Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020: Italia nona con 11 ori e 45 podi!

Le Paralimpiadi di Tokyo 2020 si disputano da mercoledì 25 agosto a domenica 5 settembre. Oltre 4500 atleti provenienti da 167 Paesi di tutto il mondo si daranno battaglia per la conquista delle medaglie in 539 eventi. Si preannuncia grande spettacolo per i Giochi riservati ai diversamente abili, pronti a mettersi in gioco in ben 22 sport differenti. L’Italia punta a essere grande protagonista in questa rassegna a cinque cerchi, rappresentata da 115 azzurri che cercheranno di conquistare il maggior numero possibile di medaglie: nuoto, ciclismo, atletica e scherma rappresentano i nostri grandi fortini.

Il Bel Paese punta a chiudere nella top-10 del medagliere come era già riuscita a fare a Rio 2016, quando si concluse al nono posto. L’obiettivo è quello di migliorare i 10 titoli e 39 podi complessivi di cinque anni fa, grazie a una vera e propria corazzata, soprattutto in alcune discipline. USA, Cina, Ucraina, Giappone, Gran Bretagna sono particolarmente accreditate e dovrebbero stazionare nelle posizioni più prestigiose, attenzioe anche a Germania, Australia e Olanda. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, la classifica dettagliata e la suddivisione di ori, argenti, bronzi Nazione per Nazione.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020

# Paese O A B T. 1 Cina 63 39 32 134 2 Gran Bretagna 29 23 28 80 3 RPC 26 17 34 77 4 USA 24 25 16 65 5 Ucraina 15 33 19 67 6 Paesi Bassi 15 9 10 34 7 Brasile 14 11 17 42 8 Australia 13 21 20 54 9 Italia 11 18 16 45 10 Azerbaigian 10 1 4 15 11 Spagna 9 12 6 27 12 Iran 7 6 1 14 13 Francia 7 10 19 36 14 Germania 5 6 14 25 15 Giappone 5 6 11 22 16 Uzbekistan 5 4 6 15 17 Messico 5 1 7 13 18 Bielorussia 5 1 1 7 19 Ungheria 4 2 3 9 20 Israele 4 2 1 7 21 Polonia 3 4 8 15 22 Tunisia 3 4 1 8 23 Nuova Zelanda 3 3 2 8 24 Belgio 3 2 7 12 25 Irlanda 3 2 1 6 25 Svizzera 3 2 1 6 27 Nigeria 3 1 2 6 28 Sudafrica 3 1 1 5 29 Giordania 3 0 1 4 30 Canada 2 7 5 14 31 Colombia 2 6 10 18 32 India 2 5 3 10 33 Venezuela 2 2 2 6 33 Slovacchia 2 2 1 5 35 Cile 2 2 0 4 36 Danimarca 2 1 1 4 36 Cuba 2 1 1 4 38 Norvegia 2 0 2 4 39 Austria 1 4 1 6 40 Corea del Sud 1 3 9 13 41 Turchia 1 3 8 12 42 Kazakistan 1 3 0 4 43 Algeria 1 2 4 7 43 Thailandia 1 2 4 7 45 Svezia 1 2 1 4 46 Repubblica Ceca 1 1 1 3 47 Malesia 1 1 0 2 48 Ecuador 1 0 1 2 48 Finlandia 1 0 1 2 48 Sri Lanka 1 0 1 2 51 Etiopia 1 0 0 1 51 Mongolia 1 0 0 1 51 Singapore 1 0 0 1 54 Egitto 0 4 2 6 55 Lettonia 0 3 2 5 56 Georgia 0 3 0 3 57 Bulgaria 0 2 0 2 58 Grecia 0 1 5 6 59 Argentina 0 1 2 3 59 Indonesia 0 1 2 3 59 Marocco 0 1 2 3 62 Iraq 0 1 1 2 62 Romania 0 1 1 2 64 Costa Rica 0 1 0 1 64 Croazia 0 1 0 1 64 Kuwait 0 1 0 1 64 Namibia 0 1 0 1 64 Slovenia 0 1 0 1 64 Vietnam 0 1 0 1 70 Lituania 0 0 2 2 70 Hong Kong 0 0 2 2 70 Cina Taipei 0 0 1 1 72 Cipro 0 0 1 1 72 El Salvador 0 0 1 1 72 Emirati Arabi Uniti 0 0 1 1 72 Kenya 0 0 1 1 72 Montenegro 0 0 1 1 72 Oman 0 0 1 1 72 Portogallo 0 0 1 1 72 Uganda 0 0 1 1 # Totale 330 331 364 1025



