Nuoto, Amodeo, Raimondi e Boggioni in evidenza nelle batterie dell’ultima giornata alle Paralimpiadi

Sono andate in archivio le batterie dell’ultima giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’Italia rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce da giorni di gare in cui i podi ottenuti sono stati ben 33, con la seguente distribuzione: 13 ori, 6 argenti e 14 bronzi, migliorando il numero record di metalli più pregiati dell’edizione di Tokyo.

Nei 200 misti SM10 Stefano Raimondi e Riccardo Menciotti hanno centrato l’accesso alla Finale, rispettivamente con il secondo (2:17.51) e quinto tempo (2:18.46). Il miglior riscontro delle heat è stato quello dell’australiano Col Pearse (2:16.19). Nei 100 dorso S6 Antonio Fantin è entrato nell’atto conclusivo con il settimo tempo di 1:19.85 nella graduatoria comandata dall’argentino Matias de Andrade (1:16.16). Nella gara serale scopriremo quanto Fantin abbia gestito o meno.

Arianna Talamona ha centrato l’obiettivo, con l’ottavo e ultimo tempo di approdo nella Finale dei 100 dorso S6 (1:35.02), con l’americana Ellie Marks (prima in 1:20.83). Alberto Amodeo in evidenza nei 100 farfalla S8: l’azzurro ha siglato il miglior tempo di 1:04.48, tallonato dai cinesi Li Ting (1:04.50) e Wu Hongliang (1:04.59). Sarà una grande Finale.

Giulia Terzi ha centrato l’obiettivo e con quarto crono di 36.64, nella graduatoria guidata dal canadese Danielle Dorris (33.70). Niente da fare per Federico Cristiani nelle heat dei 50 dorso S4: 13° in 54.60. Vincenzo Boni sarà nella Finale dei 200 stile libero S3, entrato con il settimo tempo di 3:51.96, nell’overall in cui il migliore è stato il turco Umut Unlu (3:20.39). Pass non conquistato da Emmanuele Marigliano (11° in 4:07.13). A chiudere la giornata l’ottima prestazione di Monica Boggioni nei 200 misti SM5: l’azzurra ha staccato il biglietto per la Finale con il secondo tempo di 3:35.39, preceduta solo dalla cinese Cheng Jiao (3:30.05). Nell’atto conclusivo ci sarà anche Giulia Ghiretti (sesta in 3:47.28).