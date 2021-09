CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.45 La nostra DIRETTA LIVE della prova élite femminile dei Mondiali di ciclismo 2021 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per commenti su un’Italia che sale ancora una volta in cima al globo. Un caro saluto e a presto!

16.44 Questa la classifica finale della prova élite femminile. L’Italia è sul tetto del mondo:

1

BALSAMO Elisa Italy 600 200 3:52:27

2

VOS Marianne Netherlands 475 170 ,,

3

NIEWIADOMA Katarzyna Poland 400 140 0:01

4

VAS Kata Blanka Hungary 325 130 ,,

5

SIERRA Arlenis Cuba 275 120 ,,

6

JACKSON Alison Canada 225 110 ,,

7

VOLLERING Demi Netherlands 175 100 ,,

8

LUDWIG Cecilie Uttrup Denmark 150 90 ,,

9

BRENNAUER Lisa Germany 125 80 ,,

10

RIVERA Coryn United States 100 70 ,,

11

MOOLMAN Ashleigh South Africa 85 60 ,,

12

AMIALIUSIK Alena Belarus 70 50 ,,

13

CHABBEY Elise Switzerland 60 40 ,,

14

DEIGNAN Elizabeth Great Britain 50 30 ,,

15

FREI Sina Switzerland 40 20 ,,

16

KOPECKY Lotte Belgium 35 15 ,,

17

LONGO BORGHINI Elisa Italy 30 10 ,,

18

VAN DIJK Ellen Netherlands 30 8 0:08

19

VAN VLEUTEN Annemiek Netherlands 30 5 ,,

20

CAVALLI Marta Italy 30 3 0:15

21

WINDER Ruth United States 30 0:17

22

BASTIANELLI Marta Italy 20 ,,

23

CONFALONIERI Maria Giulia Italy 20 0:29

16.42 Questa vittoria è lo specchio dello straordinario movimento ciclistico maschile e femminile: si è costruito un sistema che funziona grazie a persone competenti e questi risultati vengono di conseguenza.

16.40 Non ha parole Elisa Balsamo per descrivere un’impresa di questo tipo. Nessuno di noi ha parole per esprimere queste emozioni straordinarie.

16.39 La maglia iridata torna in Italia dopo 10 anni da Giorgia Bronzini! Anche quella volta Marianne Vos si dovette accontentare della medaglia d’argento!

16.38 L’inno di Mameli domina nel mondo! Ormai chi non conosce il nostro inno? Abbiamo vinto tutto!

16.36 Non ci crede Elisa Balsamo che non può trattenere le lacrime. Ha coronato il lavoro di Confalonieri, Longo Borghini e Bastianelli che sono riuscite a riportarla sotto in ogni momento!

16.35 Una superpotenza come quella olandese si è dovuta inchinare alla nostra nazionale che ha corso da squadra, con unità, con il cuore, con la compattezza di chi ha la consapevolezza di poter andare oltre i propri mezzi.

16.33 CAPOLAVORO TOTALE DELL’ITALIA CHE HA CORSO ALLA GRANDISSIMA!!! Longo Borghini con un’umiltà eccezionale ha guidato Elisa Balsamo che ha messo in fila Vos e Niewiadoma!! Abbiamo schiantato le migliori del mondo!!

16.32 ELISAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BALSAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SCHIANTATA MARIANNE VOS LA CANNINBALE!!!!!!!!!!!!! L’ITALIA E’ CAMPIONE DEL MONDO ANCORA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VINCIAMO TUTTO NOI!!

16.31 LONGO BORGHINI STA PILOTANDO BALSAMOOO!!!!

16.31 L’ITALIA PROVA A LANCIARE CON IL TRENINO LA VOLATA!

16.30 ULTIMO CHILOMETROOO!!!!

16.30 Ancora Confalonieri da stopper su Niewiadoma e Van Dijk!

16.29 NIEWIADOMA!! LE AZZURRE VANNO DIETRO ALLA POLACCA!!

16.29 DUE CHILOMETRI!! TENSIONE ALLE STELLE! MANCA L’ULTIMO STRAPPO!

16.28 Niewadoma e Confalonieri chiudono su Van Dijke vengono riprese dal gruppo! Ancora tutto neutralizzato!

16.27 ELLEN VAN DIJK ATTACCA! Maria Giulia Confalonieri agisce da stopper!

16.27 Rimane in testa anche Marta Bastianelli che sta correndo alla grande oggu,

16.26 VAN VLEUTEN! Appena è stato ripreso il gruppo davanti riparte l’ex campionessa iridata!

16.25 Insieme a Marianne Vos c’è anche Ellen Van Dijk.

16.24 Balsamo in difficoltà in questo strappo, Marianne Vos è andata dietro a Niewiadoma e Longo Borghini. L’azzurra non tira, altrimenti favorisce la corsa delle olandesi.

16.23 ELISA BALSAMO SI STA PORTANDO SOTTO! C’è anche Longo Borghini e Maria Giulia Confalonieri che tiene duro.

16.22 VAN VLEUTEN! Non si dà per vinta l’orange che continua ad attaccare. C’è Longo Borghini in scia, presente anche Niewiadoma.

16.21 Le azzurre rimangono un po’ indietro, ma ora sta uscendo fuori Longo Borghini.

16.21 ANCORA LUCINDA BRAND! Le va dietro un’australiana.

16.20 La corsa affronta ancora una volta il tratto in salita del Decouxlaan.

16.19 Grandissima tensione: del resto la posta in palio è altissima e nessuna squadra vuole commettere errori.

16.18 Vollering è ancora là davanti! Nonostante le difficoltà e gli inconvenienti, la neerlandese continua a dare il proprio contributo in maniera estremamente attiva.

16.17 Termina la splendida avventura di Mavi Garcia Canellas, grandissima protagonista.

16.16 Keizersberg che può essere decisivo in questo momento della corsa!

16.15 Ancora però l’Olanda non ha preso l’iniziativa dietro e con questo momento di esitazione Garcia ha ripreso qualche secondo.

16.14 Ormai affaticata Garcia che sta per essere raggiunta quando mancano poco meno di 12 chilometri al termine.

16.13 Ancora Van Dijk accelera! Paga la svizzera Reusser che getta definitivamente la spugna.

16.12 Le olandesi vogliono chiudere per Marianne Vos. Garcia Canellas continua a mantenere una decina di secondi di vantaggio.

16.11 Si mette Van Dijk a fare il ritmo quando mancano meno di 15 chilometri all’arrivo!

16.10 A Garcia rimangono undici secondi misurati sotto al traguardo. Nel frattempo, neanche a dirlo, riparte Van Vleuten!

16.09 Riparte ancora Van Vleuten! L’olandese ci sta provando in tutte le maniere!

16.08 Siamo nel rettilineo prima del traguardo: suona la campana dell’ultimo giro!

16.07 C’è ancora il Sint-Antoniusberg (230 metri al 5,47%, pendenza massima dell’11%) prima di transitare sotto il traguardo per l’ultima volta.

16.06 Nel gruppetto davanti sono rimaste una ventina: c’è stata una scrematura non indifferente.

16.05 Garcia rimane in testa con un tesoretto che supera di poco i dieci secondi.

16.04 VAN VLEUTENNNNNNNNNN!!!!!! UN’ALTRA STILETTATA!! ANCORA CONTENUTA L’OLANDESE!

16.04 Lucinda Brand ci riprova!! Perfetta in marcatura Marta Bastianelli!

16.03 VAN VLEUTEN PARTE SULLA SINISTRA DELLA STRADA! E LONGO BORGHINI FA ANCORA DA STOPPER!! Eccezionale ancora una volta la verbanese. Condotta di gara impeccabile.

16.02 Longo Borghini chiude ancora il buco! Accelerata che fa male quella della polacca Niewiadoma!

16.01 Si torna ad affrontare il Wijnpers (360 metri al 7,98%, pendenza massima del 9%).

16.00 Grande errore per il gruppo! Garcia ha trenta secondi di vantaggio e non va lasciata andare! La spagnola è un’ottima passista, va forte a cronometro ed è uno sbaglio sottovalutarla.

15.59 Decisamente coperta Elisa Balsamo, idem Marianne Vos: entrambe sono tra le favorite in caso di arrivo allo sprint.

15.58 Ultimo muro del penultimo giro, il Decouxlaan (975 metri al 2,5%, pendenza massima del 6%).

15.57 Margarita Garcia attacca e prova ad inventarsi qualcosa! La spagnola non ha lo spunto veloce e deve necessariamente tentare un numero da lontano.

15.56 Rilancia Van Vleuten! Anestetizzato anche questo tentativo di attacco!

15.55 Un paio di francesi rimangono indietro, compresa Eugenie Duval.

15.54 Affrontato ora dalle protagoniste lo strappo di Keizersberg (290 metri al 6,6%, pendenza massima del 9%).

15.53 In difficoltà la polacca Kumiega dopo i molteplici attacchi.

15.52 Marta Bastianelli si attacca alla ruota di Ruth Winder! Gran lavoro delle azzurre!

15.51 Prosegue il tentativo di Aude Biannic che ha accumulato un vantaggio di 15 secondi.

15.49 Sono ancora tantissime nel gruppo: vedremo se qualcuna riuscirà nel colpo di mano.

15.47 Passaggio sotto al traguardo: due giri alla conclusione e poco più di 30 chilometri. La francese Aude Biannic transita per prima con otto secondi di vantaggio sulle altre.

15.46 Ancora stilettata di Lucinda Brand!! Immediatamente le va dietro Longo Borghini! Stiamo limitando in maniera perfetta l’Olanda.

15.45 Comincia il circuito di Leuven: muro di Sint-Antoniusberg poco prima dello striscione del traguardo.

15.44 Le inseguitrici sono a 1’15” dal gruppo che comanda la corsa: difficile un ricongiungimento.

15.43 Anche Maria Giulia Confalonieri davanti, subito dietro Elisa Balsamo.

15.42 Ritmo basso per Anna van der Breggen che ha già esaurito il suo lavoro.

15.41 Van Dijk aumenta l’andatura!! Marta Bastianelli incollata alla sua ruota!

15.40 Perfetta l’Italia fin qua dal punto di vista tattico: Longo Borghini si sta gestendo perfettamente e prova ad inserirsi nei gruppi migliori.

15.38 Sei atlete si sganciano dal drappello dietro! C’era Longo Borghini, ma Brennauer chiude!

15.37 Terza accelerazione di Annemiek Van Vleuten!!

15.36 Chiuso il tentativo di queste due atlete, si fa vedere davanti una grande Marta Bastianelli in grande spolvero!

15.35 Brand tira da dietro, continua la collaborazione tra la danese Ludwig e la svizzera Frei.

15.34 Tratto molto ondulato con diverse curve che favorisce i tanti attacchi in questa fase. In testa ora c’è la svizzera Tina Frei insieme a Ludwig.

15.33 Ancora Lucinda Brand! Subito dietro Longo Borghini e la tedesca Lippert.

15.32 Attacchi da parte di diverse atlete e ognuno di questi tentativi potrebbe essere quello giusto. Ci vorrà grande abilità nel saper leggere la corsa.

15.30 Scatti e controscatti che possono far danni: diverse atlete non tengono il ritmo.

15.29 Marta Cavalli ed Elena Cecchini stanno facendo da stopper per ogni attacco delle olandesi. Pimpanti anche le australiane.

15.27 Vollering ci prova di nuovo! Cucita alla sua ruota Elisa Longo Borghini che sta facendo una corsa perfetta dal punto di vista tattico.

15.26 Meno di 50 chilometri al traguardo: il ritmo torna ad eclissarsi per permettere alle atlete che si erano staccate di rientrare. Ancora la corsa prosegue a singhiozzo.

15.24 Si è frazionato notevolmente il gruppetto al comando: c’è scrematura dopo questo scatto di Moolman-Pasio.

15.23 Moolman-Pasio prova ad accelerare! La sudafricana sfrutta un risciacquo per dare una bella strappata! Bordata che mette in difficoltà anche Longo Borghini che è rimasta leggermente indietro.

15.21 Anna van der Breggen in coda al gruppo dopo aver lavorato tantissimo per le compagne. Al suo ultimo Mondiale si sta sacrificando umilmente per le compagne questa campionessa straordinaria.

15.19 Le olandesi stanno facendo sfogare le altre nazionali dopo le drenate di Van Vleuten e Brand fatte in precedenza.

15.18 Vollering è riuscita a rientrare grazie ad un ritmo che si è calmierato del gruppo.

15.17 Corridori all’attacco del muro del Veeweidestraat, l’ultimo per quanto riguarda il circuito delle Fiandre.

15.15 Italia al completo fra le 45 atlete che sono rimaste al comando.

15.14 Fisher-Black è rimasta indietro insieme a Van Dijk: la neozelandese sta tirando a tutta per provare a ritornare sulla testa della corsa.

15.12 Coryn Rivera chiude il buco da dietro e il plotone torna ad essere nuovamente compatto.

15.10 Si è creata una spaccatura in gruppo e le azzurre sono state molto brave a rimanere davanti.

15.09 VAN VLEUTEN ACCELERA!! LA REAZIONE DI LONGO BORGHINI! La verbanese rimane appiccicata all’olandese. Le azzurre stanno correndo alla grande.

15.08 RALLENTAMENTO IN GRUPPO! Strettoia sul muro in pavé, pendenza esigente e tante rimangono indietro.

15.07 Su questo muro prende le redini in mano la Gran Bretagna che prova a fare selezione.

15.05 60 chilometri alla conclusione: Germania, Belgio e Olanda sono nelle prime posizioni del plotone.

15.03 In diverse cominciano a perdere contatto in coda al gruppo: gli strappi fiamminghi cominciano a farsi sentire.

15.01 Il terzo muro del circuito delle Fiandre sarà il S-bocht Overijse Taymansstraat (738 metri al 5,53%, pendenza massima del 18,3%). Si farà ancora selezione.

14.58 E adesso è durissima per Vollering rimanere a contatto con le migliori: potrebbe essere una grave perdita per la formazione orange.

14.56 Vollering sta correndo in stile ciclocross. Deve arrivare l’assistenza per lei e la neerlandese cerca di limitare i danni.

14.54 Moskesstraat è uno dei muri più impegnativi: 550 metri con punte al 18% e con tratto in pavé. Ancora problemi per Vollering col cambio: l’olandese scende ancora dalla bicicletta.

14.52 A meno di 70 chilometri dall’arrivo, l’Italia è ancora compatta in gruppo, nonostante le difficoltà altimetriche.

14.50 Superba Vollering! Rientra nel gruppo con una facilità di pedalata ed una semplicità disarmante! Anche questa pedina sarà fondamentale per l’Olanda.

14.49 Pendenze che arrivano al 17% e c’è un salto di catena per l’olandese Vollering.

14.47 Comincia per il plotone ormai compatto il muro di Smeysberg.

14.45 Gruppo che accelera nuovamente e si riporta vicinissimo a Drummond.

14.43 Grandissimo entusiasmo nel passaggio dal centro abitato di Ufthang. Atmosfera magica quella che si respira in Belgio per il passaggio dei Mondiali di ciclismo.

14.40 Nuova Zelanda che schiera solo quattro atlete in questo Campionato del Mondo e decide di lanciare in fuga Drummond per poi lavorare per Fisher-Black che dovrebbe essere la più competitiva del lotto.

14.38 Addirittura 50 secondi il vantaggio di Drummond nei confronti del gruppo che si è praticamente bloccato.

14.36 La corsa si è un po’ ibernata negli ultimi minuti: c’è attesa per quello che faranno le olandesi e le altre nazionali non osano prendere in mano l’iniziativa prima delle “Orange”.

14.34 80 chilometri alla conclusione: Drummond ha 25 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo.

14.31 L’andatura sta subendo un’impennata negli ultimi chilometri e le carte potrebbero scompaginarsi.

14.28 Ora arriva anche l’Olanda davanti, pronta a creare qualche problema alle altre squadre.

14.25 Si succedono gli strappi e il gruppo ogni volta si allunga molto. Iniziano a perdere contatto alcune atlete.

14.21 Italia che è sempre in controllo.

14.18 Terminata la prima tornata del circuito locale, 90 chilometri all’arrivo.

14.15 Sempre le britanniche a dettare il ritmo.

14.11 La Gran Bretagna allunga in testa al plotone.

14.08 100 chilometri all’arrivo.

14.05 Plotone già molto allungato.

14.02 Siamo entrati nel circuito, ritmo ancora moderato.

13.58 A guidare le leader del gruppo azzurro c’è Vittoria Guazzini.

13.55 Il primo strappo di giornata sarà quello di Wijnpers.

13.52 Atlete che stanno per entrare nel circuito.

13.48 Italia nelle posizioni avanzate del plotone.

13.45 Non cambia ancora la situazione nel gruppo.

13.41 120 chilometri all’arrivo.

13.38 Già raggiunte le due al comando.

13.35 La coppia al comando ha guadagnato una manciata di secondi sul gruppo.

13.32 Con lei Nina Berton, la lussemburghese.

13.30 Nuovo attacco della slovena Urška Bravec, che ci aveva già provato in precedenza.

13.27 Corsa più tattica di quello che ci aspettavamo.

13.24 Nelle prime posizioni del gruppo c’è la Danimarca.

13.21 Ancora una trentina di chilometri pianeggianti prima di entrare nei circuiti.

13.18 130 chilometri all’arrivo.

13.15 Le squadre più importanti sono già nella parte avanzata del gruppo.

13.11 Andatura molto alta in gruppo, a breve si formerà la fuga di giornata.

13.07 140 chilometri al traguardo.

13.04 Gruppo nuovamente compatto dopo alcuni scatti.

13.00 La coppia al comando ha circa 25” di margine sul gruppo.

12.57 Prova a lanciarsi dal gruppo anche Luciana Roland che a breve raggiungerà la slovena.

12.55 A tentare l’assolo Urška Bravec.

12.52 Attacca un’atleta slovena in solitaria.

12.49 150 chilometri al traguardo.

12.45 Una fase di studio in questa prima parte.

12.42 Non sono ancora partiti gli scatti.

12.38 INIZIATA LA GARA!

12.32 Chiama l’ammiraglia la britannica Lizzie Deignan.

12.28 Anche oggi a causa dei tanti problemi nella fase di trasferimento, ritardato il via.

12.24 Problema meccanico per la spagnola Gonzalez.

12.23 Iniziato il tratto di trasferimento, sta per partire la corsa.

12.15 La gara sta per partire, prima un breve tratto di trasferimento e alle 12.25 il via ufficiale.

12.12 L’Italia intera si affida ad Elisa Longo Borghini per ottenere un grande risultato: l’azzurra ha dimostrato anche alle Olimpiadi che nei grandi appuntamenti raramente sbaglia: speriamo che questa tendenza si confermi ulteriormente anche in questa occasione. Da monitorare anche Marta Bastianelli che potrà aiutare la verbanese.

12.08 Tutti contro la squadra olandese che può schierare frecce come la campionessa iridata in carica Anna Van der Breggen, la quale si dovrebbe sacrificare per le compagne Chantal van den Broek Blaak, Annemiek van Vleuten, la “Cannibale” Marianne Vos, Lucinda Brand e Ellen van Dijk.

12.04 sarà una gara lunga e molto selettiva: 158 chilometri da Anversa a Leuven ed oltre mille metri di dislivello. Il percorso rispecchierà quello visto ieri per gli under 23, dove ha trionfato il nostro Filippo Baroncini.

12.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova élite femminile dei Mondiali di ciclismo 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova élite femminile dei Mondiali di ciclismo 2021 che si svolgono nelle Fiandre dal 19 al 26 settembre.

La gara al femminile si preannuncia dura e selettiva: 158 chilometri da Anversa a Leuven ed oltre mille metri di dislivello. Diversi saranno i muri da affrontare: nel circuito delle Fiandre le atlete scaleranno il Smeysberg (700 metri all’8,8%, pendenza massima del 16%), Moskesstraat (550 metri al 7,9%, pendenza massima del 18%), S-bocht Overijse Taymansstraat (738 metri al 5,53%, pendenza massima del 18,3%), Bekestraat (439 metri al 7,65%, pendenza massima del 15%) e Veeweidestraat (484 metri al 5,16%, pendenza massima del 12%). Nel circuito intorno a Leuven altri quattro muri: Wijnpers (360 metri al 7,98%, pendenza massima del 9%), Sint-Antoniusberg (230 metri al 5,47%, pendenza massima dell’11%), Keizersberg (290 metri al 6,6%, pendenza massima del 9%), Decouxlaan (975 metri al 2,5%, pendenza massima del 6%).

La superpotenza assoluta è la squadra olandese che può schierare frecce come la campionessa iridata in carica Anna Van der Breggen, la quale si dovrebbe sacrificare per le compagne Chantal van den Broek Blaak, Annemiek van Vleuten, la “Cannibale” Marianne Vos, Lucinda Brand e Ellen van Dijk.

L’Italia intera si affida ad Elisa Longo Borghini per ottenere un grande risultato: l’azzurra ha dimostrato anche alle Olimpiadi che nei grandi appuntamenti raramente sbaglia: speriamo che questa tendenza si confermi ulteriormente anche in questa occasione. Da monitorare anche Marta Bastianelli che potrà aiutare la verbanese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prova in linea élite femminile dei Mondiali di ciclismo 2021 nelle Fiandre. Seguiremo la gara integralmente, fin dalla partenza prevista per le ore 12.00. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Luca Tedeschi