L’odierna penultima giornata dei Mondiali 2021 di ciclismo su strada ha regalato grandissime emozioni. Elisa Balsamo, supportata da un’Italia semplicemente magnifica, ha sorpreso tutti e ha vinto il titolo iridato nella categoria donne Elite. Tra le juniores, invece, brilla la stella della britannica Zoe Backstedt. Di seguito andiamo a dare i voti alle protagoniste di giornata con le nostre pagelle.

LE PAGELLE DELLA PENULTIMA GIORNATA DEI MONDIALI 2021

ELISA BALSAMO VOTO 10: Semplicemente letale. Elisa si dimostra freddissima nel finale e, dopo essere stata lanciata in modo perfetto dalle compagne, si esibisce in una volata devastante. L’arrivo che tira all’insù la esalta e nemmeno Marianne Vos riesce a tenerle testa. Sia su pista che su strada, ormai, Balsamo è una campionessa affermata.

MARIANNE VOS VOTO 8,5: La Cannibale, quindici anni fa, vinceva il suo primo Mondiale e oggi ha sfiorato il poker. A lei si può dire veramente poco, resta una fuoriclasse enorme, probabilmente la migliore di sempre nella storia del ciclismo femminile. Purtroppo le sue compagne non sono state all’altezza delle azzurre e nel finale si è vista costretta a chiudere un buco da sola. Là, verosimilmente, ha sprecato le energie che le avrebbero permesso di affiancare Balsamo allo sprint.

KASIA NIEWIADOMA VOTO 8: Raccoglie un bel terzo posto dopo una gara corsa da protagonista. Il gradino più basso del podio, oggi, era il massimo risultato a cui poteva ambire.

ELISA LONGO BORGHINI VOTO 9,5: Lancia la volata a Balsamo in modo semplicemente strepitoso, tanto che il gruppo alle sue spalle si frantuma. Con un assist così delizioso, l’altra Elisa non poteva far altro che spingere il pallone in rete.

ITALIA VOTO 10 E LODE: Le azzurre sono state semplicemente perfette. Non si sono mai fatte trovare impreparate, hanno chiuso su ogni attacco e hanno interpretato il finale in modo perfetto. Il treno azzurro che ha lanciato Balsamo andrebbe fatto vedere e rivedere ai giovani che praticano questo sport.

PAESI BASSI VOTO 5: La selezione orange, come ogni anno, aveva una batteria di fuoriclasse incredibile, ma questa volta non è bastato. Troppo poco coeso il gruppo neerlandese. Le Tulipane hanno interpretato male la gara dal punto di vista tattico e nel finale non hanno saputo supportare Vos in modo consono.

ZOE BACKSTEDT VOTO 10: Era tra le favoritissime del Mondiale delle donne juniores e non ha deluso. La ciclocrossista e figlia d’arte ha dimostrato, anche su strada, di avere dei numeri importantissimi.

KAIA SCHMID VOTO 9: Non era il nome di riferimento della selezione statunitense, ma Schmid si è dimostrata un talento eccellente, capace di tenere testa a una giovane quotatissima come Backstedt. Giù il cappello.

ELEONORA CIABOCCO VOTO 7: Dopo il titolo italiano e il secondo posto agli Europei, Ciabocco si è anche piazzata nei dieci al Mondiale. Il futuro è sicuramente dalla sua parte.

Foto: Federciclismo