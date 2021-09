LIVE Berrettini-Djokovic, US Open in DIRETTA: orario e canale tv, il romano sogna di infrangere il sogno Grande Slam

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Berrettini-Djokovic, US Open: orario, canale tv, programma, streaming – US Open, Lorenzo Sonego: “Se Matteo Berrettini batte Djokovic può vincere lo Slam” – US Open 2021, Matteo Berrettini è ai quarti di finale! Battuto Oscar Otte in quattro set

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows. Quarta sfida tra i due, la prima sul cemento outdoor: il serbo conduce 3-0 i testa a testa avendo vinto il primo confronto a Londra nel 2019 per 6-2 6-1 e poi i due match di quest’anno. Sia ai quarti di finale di Parigi che nella finale di Wimbledon: in entrambi i casi l’azzurro ha vinto un set.

Torneo un po’ complicato per Matteo Berrettini che ha vinto solo la sfida di primo turno contro Jeremy Chardy senza perdere set avendo trionfato 7-6(5) 7-6(7) 6-3. L’italiano ha vinto in quattro set contro Constant Moutet e Oscar Otte contro cui ha conquistato il terzo quarto di finale Slam di fila. Per accedere per la settima volta agli ottavi invece, il romano ha vinto in cinque set su Ilja Ivanshka. Il classe ’96 è virtualmente #7 al mondo, piazzando dunque il best ranking.

Qualche scricchiolio anche per Novak Djokovic sin qui, nella sua rincorsa al Grand Slam e soprattutto al 21° Major per superare Roger Federer e Rafael Nadal. Tre set persi sin qui, rispettivamente contro Holger Rune, Kei Nishikori e Jenson Brooksby: solo contro l’olandese Tallon Griekspoor è giunta una vittoria netta. In caso di vittoria sfiderebbe uno tra Alexander Zverev e Llyod Harris, difendendosi ulteriormente in vetta alla classifica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match sarà l’ultimo incontro di giornata sul Campo Centrale di New York, il cui programma prenderà il via alle 18.00 italiane: la sfida del nostro alfiere è programmato come secondo match dalle 19.00 locali ovvero l’1 di notte italiana. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

Foto: LaPresse – (AP Photo/Elise Amendola)