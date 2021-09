US Open 2021, Matteo Berrettini è ai quarti di finale! Battuto Oscar Otte in quattro set

Matteo Berrettini si conferma ancora di più uno dei migliori giocatori al mondo. Il tennista romano è ai quarti di finale degli US Open 2021, riuscendo per la quarta volta a raggiungere lo spot dei migliori otto in un torneo dello Slam. A cadere sotto i suoi colpo è il qualificato tedesco Oscar Otte, autore di un’ottima partita per tre set ma che ha perso tutta la sua offensiva nella quarta frazione dopo un infortunio alla mano: il 6-4 3-6 6-3 6-2 finale arriva però anche, se non soprattutto, per merito del romano che per buoni tratti ha giocato il miglior tennis della sua permanenza finora a Flushing Meadows.

Una prima frazione in cui Matteo pare tirato a lucido: aiutato da un servizio preso pari pari dai giorni migliori, l’azzurro non soffre minimamente quando lo scambio parte dalla sua metà campo, mettendo la prima spesso e anche bene. Ne beneficiano anche i colpi da fondo, molto ficcanti e sempre nell’ultimo spicchio di campo. Il break è nell’aria ed arriva nel settimo gioco, dopo non aver sfruttato un’occasione nel primo gioco; doppio fallo del tedesco, risposta profonda e vantaggio mantenuto sino al 6-4.

Matteo pare lucido e determinato a voler chiudere il match il prima possibile, ma d’improvviso qualcosa si inceppa da sopra 40-0 nel secondo gioco: abbassa la soglia dell’attenzione e la prima non entra più, Otte non demorde e trova in maniera rocambolesca il break, poi confermato. Il teutonico prende fiducia e ottiene delle soluzioni molto interessanti da fondo, cercando di mischiare le carte andando anche a rete, mettendosi in tasca la frazione per 6-3.

Dall’altra parte del campo l’azzurro appare un po’ turbato dall’andamento della partita, conscio che il suo avversario sta salendo di tono. I colpi di impostazione funzionano di meno, quindi decide di forzare anche la seconda di servizio in attesa di uno spiraglio concesso dal suo avversario. Che arriva nel quarto gioco: due dritti di potenza per il romano per il 3-1, difeso senza patemi restituendo il 6-3 precedente.

Il match sembra prendere la strada del tricolore, ma comunque Otte cerca di fare il possibile per tenere la partita in bilico, destreggiandosi ottimamente al cospetto di un top 10. La partita però, piacevole, si spegne d’improvviso nel terzo gioco, quando il tedesco cade all’indietro dopo uno smash appoggiando male il polso destro. L’allarme sembra rientrato dopo il medical time out, ma con il passare dei minuti tenere la racchetta fra le mani diventa sempre più doloroso per lui, senza riuscire a colpire la pallina come vorrebbe con ogni fondamentale. Berrettini conquista il break e mantiene alto il livello d’attenzione, mentre il suo avversario rimane stoicamente in campo decidendo di portare il match a compimento. Matteo chiude in breve la partita, ed il suo primo pensiero è quello di rendere merito al suo avversario, invitando il pubblico ad applaudirlo.

Resa con la prima di servizio fenomenale per l’azzurro, che sfiora il 90% (55/62), ma dall’altra parte c’è da migliorare qualcosa con la seconda in vista dei quarti di finale: il 19/39 in una sfida eventuale con Novak Djokovic non è un ato confortante. Di gran lunga positivo anche la resa vincenti/non forzati (44/29), con il suo avversario che si è comunque comportato discretamente (23/16).

Foto: LaPresse