Matteo Berrettini ci ha abituato decisamente bene: il romano, per la quarta volta in carriera, raggiunge i quarti di finale di uno Slam e a New York per la terza volta in tornei di questo livello se la vedrà con il n.1 del mondo Novak Djokovic.

Il bilancio è negativo: tre sconfitte in altrettanti incontri e negli ultimi due match andati in scena a Parigi e a Wimbledon i ko sono maturati in quattro set. Matteo, da questo punto di vista, vuole invertire il trend, ma è consapevole che l’ostacolo rappresentato da Nole sia molto difficile da superare, tenendo conto delle grandi motivazioni del campione nativo di Belgrado.

A pronunciarsi in merito a ciò è stato Lorenzo Sonego, che nella sua carriera vanta una vittoria a Vienna l’anno scorso contro il balcanico: “Novak Djokovic è l’osso più duro, se Matteo vince quella partita può vincere il torneo. Quella partita me la porterò per sempre nel cuore. È stata una bella cosa per me e la mia carriera, mi ha dato una bella spinta, consapevolezza e ho vissuto emozioni fantastiche. Battere il numero uno del mondo, essere uno dei pochi ad averlo battuto dà un bello stimolo e spero che adesso Matteo possa fare la stessa cosa in America per poi arrivare in semifinale e giocarsi la vittoria del torneo“, le parole del piemontese.

Lorenzo potrà svelare qualche segreto a Matteo? Sicuramente no, però appare evidente che se il romano riuscisse a realizzare l’impresa diventerebbe un candidato ancor più convincente al successo finale anche per la spinta psicologica che una vittoria di questa portata comporterebbe.

Foto: LaPresse