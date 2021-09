Berrettini-Djokovic, US Open: orario, canale tv, programma, streaming

Sarà nella nottata italiana tra l’8 e il 9 settembre l’appuntamento da non perdere. Matteo Berrettini sfiderà ancora una volta Novak Djokovic (n.1 del mondo) e in palio ci sarà l’accesso alle semifinali degli US Open.

L’azzurro, reduce dal successo contro il tedesco Oscar Otte, cercherà di realizzare l’impresa opposto al campione di Belgrado. Il bilancio dei precedenti non fa stare troppo tranquilli dal momento che il romano nei tre incontri disputati ha perso sempre e nelle ultime due circostanze in quattro set.

In questo caso le difficoltà probabilmente saranno anche maggiori visto che Nole punta chiaramente alla realizzazione del Grande Slam, potendo conquistare il 21° Slam che lo porterebbe in vetta alla famosa graduatoria dei Major vinti in carriera, a precedere Roger Federer e Rafael Nadal. Per Berrettini sarà molto dura.

Il match dei quarti di finale tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic sarà l’ultimo incontro sul Centrale di New York, il cui programma prenderà il via alle 18.00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport (1 o 2 a seconda della programmazione) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove Eurosport è disponibile: una selezione di match sarà disponibile su LiveNow. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BERRETTINI-DJOKOVIC, US OPEN 2021: PROGRAMMA

Mercoledì 8 settembre

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 18.00 italiane

WOMEN’S SINGLES – QUARTERFINALS

E. Raducanu (GBR) vs. B. Bencic (SUI) [11]

MEN’S SINGLES – QUARTERFINALS

A. Zverev (GER) [4] vs. L. Harris (RSA)

Dalle 01.00 del 9 settembre

WOMEN’S SINGLES – QUARTERFINALS

K. Pliskova (CZE) [4] vs. M. Sakkari (GRE) [17]

MEN’S SINGLES – QUARTERFINALS

N. Djokovic (SRB) [1] vs. M. Berrettini (ITA) [6]

BERRETTINI-DJOKOVIC, US OPEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 o 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, discovery+; migliori match anche su LiveNow

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse