06.40 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata!

06.39 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: tanti ace da entrambe le parti con Berrettini che conclude il match con 17 ace contro i 12 del serbo che ha commesso 4 doppi falli, il doppio dell’azzurro. Percentuali alte al servizio per entrambi: 60% con la prima e 50% con la seconda di punti ottenuti per l’italiano contro il 74% con la prima e il 66% con la seconda del #1 al mondo che ha salvato 4 palle su 5 contro le 11 chance su 16 salvate dal #1 azzurro. Gap importante nel totale dei punti: 146 a 117 per il 20 campione Slam.

06.37 Novak Djokovic batte 5-7 6-2 6-2 6-3 Matteo Berrettini e vola in semifinale agli US Open 2021 contro Alexander Zverev! Il serbo si giocherà l’accesso alla finale per darsi la possibilità di competere per il glorioso Grande Slam e soprattutto di superare Roger Federer e Rafael Nadal nel totale dei titoli vinti tra i Major. Dopo un primo set pazzesco giocato da entrambi, con il break del 11° gioco fatale, il nuovo #7 al mondo è crollato lasciando passare un dominatore imbattibile come il serbo che sarà ancora l’uomo da battere.

FINE QUARTO SET

3-6 GIOCO PARTITA E INCONTRO NOVAK DJOKOVIC!

40-15 DUE MATCH POINT DJOKOVIC! Diritto lungolinea impressionante.

30-15 Doppio fallo del #1 al mondo.

30-0 Seconda alta in kick del serbo.

15-0 Ace del serbo.

3-5 Servizio a zero ma ora Nole può chiudere.

40-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

30-0 Prima potente di Berrettini.

15-0 Risposta larga del serbo.

2-5 Altro ace e cambio campo: match in cascina ormai.

40-0 Ace di Djoker.

30-0 Prima vincente di Nole.

15-0 Ace del serbo.

2-4 Servizio a zero per Berrettini che si gioca le ultime cartucce.

40-0 Servizio e diritto dell’italiano.

30-0 Lungo il diritto di Nole.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

1-4 Nole non trema affatto e vede la semifinale.

40-15 DOMINIO DJOKOVIC! Il serbo sta prendendo a “pallate” Berretini come si osa dire nel mondo del tennis: altro vincente con il diritto lungolinea.

30-15 Berrettini non ne ha più: Nole è ovunque e dopo lo smash chiude il punto con il diritto.

15-15 Lunga la risposta dell’italiano.

0-15 Gran risposta di Berrettini con il diritto.

1-3 Si salva Matteo! L’azzurro torna in partita o almeno prolunga il set.

40-30 Gran scambio vinto da Berettini che riesce a tenere la rete.

30-30 Servizio e diritto di Berrettini.

15-30 Altra risposta radente del serbo.

15-15 Prima vincente dell’azzurro.

0-15 Ottima risposta di Nole con il diritto.

0-3 Non c’è storia sul servizio di Nole: il #1 al mondo vede la semifinale.

40-30 Gran prima del serbo.

30-30 CHE RECUPERO DI BERRETTINI! Demi-volée di Nole e controsmorzata dell’azzurro che non ne ha più fisicamente.

30-15 Gran risposta di Berrettini con il diritto.

30-0 Ace del serbo e Berrettini è stizzito.

15-0 Ottima prima di Djokovic.

0-2 BREAK DJOKOVIC!!!! Altra discesa a rete avventata e Berrettini viene passato ancora dal diritto del serbo.

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC! 16^ chance del match per il serbo e potrebbe esssere decisiva.

30-30 ALTRO VINCENTE DI DJOKOVIC! Giornata perfetta sin qui o almeno da due ore a questa parte.

30-15 Ottima prima di Berrettini.

15-15 NOLE BACIA LA LINEA CON IL ROVESCIO E CHIAMA IL PUBBLICO! Berrettini prova a fare qualcosa in più ma non basta: viene passato sottorete.

15-0 Serve&volley vincente dell’italiano.

0-1 Scappa via la risposta dell’azzurro.

40-30 Servizio e diritto lungolinea imprendibile.

30-30 Risposta sui piedi di Berrettini.

30-15 Servizio e diritto diagonale di Nole.

15-15 CHE ACCELERAZIONE IN CORSA DI BERRETTINI! L’azzurro ha bisogno di questi colpi.

15-0 Servizio e diritto del serbo.

0-0 Si riprende! L’azzurro deve crederci.

INIZIO QUARTO SET

05.53 Spettacolo totale di Novak Djokovic che dopo il secondo set migliora ancora anche nel terzo parziale e domina Matteo Berrettini che, tolta una chance nel settimo gioco, non ha mai avuto la possibilità di rientrare nel match. Momento di forma impressionante del serbo che va negli spogliatoi. Adesso è complicato per l’azzurro, salvo che non torni a giocare come nel primo parziale.

FINE TERZO SET

2-6 BREAK DJOKOVIC!!!! ALTRO SET PER IL SERBO! 2-1 NEL COMPUTO TOTALE

15-40 Ace dell’azzurro.

0-40 DA DOVE HA RISPOSTO DJOKOVIC!!!! DIRITTO DIAGONALE INCREDIBILE E BERRETTINI LETTERALMENTE BUCATO! TRE SET POINT

0-30 Risposta profonda di Djokovic ed errore dell’azzurro.

0-15 Lungo il recupero di Berrettini.

2-5 DJOKOVIC FA IL FENOMENO!!!!! DOMINIO TOTALE DEL SERBO CHE CHIAMA LA FOLLA!!!!! BERRETTINI SEMPLICEMENTE IMBAMBOLATO DALLE PRODEZZE DEL #1 AL MONDO

AD-40 Nono ace per Nole.

40-40 SUL NASTRO L’ACCELERAZIONE DI BERRETTINI!!!!

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI!!!! È IL MOMENTO DI APPROFITTARNE PER TORNARE IN PARTITA!

30-30 Lungo il recupero di rovescio di Berrettini sull’accelerazione di Nole.

15-30 Djokovic dominante da fondocampo: Berrettini viene mandato a destra e sinistra ma il diritto diagonale di Nole è mortifero.

0-30 Piccola chance da sfruttare per l’italiano: Nole in ritardo sul lungolinea dell’italiano.

0-15 Risposta sui piedi di Berrettini: in ritardo Djokovic.

2-4 Si salva ancora Berrettini in una situazione molto simile a quella del secondo parziale.

AD-40 Ace dell’azzurro.

40-40 NOLE OSANNATO DAL PUBBLICO! ROVESCIO DIAGONALE da impazzire dopo il back di Berrettini.

AD-40 Ottima prima di Berrettini.

40-40 Prima esterna dell’azzurro.

40-AD ED ECCO LA PALLA BREAK! Nole va avanti come un rullo compressore.

40-40 Tattica perfetta del #1 al mondo: diritto lungolinea e a incrociare aggressivamente.

AD-40 Lunga la risposta del serbo.

40-40 Sul nastro il back di rovescio del romano.

AD-40 Ace di Berrettini.

40-40 NOLE SHOW! Diritto diagonale da urlo e Berrettini immobile.

AD-40 Gran prima dell’azzurro.

40-40 Semplicemente ingiocabile da fondocampo Nole sin qui: gran rovescio lungolinea del serbo.

40-30 BOLIDE DI DIRITTO LUNGOLINEA DEL SERBO!

40-15 Servizio e diritto in contropiede di Berrettini.

30-15 Servizio e diritto dell’italiano che trova un gran angolo.

15-15 Ace di Berrettini.

0-15 Lungo il diritto dell’azzurro dal centro del campo.

1-4 Berrettini non riesce ad impensirire il #1 al mondo al servizio.

40-15 Rovescio vincente di Berrettini sul serve&volley di Nole.

40-0 Scappa via la risposta del classe ’96.

30-0 Servizio e diritto del serbo.

15-0 Buona prima di Nole.

1-3 Errore di Nole nei pressi della rete dopo il recupero del nastro dell’azzurro.

AD-40 Ace del #8 al mondo.

40-40 Prima centrale dell’azzurro che si salva.

30-40 PALLA BREAK NOLE! CHE ERRORACCIO DI BERRETTINI A CAMPO APERTO CON IL ROVESCIO

30-30 Ottima prima dell’azzurro.

15-30 Gran angolo del romano con il diritto lungolinea.

0-30 ROVESCIO PAZZESCO DI DJOKOVIC!!!! Diritto a dividere il campo dell’azzurro ma il recupero del serbo è assurdo.

0-15 Risposta profonda di Djokovic: lento Berrettini in uscita dal servizio.

0-3 Servizio a zero di Djokovic: c’è un solo giocatore in campo in questo momento.

40-0 Non trova più il campo Berrettini: rovescio in corridoio.

30-0 Ottima prima de serbo.

15-0 Servizio e diritto di Nole.

0-2 ARRIVA IL BREAK! Berrettini non riesce più a trovare continuità: Nole continua per la sua strada.

15-40 FINALMENTE MATTEO! DIRITTO VINCENTE A VELOCITA’ PAZZESCA

0-40 TRE PALLE BREAK DJOKOVIC! Ennesimo errore da un set e mezzo a questa parte per l’italiano.

0-30 Doppio fallo dell’azzurro.

0-15 Errore in fase di avanzamento di Berrettini.

0-1 Djokovic ha inserito il pilota automatico: Berrettini deve tornare assolutamente in partita.

40-15 Si ferma sul nastro lo slice di rovescio dell’italiano.

30-15 PASSANTE DI ROVESCIO INCROCIATO DI BERRETTINI!!!!

30-0 Servizio vincente di Nole.

15-0 Servizio e diritto del serbo..

INIZIO TERZO SET

05.08 Novak Djokovic è tornato e conquista subito il secondo parziale per 6 giochi a 2. Poco da dire in un set dominato con la solita supremazia da parte del serbo che grazie al break ottenuto nel quarto e ottavo gioco sfrutta il calo nervoso di Matteo Berrettini.

FINE SECONDO SET

2-6 SECONDO SET NOVAK DJOKOVIC! Il serbo sfrutta l’errore dell’azzurro e trova un altro break.

30-40 SET POINT DJOKOVIC! Diritto pazzesco dal centro del campo per il serbo.

30-30 Risposta profonda di Nole che chiude a rete in controtempo.

30-15 Altro attacco alla rete dell’azzurro che non riesce a chiudere con la volée di rovescio.

30-0 Serve&volley di Berrettini che chiude a volo con la volée di rovescio.

15-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

2-5 Nessun problema per Nole: Berrettini deve prolungare ancora il secondo set.

40-15 Prima centrale del #1 al mondo.

30-15 Servizio e diritto del serbo.

15-15 Ottima prima di Djokovic.

0-15 CONTROSMORZATA VINCENTE DI BERRETTINI! Cade Nole che si è gettato per prendere la pallina in una disperata volée di rovescio.

2-4 Berrettini resta nel secondo set annullando cinque palle break!

AD-40 GIOCO A VOLO DI BERRETTINI! Diritto in avanzamento dell’azzurro che con la volée si approccia alla rete e chiude a volo.

40-40 Risposta profonda di Nole.

AD-40 Prima potente di Berrettini.

40-40 Prima esterna del laziale.

40-AD ROVESCIO CON SALTO DI DJOKOVIC! Momento di forma pazzesco per il serbo.

40-40 FUORI DI POCHISSIMO IL ROVESCIO DIAGONALE DEL SERBO!

40-AD QUARTA CHANCE DJOKOVIC! Il serbo vuole creare il gap.

40-40 Ottima risposta profonda di Nole che mette in difficoltà l’azzurro.

AD-40 Chance per l’italiano che può provare a rientrare!

40-40 Risposta lunga di Djokovic.

30-40 Altro ace per Berrettini.

15-40 Ace dell’azzurro.

0-40 TRE PALLE BREAK DJOKOVIC! Diritto scomposto dell’azzurro.

0-30 Non trova più continuità Matteo, anche nervoso da qualche game a questa parte.

0-15 Si ferma sul nastro il diritto diagonale dell’italiano.

1-4 Dominio del #1 al mondo adesso ed ace centrale.

40-0 Prima potente del serbo.

30-0 Risposta lunga di Berrettini.

15-0 Ace di Djokovic.

1-3 ARRIVA IL BREAK! Il serbo mette pressione a Berrettini che non trova il campo con il rovescio.

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC! Prima chance del secondo set per il serbo.

30-30 Lungo il rovescio di Djokovic in manovra.

15-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI DJOKOVIC SULLA DISCESA A RETE DI BERRETTINI!

15-15 Lob pazzesco del serbo sullo smash del romano.

15-0 Servizio e diritto di Berrettini.

1-2 Servizio e diritto potente di Nole che resta avanti nel secondo set.

40-30 Diritto in avanzamento velenoso dell’italiano: lungo il lob di Djokovic.

40-15 Diritto profondo in risposta di Berrettini.

40-0 Gran prima di Nole.

30-0 Scappa via la risposta dell’azzurro.

15-0 Servizio e palla corta per Nole.

1-1 Nessun problema per l’azzurro che pareggia i conti.

40-30 Scappa via il diritto di Djokovic in manovra.

40-15 In ritardo Berrettini sul diritto profondo in risposta del serbo.

30-15 Ottima prima dell’italiano.

15-15 Gran diritto a sventaglio in uscita dal servizio per Berrettini.

0-15 Risposta poderosa di Nole: in ritardo l’azzurro.

0-1 Partenza a razzo di Djokovic che vuole giocare diversamente dal primo set.

40-0 Risposta lunga di Berrettini.

30-0 Scappa via il rovescio di Matteo.

15-0 In rete la risposta dell’italiano.

0-0 Si riprende sull’Arthur Ashe!

INIZIO SECONDO SET

04.26 Toilet break per l’azzurro. Sugli spalti ci sono anche Spike Lee e Vasek Pospisil!

04.25 Matteo Berrettini parte alla grande nella sfida di quarti di finale contro Novak Djokovic! Dopo 75 minuti l’azzurro porta a casa il primo set vincendo per 7 giochi a 5 contro il serbo apparso a tratti scomposto e molto nervoso. Fatale il break dell’11^ gioco dopo game infiniti e in cui l’italiano ha annullato 2 chance mentre il #1 al mondo 3/4.

FINE PRIMO SET

7-5 PRIMO SET MATTEOOOOOOO!!!!! COME A WIMBLEDON L’AZZURRO PARTE AVANTI!!! PUBBLICO IN VISIBILIO!

AD-40 ACE MATTEO! QUARTA CHANCE

40-40 ALTRO ERRORE MATTEO!!!! DIRITTO SUL NASTRO SUL PIU’ BELLO

40-30 Altro errore dell’italiano in uscita dal servizio: Matteo deve stare attento.

40-15 Gran risposta del serbo: in ritardo Matteo.

40-0 SERVIZIO E DIRITTO DIAGONALE E ALTRO VINCENTE! TRE SET POINT BERRETTINI

30-0 Ace Berrettini!!!! Al cambio campo precedente sfogo pazzesco del serbo verso il proprio angolo.

15-0 Scappa via il rovescio diagonale di Djokovic! Bravissimo Berrettini con il recupero di diritto in corsa.

6-5 CHE GRINTAAAAA!!!!! MATTEOOOOOO!!!! ECCO IL BREAK E TIFO SCATENATO A FLUSHING MEADOWS!!!!!! L’AZZURRO SERVE PER IL SET AL CAMBIO CAMPO

30-40 BERRETTINI SFIANCA NOLE ED ECCO L’ERRORE DI ROVESCIO! QUARTA PALLA BREAK PER L’AZZURRO

30-30 Risposta lunga di Berrettini.

15-30 CHE ERRORE DI NOLE! TROPPA FOGA E DIRITTO SUL NASTRO

15-15 Servizio e diritto diagonale del serbo.

0-15 DIRITTO PAZZESCO DI NOLE FINITO DI POCO FUORI!

5-5 LUNGO IL RECUPERO DI ROVESCIO DI DJOKOVIC! Partita apertissima sull’Arthur Ashe!

40-30 Servizio e diritto del #6 del seeding.

30-30 In ritardo il diritto in recupero di Berrettini sull’accelerazione del serbo.

30-15 Altra prima vincente per Berrettini.

15-15 Prima vincente del romano.

0-15 Termina lungo il recupero di rovescio di Berrettini.

4-5 Anche per Djokovic nessun problema allo scoccare dell’ora di gioco: l’azzurro deve allungare il set.

40-30 ROVESCIO VINCENTE DI BERRETTINI SULLO SMASH DI DJOKOVIC!!!!

40-15 Terzo doppio fallo del match per Nole.

40-0 Prima potente del #1 al mondo.

30-0 In rete la risposta dell’azzurro.

15-0 Servizio e diritto di Nole che chiude a rete.

4-4 Game rapidissimo per l’azzurro: siamo vicini all’ora di gioco.

40-15 Ottima prima di Berrettini.

30-15 Rovescio lungolinea profondo di Nole.

30-0 Ace dell’azzurro.

15-0 Scappa via la risposta di Nole che ha già cambiato maglietta.

3-4 DJOKOVIC LA SPUNTA DOPO AVER ANNULLATO DUE CHANCE DI BREAK! 52 minuti di gioco e siamo solo al primo set.

AD-40 Lunga la risposta dell’italiano.

40-40 NOOOOOO!!!!!! DIRITTO IN CORRIDOIO DI MATTEOOOOO!!!!! PUNTO DOMINATO CON IL DIRITTO MA TERMINA LARGO QUELLO DECISIVO!!!! INTANTO NOLE INCITA IL PUBBLICO DOPO UNA DIFESA PAZZESCA

40-AD ANCORA PALLA BREAK MATTEO! L’italiano deve provare a sfruttare la chance contro un serbo in difficoltà.

40-40 Prontamente annullata al servizio dal serbo.

30-40 PALLA BREAK MATTEO!!!!!!! LUNGO IL LOB DI DJOKOVIC IN RITARDO SULLA PALLA CORTA DELL’AZZURRO!!!!!

30-30 BERRETTINI C’È E SI VEDE!!!! Nole prova le bordate di diritto ma Berrettini gli risponde presente e con un rovescio diagonale si apre il campo.

30-15 Servizio esterno di Djokovic.

15-15 Ottima prima del serbo.

0-15 Scappa via il diritto in avanzamento di Djokovic.

3-3 GAME FONDAMENTALE VINTO DA BERRETTINI!!!! L’AZZURRO SI CARICA DOPO IL GIOCO PIU’ LUNGO DEL SET! Bravissimo ad aver annullato le prime due palle break del match.

AD-40 Scappa via la risposta di Djokovic.

40-40 Punto dominato da Djokovic che con il diritto si costruisce il punto e chiude ad incrociare.

AD-40 Altro servizio potente per l’italiano.

40-40 PRIMA SPAVENTOSA DI BERRETTINI CHE SI SALVA!

40-AD PALLA BREAK NOLE! LIVELLO PAZZESCO IN RISPOSTA DEL SERBO ADESSO

40-40 ROVESCIO PAZZESCO IN RISPOSTA DI NOLE! GAME INFINITO ALL’ARTHUR ASHE

AD-40 Ottima prima di Berrettini.

40-40 Risposta potente in avanzamento di Djokovic.

AD-40 Ancora un vantaggio per Berrettini che deve sfruttare la poca continuità in risposta del serbo.

40-40 Super aggressivo Djokovic in risposta: altro vincente diretto.

AD-40 Servizio e diritto diagonale a sventaglio in contropiede dell’italiano.

40-40 DIRITTO DIAGONALE VINCENTE DI DJOKOVIC!

AD-40 Risposta lunga di Djokovic.

40-40 Ace di Berrettini.

30-40 PRIMA PALLA BREAK DJOKOVIC! Diritto profondo del serbo e Berrettini ancora in ritardo in recupero!

30-30 Scappa via l’accelerazione del serbo: sospiro di sollievo per Berrettini.

15-30 Servizio e diritto di Berrettini che attacca la rete, non chiude lo smash e alla fine perde il punto sul lob altissimo di Nole.

15-15 Diritto bloccato e vincente in risposta del serbo.

15-0 Ace dell’azzurro.

2-3 Si salva ancora Djokovic in un primo set già molto duro.

AD-40 Ottima prima del serbo.

40-40 Molto scomposto Djokovic in questo avvio: il serbo perde la diagonale di rovescio.

AD-40 Diritto a sventaglio vincente del serbo che tiene lontano Berrettini con il diagonale di diritto.

40-40 ANCORA BERRETTINI SHOW NEI PRESSI DELLA RETE! L’azzurro sale in cattedra con il diritto e chiude a volo.

40-30 Ace esterno del #1 al mondo.

30-30 RISPOSTA VINCENTE DI BERRETTINI! Fasi calde del primo set.

30-30 Ottima prima di Nole.

15-15 Settimo errore non forzato del serbo e diritto largo di poco.

15-0 Risposta profonda di Berrettini ma lunga.

2-2 BERRETTINI SHOW CON IL DIRITTO NEI PRESSI DELLA RETE! Evitata la palla break e parità nel punteggio.

AD-40 Prima potente al centro dell’italiano.

40-40 SUL NASTRO LA VOLEE DI BERRETTINI! Serve&volley interessante dell’azzurro.

AD-40 Ace del romano.

40-40 Gran accelerazione di diritto dal centro del campo per Nole.

AD-40 Risposta lunga del serbo.

40-40 Male l’italiano in uscita dal servizio e prima parità sul suo servizio.

40-30 CHE DIRITTO DIAGONALE DI BERRETTINI!

30-30 DI NULLA FUORI IL ROVESCIO DI DJOKOVIC!

15-30 Diritto vincente del serbo.

15-15 In ritardo l’azzurro sulla risposta profonda di Djokovic.

15-0 Buona prima di Berrettini.

1-2 Game a zero per Djokovic abile nel gioco a rete.

40-0 In ritardo con il rovescio il giovane azzurro.

30-0 Diritto diagonale potente di Djokovic in uscita dal servizio.

15-0 Buona prima del balcanico.

1-1 Nessun problema invece per Berrettini al servizio dopo lo 0-30 iniziale.

40-30 Terzo ace di fila per l’italiano!

30-30 Altro ace per Berrettini.

15-30 Primo ace dell’italiano.

0-30 Scappa via il diritto di Berrettini in uscita dal servizio.

0-15 Doppio fallo anche per il classe ’96.

0-1 Ace di Djokovic che dopo qualche difficoltà tiene il servizio d’esordio.

AD-40 Sul nastro la risposta dell’italiano.

40-40 Problemi al servizio per il serbo e secondo doppio fallo.

AD-40 Lunga l’accelerazione di diritto in avanzamento del romano.

40-40 Secondo ace del #1 al mondo.

40-AD PALLA BREAK BERRETTINI! Scomposto Nole con il diritto in uscita dal servizio.

40-40 Spinge Matteo da fondocampo! Diritto potente sulla riga di fondo e difesa di Nole lunga.

AD-40 Ottimo diritto in cross di Nole in uscita dal servizio.

40-40 Primo doppio fallo per il serbo.

40-30 Ottima risposta profonda di Berrettini.

40-15 Primo scambio durissimo sulla diagonale di destra: dopo 19 colpi, il serbo porta l’azzurro lontano dal campo che sbaglia con il diritto.

30-15 Servizio e diritto di Djokovic che chiude a volo.

15-15 Lento in uscita dal servizio Nole sulla risposta profonda di Berrettini.

15-0 Subito prima vincente del serbo.

INIZIO PRIMO SET

03.03 Il classe ’96 è virtualmente #7 al mondo, piazzando dunque il best ranking scavalcando Dominic Thiem: con una vittoria si avvicinerebbe a Rafa Nadal con 5533 punti.

03.01 Qualche scricchiolio anche per Novak Djokovic sin qui, nella sua rincorsa al Grand Slam e soprattutto al 21° Major per superare Roger Federer e Rafael Nadal. Tre set persi sin qui, rispettivamente contro Holger Rune, Kei Nishikori e Jenson Brooksby

02.59 Comincia il riscaldamento! Batterà Nole nell’ultimo quarto di finale del torneo.

02.57 Giocatori in campo! Pubblico in visibilio per la sfida più attesa del torneo sin qui.

02.56 Il russo ha vinto contro l’olandese Botic Van de Zandschulp per 6-3 6-0 4-6 7-5 perdendo il primo parziale di un torneo sin qui perfetto. Il canadese invece è diventato il più giovane a raggiungere la semifinale a Flushing Meadows battendo il recordman di precocità ai quarti Carlos Alcaraz per 6-3 3-1 e ritiro.

02.54 Ricordiamo che l’altra semifinale già è stata definita: Daniil Medvedev cercherà la terza finale dopo US Open 2019 persa contro Rafael Nadal e gli Australian Open 2021 persa contro Nole. Il russo sfiderà Felix Auger-Aliassime per la seconda volta in carriera, la prima dal 2018.

02.52 Per accedere per la settima volta agli ottavi invece, il romano ha vinto in cinque set su Ilja Ivanshka. Intanto cresce l’attesa sul Campo Centrale di New York: primo incrocio su cemento outdoor!

02.50 Torneo un po’ complicato per Matteo Berrettini che ha vinto solo la sfida di primo turno contro Jeremy Chardy senza perdere set avendo trionfato 7-6(5) 7-6(7) 6-3. L’italiano ha vinto in quattro set contro Constant Moutet e Oscar Otte contro cui ha conquistato il terzo quarto di finale Slam di fila.

02.48 Due sfide molto tirate, con il serbo vittorioso per 6-3 6-2 (5)6-7 7-5 a Parigi e per (4)6-7 6-4 6-4 6-3 nella finale del torneo più prestigioso al mondo. Ci sarà il miracolo oggi?

02.46 Quarta sfida tra i due, la prima sul cemento outdoor: il serbo conduce 3-0 i testa a testa avendo vinto il primo confronto a Londra nel 2019 per 6-2 6-1 e poi i due match di quest’anno. Sia ai quarti di finale di Parigi che nella finale di Wimbledon: in entrambi i casi l’azzurro ha vinto un set.

02.44 Tra poco dunque avrà inizio l’ultimo match di giornata a New York, il secondo della sessione serale. In quella diurna Emma Raducanu ha battuto Belinda Bencic 6-3 6-4 mentre Sascha Zverev ha vinto contro Lloyd Harris 7-6(8) 6-3 6-4.

02.42 Maria Sakkari vola in semifinale a Flushing Meadows! La greca vince con un doppio 6-4 ed estromette Karolina Pliskova: giocherà contro Emma Raducanu.

02.02 Sono ancora in campo Karolina Pliskova e Maria Sakkari! La greca ha vinto il primo set per 6-4 e adesso l’avversario conduce 1-0 nel secondo parziale. Restate con noi! A seguire gioca Matteo Berrettini.

00.01: Si dovrà quindi attendere lo sviluppo del match tra la ceca e la greca prima di veder scendere in campo Matteo e Nole. Si prospetta una sfida decisamente interessante.

23.55: Il match è l’ultimo della sessione serale in programma sul Centrale di Flushing Meadows il cui programma avrà inizio alle 01.00 italiane del 9 settembre con il match femminile tra Karolina Pliskova e Maria Sakkari.

23.50: Buona notte e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale degli US Open 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. In palio l’accesso alle semifinali dove attendere il vincitore ci sarà il tedesco Alexander Zverev.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows. Quarta sfida tra i due, la prima sul cemento outdoor: il serbo conduce 3-0 i testa a testa avendo vinto il primo confronto a Londra nel 2019 per 6-2 6-1 e poi i due match di quest’anno. Sia ai quarti di finale di Parigi che nella finale di Wimbledon: in entrambi i casi l’azzurro ha vinto un set.

Torneo un po’ complicato per Matteo Berrettini che ha vinto solo la sfida di primo turno contro Jeremy Chardy senza perdere set avendo trionfato 7-6(5) 7-6(7) 6-3. L’italiano ha vinto in quattro set contro Constant Moutet e Oscar Otte contro cui ha conquistato il terzo quarto di finale Slam di fila. Per accedere per la settima volta agli ottavi invece, il romano ha vinto in cinque set su Ilja Ivanshka. Il classe ’96 è virtualmente #7 al mondo, piazzando dunque il best ranking.

Qualche scricchiolio anche per Novak Djokovic sin qui, nella sua rincorsa al Grand Slam e soprattutto al 21° Major per superare Roger Federer e Rafael Nadal. Tre set persi sin qui, rispettivamente contro Holger Rune, Kei Nishikori e Jenson Brooksby: solo contro l’olandese Tallon Griekspoor è giunta una vittoria netta. In caso di vittoria sfiderebbe uno tra Alexander Zverev e Llyod Harris, difendendosi ulteriormente in vetta alla classifica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile US Open 2021 a Flushing Meadows, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match sarà l’ultimo incontro di giornata sul Campo Centrale di New York, il cui programma prenderà il via alle 18.00 italiane: la sfida del nostro alfiere è programmato come secondo match dalle 19.00 locali ovvero l’1 di notte italiana. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, dove Eurosport è disponibile.

Foto: LaPresse – (AP Photo/Elise Amendola)