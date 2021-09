DIRETTA MotoGP, GP Aragon 2021 LIVE: risultati e classifica FP3 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz, vedremo in scena la classe regina per la FP3, la FP4 e, soprattutto, per le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani che, come tradizione, si correrà alla ore 14.00.

Il sabato di Aragon della top class prenderà il via alle ore 9.55 con la terza sessione di prove libere che, da un lato ci permetterà di capire in maniera migliore i valori in pista, dall’altro andrà a comporre la top10 che potrà evitare la Q1 che, come tradizione, scatterà alle ore 14.10. La decisiva Q2, invece, prenderà il via alle ore 14.35, andando a consegnare la pole position del MotorLand. Nel frattempo dalle ore 13.30 vivremo la mezzora della FP4, nella quale team e piloti andranno a lavorare sulle moto e sugli assetti in vista del Gran Premio di Aragon di domani.

Per quanto visto ieri si annuncia grande battaglia, con Marc Marquez che sembra l’uomo da battere sulla pista spagnola, ma le Ducati in blocco lanciano la loro sfida. Un passo indietro per le Yamaha, con Fabio Quartararo che sembra non essere a proprio agio, mentre proseguono le difficoltà di Valentino Rossi, solamente 19° nella classifica combinata.

La giornata di Alcaniz scatterà alle ore 9.55 con la FP3, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 14.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del sabato del Gran Premio di Aragon, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe regina sul tracciato del MotorLand.

