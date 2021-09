DIRETTA F1, GP Russia 2021 LIVE: Ferrari in Q3 con Sainz, Mercedes favorita per la prima fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.05 Di seguito la classifica finale del Q3:

1 Lando NORRIS McLaren1:41.993 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.517 6

3 George RUSSELL Williams+0.990 6

4 Lewis HAMILTON Mercedes+2.057 4

5 Daniel RICCIARDO McLaren+2.163 5

6 Fernando ALONSO Alpine+2.211 6

7 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.717 4

8 Lance STROLL Aston Martin+2.963 5

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.344 4

10 Esteban OCON Alpine+3.872 5

15.03 Strategia Williams premiata con il clamoroso terzo posto di Russell, che domani partirà davanti al futuro compagno di squadra Lewis Hamilton in Mercedes!

15.01 POLE POSITION NORRIS!!! FERRARI IN PRIMA FILA CON SAINZ!!!! Epilogo clamoroso a Sochi!

15.00 Adesso si migliorano tutti!!! Può succedere di tutto!!! Sainz vola nel settore centrale!

14.59 Ultimo tentativo per tutti! Si decide la pole position del GP di Russia!

14.58 Due minuti alla bandiera a scacchi: molto lento il primo giro lanciato di Russell, non sarà facile migliorare con le slick…

14.57 Clamoroso!!! Hamilton ha sbattuto contro il muro a bassa velocità nell’ingresso della pit-lane e deve quindi perdere tempo prezioso prima di rientrare in pista con gomme slick…

14.56 Sainz, Stroll, Ricciardo e Norris copiano Russell e montano gomme slick!! La Williams si lancia adesso per il giro veloce.

14.55 Russell nel frattempo ha montato gomme morbide (da asciutto) e prova il tutto per tutto! Vedremo se qualcun altro lo imiterà…

14.53 Hamilton si porta in pole position provvisoria davanti ad uno straordinario Norris! 3° Bottas a soli 4 millesimi dalla prima fila e a 660 millesimi dalla vetta.

14.52 Attenzione a Russell! Il futuro pilota della Mercedes ha comunicato via radio al team di preparare le gomme slick…

14.50 Nessuno azzarda la gomma slick per il primo tentativo di Q3. Vedremo se qualcuno andrà all-in per l’ultimo run.

14.49 SEMAFORO VERDE!!! COMINCIA IL Q3 A SOCHI!

14.47 La pista si sta lentamente asciugando, ma non ci sono ancora le condizioni necessarie per montare gomme slick.

14.46 A breve comincerà il Q3: 12 minuti per assegnare la pole position del GP di Russia 2021!

14.45 CLASSIFICA FINALE Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:45.129 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.177 2

3 Fernando ALONSO Alpine+0.385 4

4 Lando NORRIS McLaren+0.698 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.705 2

6 Esteban OCON Alpine+0.941 3

7 Lance STROLL Aston Martin+1.231 3

8 Daniel RICCIARDO McLaren+1.232 3

9 George RUSSELL Williams+1.306 4

10 Carlos SAINZ Ferrari+1.392 4

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.444 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.512 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.622 3

14 Nicholas LATIFI Williams- – 4

15 Charles LECLERC Ferrari- – 1

14.41 Si salva Sainz!!! Che brivido per la Ferrari: lo spagnolo è 10° e ultimo dei qualificati per il Q3. Eliminati Vettel, Gasly, Tsunoda, Latifi (che andrà in penalità per un cambio di power-unit) e Leclerc.

14.39 Ultimo minuto di Q2! Perez si migliora in quarta posizione ed ipoteca il pass per il Q3, mentre Sainz è adesso 12° ed è virtualmente escluso.

14.37 Sainz è rientrato ai box per montare gomme nuove e adesso si sta lanciando per un ultimo decisivo giro lanciato. Leclerc nel frattempo abbandona definitivamente la qualifica, come da copione.

14.36 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:45.406 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.100 2

3 Lando NORRIS McLaren+0.848 3

4 Fernando ALONSO Alpine+1.015 3

5 Lance STROLL Aston Martin+1.033 3

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.118 2

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.167 2

8 Esteban OCON Alpine+1.262 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.265 2

10 Carlos SAINZ Ferrari+1.763 3

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.994 2

12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.136 3

13 George RUSSELL Williams+2.329 4

14 Nicholas LATIFI Williams- – 4

15 Charles LECLERC Ferrari- – 1

14.35 Hamilton alza l’asticella e si porta davanti a Bottas di un decimo netto, mentre Perez si migliora ed è 6° con la Red Bull a 1.118 dalla vetta.

14.33 Super Bottas!! Miglior tempo provvisorio in 1’45″5 per il finlandese, che rifila mezzo secondo a Hamilton e 7 decimi a Norris. Q3 a rischio per la Ferrari, con Sainz che è solo 9°…

14.32 Lungo in curva 1 per Bottas, che deve quindi abortire il suo primo giro lanciato. Hamilton invece completa il time-attack e balza al comando in 1’46″096 con 158 millesimi di vantaggio su Norris.

14.30 Norris si mette a dettare il passo con la McLaren in 1’46″2, ma a breve arriverà la risposta delle Mercedes…

14.29 Gasly è il primo a tagliare il traguardo nel Q2 in 1’46″671. Ocon, Tsunoda e Russell non riescono a fare meglio del francese.

14.27 Secondo il muretto box Ferrari, non dovrebbe più piovere fino alla fine della qualifica. Tutti in pista ad eccezione di Leclerc e Latifi.

14.25 Comincia il Q2!! Temperature basse a Sochi: non sarà semplice montare le gomme slick da qui al termine delle qualifiche.

14.24 Leclerc al momento sta disputando regolarmente la qualifica, anche se è già certo di partire 19° al via del GP di Russia. Vedremo se il monegasco scenderà in pista anche nel Q2…

14.23 CLASSIFICA FINALE Q1:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:45.992 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.404 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.463 1

4 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.213 1

5 Lando NORRIS McLaren+1.246 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.836 1

7 Fernando ALONSO Alpine+1.885 2

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.932 2

9 Esteban OCON Alpine+2.107 1

10 Nicholas LATIFI Williams+2.260 2

11 George RUSSELL Williams+2.311 2

12 Lance STROLL Aston Martin+2.330 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren+2.353 2

14 Charles LECLERC Ferrari+2.478 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.862 1

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.594 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.838 2

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+5.031 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+7.772 2

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1

14.20 Niente da fare per Giovinazzi, solo 18°. Eliminati in Q1 anche Raikkonen, Mick Schumacher, Mazepin e Verstappen.

14.18 BANDIERA A SCACCHI!! Ultimo tentativo per tutti! Giovinazzi si è lanciato per ultimo e avrà quindi un buon vantaggio di pista.

14.17 Sainz che, dopo aver montato un set di intermedie nuove, balza in quinta posizione ed ipoteca il passaggio in Q2!

14.15 Sainz è 11° e ha ben 2″5 di vantaggio sul primo degli esclusi, tuttavia in questi ultimi giri i tempi si abbasseranno notevolmente.

14.14 La pista si migliora giro dopo giro e saranno decisivi questi ultimi cinque minuti di Q1. Perez vola con la Red Bull ed è primo con quasi mezzo secondo di margine su Hamilton!

14.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:46.937 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.163 1

3 Pierre GASLY AlphaTauri+1.239 1

4 Nicholas LATIFI Williams+1.315 1

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.637 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.638 1

7 Charles LECLERC Ferrari+1.801 1

8 Lando NORRIS McLaren+1.974 1

9 Lance STROLL Aston Martin+2.097 1

10 Carlos SAINZ Ferrari+2.103 1

11 Esteban OCON Alpine+2.201 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.589 1

13 Fernando ALONSO Alpine+3.052 2

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.215 1

15 George RUSSELL Williams+3.666 1

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+4.599 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+7.244 1

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+11.058 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+13.480 2

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1

14.12 Uno-due Mercedes al momento con Hamilton che rifila 1″1 a Bottas e 1″2 all’AlphaTauri di Gasly. 4° un sorprendente Latifi con la Williams!

14.10 Finisce qui la qualifica di Verstappen! L’olandese partirà così ultimo al via del GP di Russia, subito dietro alla Ferrari di Leclerc.

14.08 Testacoda senza conseguenze per Giovinazzi, che ha però rovinato il secondo giro lanciato di Leclerc. Torna ai box nel frattempo Verstappen.

14.06 Norris si conferma uno specialista in queste condizioni ed è il più rapido nel primo giro in 1’49″8 davanti alla Ferrari di Leclerc e all’Aston Martin di Stroll.

14.04 Gasly fa segnare il primo giro cronometrato di giornata in 1’51″5 con l’AlphaTauri. La direzione gara ha vietato l’utilizzo del DRS in Q1.

14.03 Il tracciato è tutto sommato in buone condizioni e non è escluso il possibile utilizzo delle slick magari in Q3.

14.01 Tutti in pista con gomme intermedie ad eccezione di Alonso, che prova la carta degli pneumatici full wet per il primo run del Q1.

14.00 SEMAFORO VERDE!!!! Adesso è ufficiale: cominciano le qualifiche della F1!!

13.59 Manca un minuto all’inizio delle qualifiche di Sochi! Si parte con il Q1, in cui i migliori 15 staccheranno il pass per il Q2.

13.57 Leclerc è già salito sulla sua SF21 ed è pronto per disputare una qualifica di fatto ininfluente per il suo weekend. Ricordiamo che il monegasco (come Max Verstappen) partirà in fondo alla griglia di partenza di domani per aver montato la quarta power-unit dell’anno.

13.55 Se non dovesse più piovere fino al termine della sessione, la pista potrebbe addirittura consentire l’utilizzo della gomme slick in Q3!

13.52 Secondo la FIA, c’è il 60% di rischio pioggia durante le qualifiche. Q1 che al momento dovrebbe cominciare come da programma alle 14.

13.49 Queste le condizioni attuali a Sochi:

13.46 Complicatissima la scelta dei set-up da parte dei team. Alcuni potrebbero anche andare all-in con un assetto scarico nella speranza di affrontare una gara asciutta (con la consapevolezza di doversi difendere in qualifica sul bagnato).

13.42 Il rettilineo principale sembra in buone condizioni (asfalto umido, con poca acqua), da valutare il resto del tracciato. A breve dovrebbe scendere in pista la Safety Car per saggiare le condizioni della pista.

13.38 Così Michael Masi ai microfoni di Sky Sport: “Dalle 13.30 in avanti il meteo migliorerà decisamente”. Previsti comunque possibili scrosci nel corso del pomeriggio, ma meno intensi rispetto alle prime ore della giornata.

13.35 Da non escludere a questo punto che il Q1 possa cominciare come da programma alle ore 14 italiane (le 15 locali), anche se sarà comunque necessario attendere la riapertura dell’aeroporto locale per garantire all’elicottero medico di tornare operativo.

13.30 AGGIORNAMENTO: ha smesso di piovere a Sochi! Il cielo si sta aprendo e cresce l’ottimismo per il regolare svolgimento della qualifica di Formula 1!

Here comes the sun 😎 #RussianGP pic.twitter.com/piajTT8pSY — F1 Hellenic Fan Club (@F1HellenicFan) September 25, 2021

13.25 Di seguito la comunicazione ufficiale della FIA, che ha deciso di non disputare alcuna corsa prima delle eventuali qualifiche di F1: “E’ stato pubblicato un calendario aggiornato con la prossima sessione di qualifiche di F1 all’orario originariamente previsto. Sebbene le condizioni in pista siano migliorate, c’è ancora maltempo che sta impattando sia sull’aeroporto che sulla rete stradale. Per questo motivo non ci sarà alcuna corsa da qui alle qualifiche di F1, ora entro la quale è prevista la riapertura dell’aeroporto locale, cosa che consentirà al nostro elicottero medico di tornare operativo e che la sessione possa andare avanti come previsto“.

13.20 Nel frattempo è stato nuovamente modificato il programma della Formula 2:

– Cancellata ufficialmente la Gara Sprint 2

– Gara Sprint 1 rinviata alle 15.45 di oggi pomeriggio

– Feature Race prevista domani alle ore 10.20 italiane

13.15 Al momento, nonostante la pioggia torrenziale che ha colpito il circuito di Sochi per tutta la mattinata, le prove ufficiali della F1 sono ancora in programma alle ore 14 italiane (15 locali).

13.01 Un video di Lewis Hamilton che si commenta da sé: a Sochi diluvia…

Just a 7x @F1 Champ skipping down the pit lane. 🥰 pic.twitter.com/1VD4W62Dr1 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 25, 2021

12.59 Michael Masi è stato chiaro: “La priorità è disputare le qualifiche al sabato, ma potrebbero anche venire rinviate a domenica mattina“. Tradotto: oggi la FIA attenderà il più possibile, solo nel caso estremo rimanderà tutto a domani. Attenzione: nel tardo pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Domani prevista ancora pioggia, ma meno intensa.

12.54 La situazione, dunque, non sembra migliorata rispetto a questa mattina.

12.50 Ben ritrovati amici di OA Sport. Queste le condizioni a Sochi…

No track action yet in Sochi but the heavens are putting on a proper show ⚡️😮#RussianGP #F1 (🎥 @Formula2) pic.twitter.com/b57p3taqyx — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8

CANCELLATE LE FP3: A RISCHIO ANCHE LE QUALIFICHE

COSA SUCCEDE SE LE QUALIFICHE VENGONO CANCELLATE

MICHAEL MASI: “QUALIFICHE? PRIORITA’ RESTA IL SABATO, MA POTREBBERO VENIRE SPOSTATE A DOMENICA”

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Sochi. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Si preannuncia un turno decisamente appassionante e avvincente, anche se su questo tracciato super veloce è quasi svantaggioso scattare al palo.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovrebbero cimentarsi in un duello al volante delle proprie Mercedes. Il sette volte Campione del Mondo vuole scattare davanti a tutti e poi puntare alla vittoria davanti al fido scudiero finlandese, visto che Max Verstappen scatterà dall’ultima fila a causa di una penalizzazione per avere montato il quarto motore. Il leader del Mondiale partirà accanto al ferrarista Charles Leclerc, che utilizzerà una nuova power unit. La Ferrari spera in un buon risultato da parte di Carlos Sainz, la Red Bull ci prova con Sergio Perez.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Sochi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse