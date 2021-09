CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.35 Da non escludere a questo punto che il Q1 possa cominciare come da programma alle ore 14 italiane (le 15 locali), anche se sarà comunque necessario attendere la riapertura dell’aeroporto locale per garantire all’elicottero medico di tornare operativo.

13.30 AGGIORNAMENTO: ha smesso di piovere a Sochi! Il cielo si sta aprendo e cresce l’ottimismo per il regolare svolgimento della qualifica di Formula 1!

Here comes the sun 😎 #RussianGP pic.twitter.com/piajTT8pSY — F1 Hellenic Fan Club (@F1HellenicFan) September 25, 2021

13.25 Di seguito la comunicazione ufficiale della FIA, che ha deciso di non disputare alcuna corsa prima delle eventuali qualifiche di F1: “E’ stato pubblicato un calendario aggiornato con la prossima sessione di qualifiche di F1 all’orario originariamente previsto. Sebbene le condizioni in pista siano migliorate, c’è ancora maltempo che sta impattando sia sull’aeroporto che sulla rete stradale. Per questo motivo non ci sarà alcuna corsa da qui alle qualifiche di F1, ora entro la quale è prevista la riapertura dell’aeroporto locale, cosa che consentirà al nostro elicottero medico di tornare operativo e che la sessione possa andare avanti come previsto“.

13.20 Nel frattempo è stato nuovamente modificato il programma della Formula 2:

– Cancellata ufficialmente la Gara Sprint 2

– Gara Sprint 1 rinviata alle 15.45 di oggi pomeriggio

– Feature Race prevista domani alle ore 10.20 italiane

13.15 Al momento, nonostante la pioggia torrenziale che ha colpito il circuito di Sochi per tutta la mattinata, le prove ufficiali della F1 sono ancora in programma alle ore 14 italiane (15 locali).

13.01 Un video di Lewis Hamilton che si commenta da sé: a Sochi diluvia…

Just a 7x @F1 Champ skipping down the pit lane. 🥰 pic.twitter.com/1VD4W62Dr1 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 25, 2021

12.59 Michael Masi è stato chiaro: “La priorità è disputare le qualifiche al sabato, ma potrebbero anche venire rinviate a domenica mattina“. Tradotto: oggi la FIA attenderà il più possibile, solo nel caso estremo rimanderà tutto a domani. Attenzione: nel tardo pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Domani prevista ancora pioggia, ma meno intensa.

12.54 La situazione, dunque, non sembra migliorata rispetto a questa mattina.

12.50 Ben ritrovati amici di OA Sport. Queste le condizioni a Sochi…

No track action yet in Sochi but the heavens are putting on a proper show ⚡️😮#RussianGP #F1 (🎥 @Formula2) pic.twitter.com/b57p3taqyx — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Sochi. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Si preannuncia un turno decisamente appassionante e avvincente, anche se su questo tracciato super veloce è quasi svantaggioso scattare al palo.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovrebbero cimentarsi in un duello al volante delle proprie Mercedes. Il sette volte Campione del Mondo vuole scattare davanti a tutti e poi puntare alla vittoria davanti al fido scudiero finlandese, visto che Max Verstappen scatterà dall’ultima fila a causa di una penalizzazione per avere montato il quarto motore. Il leader del Mondiale partirà accanto al ferrarista Charles Leclerc, che utilizzerà una nuova power unit. La Ferrari spera in un buon risultato da parte di Carlos Sainz, la Red Bull ci prova con Sergio Perez.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Sochi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse