DIRETTA F1, GP Italia LIVE: FP2 a Monza, orari e programma in chiaro TV8, risultati e classifica

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Monza godremo di un grande spettacolo e la FP2 rappresenteranno una chance per trovare la quadra in termini d’assetto prima della Sprint Race in programma quest’oggi che assegnerà i punti iridati.

La Ferrari dovrà cercare di limitare i danni. La Rossa, come da previsione, ha fatto fatica nel corso delle libere di ieri e delle qualifiche per la Sprint Qualifying di oggi. Il settimo e ottavo tempo dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc rappresentano un quadro della situazione non facile, in cui il deficit di potenza è la problematica più evidente. Si dovrà correre in difesa e nel caso si proveranno a sfruttare anche le disavventure altrui. In quest’ottica, il turno in questione sarà utile per ultimare le regolazioni sulla monoposto.

Si prospetta un nuovo confronto tra Mercedes e Red Bull, con le Frecce Nere favorite. Le due W12 del finlandese Valtteri Bottas e del britannico Lewis Hamilton si sono rivelate le macchine migliori e pertanto non sarà facile per il leader della classifica mondiale Max Verstappen contrastare il loro incedere. L’olandese sarà costretto a correre di rimessa, mettendo sotto pressione i suoi avversari.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00 con la FP2, mentre la Sprint Race alle 16.30. Buon divertimento!

