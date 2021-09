F1 oggi, GP Italia 2021: orari FP2 e qualifiche sprint, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 11 settembre, sarà una giornata piuttosto attiva sul circuito di Monza, round del Mondiale 2021 di F1. Nel Tempio della velocità andranno in scena le prove libere 2 e soprattutto la Sprint Race che delineerà la griglia di partenza per la corsa domenicale

Il finlandese Valtteri Bottas su Mercedes partirà dalla p.1, a precedere Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull) grazie alle qualifiche andate in scena ieri. Un time-attack spettacolare nel quale il finnico nell’ultimo tentativo ha stupito tutti e vorrà prendersi la vittoria della gara sprint, dal momento che poi la domenica dovrà cedere il passo per via della sostituzione del motore che lo obbligherà a cominciare dal fondo della griglia.

In casa Ferrari si prospetta un sabato complicato dal momento che la SF21, purtroppo ha confermato le criticità attese. Problematiche che il settimo e ottavo tempo di ieri dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc hanno confermato.

Di seguito il programma di oggi e come seguirlo in tv:

GP ITALIA F1 2021 – PROGRAMMA

SABATO 11 SETTEMBRE

Ore 12.00-13.00 Prove libere 2

Ore 16.30 Qualifica Sprint

GP ITALIA F1 2021 – PROGRAMMA IN TV

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta della Sprint Race e del Gran Premio della domenica. Inoltre le qualifiche di ieri saranno proposte in differita oggi pomeriggio.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

STREAMING – Il Gran Premio d’Italia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

IL PROGRAMMA SKY SPORT GP ITALIA F1 2021

SABATO 11 SETTEMBRE

Ore 08.45: F2, Sprint Race 1

Ore 10.20: Porsche Super Cup, Qualifiche

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: F1, Prove libere 2

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 14.40: F2, Sprint Race 2

Ore 15.45: #SkyMotori

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 16.30: F1, Qualifica Sprint

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 18.15: Porsche Super Cup, Gara 1

Ore 19.15: Paddock Live Show

IL PROGRAMMA TV8 GP ITALIA F1 2021

SABATO 11 SETTEMBRE

Ore 14.15, F1, Qualifiche del venerdì, differita

Ore 16.30, F1, Qualifica sprint, diretta

