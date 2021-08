WTA Chicago 2021: Svitolina spazza via Mladenovic, Cornet e Peterson avanzano. Sospesa Kostyuk-Gracheva

Decise tre delle quattro semifinaliste del torneo WTA di Chicago, alla sua prima edizione nel circuito tennistico. Solo tre e non quattro a causa dell’oscurità: la partita tra l’ucraina Marta Kostyuk e la russa Varvara Gracheva è stata sospesa con la prima avanti di un set, vinto per 7-6, ma con la seconda avanti di un break nel secondo (5-3).

A guardare il prosieguo di questa partita in maniera interessata sarà la francese Alizè Cornet. La numero 9 del tabellone ha superato in tre set la quinta favorita del seeding Marketa Vondrousova in una battaglia di due ore e dodici minuti, recuperando dal 6-2 di inizio partita. Per la transalpina è la seconda semifinale della sua stagione dopo quella raggiunta a Berlino lo scorso giugno.

Mantiene le attese Elina Svitolina: l’ucraina, ultima medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici, domina la francese Kristina Mladenovic lasciandole soltanto un gioco in apertura di partita: da lì diventa una mattanza, dominando praticamente ogni scambio e chiudendo i conti in cinquantacinque minuti. La sua prossima avversaria sarà Rebecca Peterson: la svedese, avanti 4-1 nel terzo e decisivo set, approfitta del ritiro per infortunio di Tereza Martincova per chiudere anzitempo un match tirato e caratterizzato da tantissimi errori: basti pensare, nelle due ore e mezza di gioco, che le statistiche parlano di 28 vincenti complessivi a raffronto di 105 errori non forzati.

WTA CHICAGO 2021, RISULTATI 26 AGOSTO

A. Cornet b. M. Vondrousova 2-6 6-4 6-3

R. Peterson b. T. Martincova 6-7 6-2 4-1 rit.

E. Svitolina b. K. Mladenovic 6-1 6-0

M. Kostyuk-V. Gracheva 7-6 3-5 SOSPESA

