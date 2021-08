MotoGP su TV8, GP Gran Bretagna 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Dopo l’effetto double header a Spielberg (Austria), il Circus del Motomondiale volge lo sguardo a un’altra sede, ovvero Silverstone (Gran Bretagna). Sul celebre tracciato del Regno Unito lo spettacolo non mancherà di certo e le sorprese sono dietro l’angolo.

Si riparte con il francese della Yamaha ufficiale Fabio Quartararo davanti a tutti e favorito n.1 per centrare l’iride. Fabio, a 7 appuntamenti dalla fine, ha 47 punti di margine su Bagnaia e Mir e ha l’occasione di allungare rispetto ai più immediati inseguitori. Da par loro Pecco e la Ducati non sono riusciti a sfruttare la doppietta austriaca, tuttavia nell’ultimo round andato in scena qualche punto è stato rosicchiato. La pista inglese non dovrebbe essere la migliore per la Rossa, ma ne avremo conferma solo in corso d’opera.

Di sicuro, a tenere banco sarà l’assenza di Maverick Vinales, licenziato dalla Yamaha per il comportamento avuto in Stiria. Sulle famose “sgasate” di Maverick tanto si è detto e scritto e a Iwata hanno deciso di voltare pagina. Al posto di Vinales per questo round ci sarà Cal Crutchlow che, nel suo GP di casa, vorrà ben figurare. Cercherà di fare lo stesso anche Valentino Rossi. Il “Dottore” giunto all’ultimo atto in quest’annata punta alla top-10 per avere un bel ricordo di Silverstone e concludere con un sorriso.

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP OLANDA 2021

VENERDI’ 27 AGOSTO

ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

SABATO 28 AGOSTO

ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

DOMENICA 29 AGOSTO

ore 10.00-10.20, Moto 3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, Moto GP, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, Moto 2, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto 3, Gara, diretta

ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto 2, Gara, diretta

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport MotoGP (208), che trasmetterà in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

VENERDI’ 27 AGOSTO

Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 10.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 1 Moto2

Ore 12.50: Paddock Live

Ore 14.00: Paddock Live

Ore 14.10: prove libere 2 Moto3

Ore 15.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.05: prove libere 2 Moto2

Ore 17.05: Paddock Live

Ore 17.15: Paddock Live Show

Ore 17.45: Talent Time

SABATO 28 AGOSTO

Ore 9.55: prove libere 3 Moto3

Ore 10.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.50: Paddock Live

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: qualifiche Moto3

Ore 14.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 15.10: qualifiche MotoGP

Ore 16.10: qualifiche Moto2

Ore 17.05: Paddock Live

Ore 17.15: Paddock Live Show

Ore 17.45: Talent Time

Ore 18.00: conferenza stampa piloti

DOMENICA 29 AGOSTO

Ore 9.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto3

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 15.30: gara Moto2

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18: Race Anatomy MotoGP

PROGRAMMA TV8

SABATO 28 AGOSTO

17.00 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2 – Differita*

DOMENICA 29 AGOSTO

14.35 Moto3, GARA – Differita*

16.30 MotoGP, GARA – Differita*

18.00 Moto2, GARA – Differita*

*orari soggetti a variazioni

