F1 su TV8, programma GP Belgio 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

La F1 torna in scena dal 27 al 29 agosto a Spa-Francorchamps, in Belgio, per il 12° round del Mondiale 2021. Sulla celebre pista belga apprestiamoci a vivere un weekend ricco di emozioni e in cui il risultato finale non è scontato.

Lewis Hamilton si presenta ai nastri di partenza di questo fine-settimana al comando della classifica generale con 195 punti, otto in più di Verstappen. Sarà interessante capire come su questo circuito Mercedes e Red Bull sapranno adattarsi, tenendo anche conto degli aggiornamenti che avranno a disposizione sulle proprie macchine.

Per quanto riguarda la Ferrari si preannuncia un fine-settimana complicato. Mattia Binotto ha preannunciato che dopo il GP di Monza la Rossa userà un aggiornamento della Power Unit in termini prestazionali, forse per il GP di Turchia, e questo potrebbe darle un vantaggio, ma prima di questo momento sarà necessario stringere i denti.

Non è un mistero che il propulsore sia tra i punti deboli della monoposto di Maranello e su una pista come quella di Spa tale criticità non sarà facile da affrontare. Pertanto, sarà un weekend impegnativo per il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz.

Di seguito il programma e come seguire il weekend in tv:

GP BELGIO F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 27 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2

SABATO 28 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 12.00-13.00 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

DOMENICA 29 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 15.00 Gara

GP BELGIO F1 2021 – PROGRAMMA IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio del Belgio sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio del Belgio potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita della gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

IL PROGRAMMA SKY SPORT GP BELGIO F1 2021

Venerdì 27 agosto

Ore 10.00: prove libere F3

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: prove libere 1 F1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.50: qualifiche F3

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: prove libere 2 F1

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 17.20: prove libere Porsche Super Cup

Ore 18.30: Paddock Live Show

Ore 19.00: conferenza stampa Team Principal

Sabato 28 agosto

Ore 10.00: Race 1 F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.45: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche F1

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 17.50: Race 2 F3

Ore 19.00: Paddock Live Show

Domenica 29 agosto

Ore 10.35: Race 3 F3

Ore 12.00: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: gara F1

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy F1

IL PROGRAMMA TV8 GP BELGIO F1 2021

Sabato 28 agosto

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 29 agosto

ore 19.00, F1, Gara, differita

