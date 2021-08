Lorenzo Patta è il grimaldello che ha permesso alla 4×100 di sfondare un muro apparentemente invalicabile, conquistando una storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Nessuno si sarebbe aspettato questo sorprendente ragazzo fino a un paio di mesi fa, poi è esploso all’improvviso lo scorso 13 maggio timbrando uno straripante 10.13 a Savona (sì, la stessa gara in cui Marcell Jacobs abbassò il record italiano in 9.95). OA Sport lo aveva scritto quel giorno: l’Italia ha trovato il quarto staffettista? In effetti è finita proprio così…

Il 21enne è stato preso prontamente in considerazione dal DT Antonio La Torre e lo ha subito responsabilizzato, inserendolo in prima frazione ai Giochi, credevo che il sardo potesse fare la differenza: ottima risposta in fase di partenza e buona accelerazione, l’ideale per lanciare il quartetto e per passare il testimone del velocista di punta, quel Marcell Jacobs che pochi giorni prima aveva trionfato sui 100 metri.

Si tratta di uno sprinter elegante e dalla falcata vellutata, eredità di un passato da calciatore (attaccante esterno). Non ha la struttura muscolare tipica dei velocisti di razza, ma con tanto lavoro ha saputo scendere a tempi interessanti e infatti in questa rosa vanta il terzo personale (alle spalle del 9.80 di Jacobs e del 9.99 di Filippo Tortu). Questo elemento ha davvero fatto saltare il banco, ha sostituito Davide Manenti e ha dato la giusta completezza in termini di velocità a una staffetta entrata nell’empireo dello sport italiano.

Foto: Colombo/FIDAL