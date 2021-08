L’Italia ha vinto la medaglia d’oro con la 4×100 maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri hanno trionfato in maniera perentoria in terra giapponese, salendo sul trono mondiale della staffetta veloce, dove abbiamo sempre pensato che potessero accomodarsi soltanto statunitensi e giamaicani, con qualche rara incursione britannica. Nel Sol Levante si è concretizzato un sogno e la Nazionale ha trionfato con pieno merito, sconfiggendo la Gran Bretagna di un centesimo, lasciandosi alle spalle Canada, Cina, Giamaica. Siamo il Paese più veloce del mondo, cinque giorni dopo aver celebrato l’uomo più veloce della Terra: fantascienza.

Il nostro quartetto ha realizzato il nuovo record nazionale, timbrando uno straripante 37.50 che segna un miglioramento di addirittura 45 centesimi rispetto al primato siglato appena 24 ore prima (37.95, a sua volta 16 centesimi meglio del record risalente ai Mondiali 2019, con un’altra formazione in pista). Si tratta del quinto tempo mondiale della storia (o meglio, siamo la quinta Nazione nella classifica che prende in considerazione solo il miglior crono per ogni Paese). Tutto questo a dimostrazione della prestazione tecnicamente eccezionale da parte dei nostri portacolori.

Al termine di ogni staffetta ci si chiede quanto siano andati forte i singoli frazionisti. Che tempi hanno corso gli azzurri per involarsi verso l’oro? Il Corriere dello Sera riporta i vari tempi, suggeriti dai tecnici della nostra 4×100. Lorenzo Patta ha avuto l’onore di aprire la prova. Il sardo è la grande novità di questo gruppo, preso in considerazione dopo il 10.13 di due mesi fa a Savona. Partire in curva da fermi non è facile, eppure si è distinto con un buon 10.56 considerando appunto lo start dai blocchi e la curva da percorrere (0.154 il tempo di reazione). Il testimone è finito nelle mani di Marcell Jacobs e il Campione Olimpico dei 100 ha potuto scatenare tutto il suo motore in uno stato di grazia spaventoso: 8.925, percorrendo circa 120 metri come previsto.

A quel punto la memorabile pennellata in curva da parte di Eseosa Desalu (il cremonese ha corso in 9.170 in curva) e l’Italia si trova in seconda posizione prima del rettilineo finale. Filippo Tortu crede nel trionfo ed inscena una straripante rimonta sul britannico Mitchell-Blake (battuto di un centesimo), correndo una frazione surreale da 8.845! Sì, Jacobs e Tortu sono andati sotto i 9 secondi, correndo come degli indemoniati da lanciati! L’indice di cambio è di 2”7: stiamo parlando di quel parametro che indica quanto la simbiosi tra i quattro velocisti produca un risultato migliore rispetto ai record individuali.

TEMPI FRAZIONI LANCIATE 4X100 ITALIA OLIMPIADI

Lorenzo Patta: 10.56 (partenza da fermo, tempo di reazione di 0.154)

Marcell Jacobs: 8.925

Eseosa Desalu: 9.170

Filippo Tortu: 8.845

Foto: Lapresse