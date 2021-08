LIVE Vuelta a España 2021 in DIRETTA: impresa di Damiano Caruso! Ciccone scala la classifica, Bernal appannato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.21 La nostra DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta a Espana finisce qui. Grazie per averci seguito in questo meraviglioso viaggio di emozioni e rimanete con noi per tanti contenuti sulla grande corsa spagnola. Un caro saluto e a presto!

17.20 Damiano Caruso diventa anche il nuovo leader della classifica maglia a pois dopo questa impresa, questa la graduatoria:

17.19 Batosta anche per Aleksandr Vlasov che sembrava pedalare bene nei primi giorni e invece si sta man mano sciogliendo.

17.17 Ecco la nuova classifica generale, stravolta dopo il tappone di oggi:

17.16 Questa la top-20 della tappa odierna:

17.14 Al traguardo in questo momento il grande sconfitto di oggi: Mikel Landa scortato da Mark Padun ad oltre cinque minuti. Profonda bocciatura per lo spagnolo.

17.13 Arriva a poco meno di quattro minuti Fabio Aru che non è tracollato, ma è riuscito a limitare i danni.

17.12 Seconda tappa conquistata in un Grande Giro per Caruso, entrambe quest’anno: all’Alpe Motta e sull’Alto de Velefique.

17.11 GRANDISSIMO GIULIO CICCONE!!! VA A PRENDERE BERNAL E ARRIVA INSIEME AL COLOMBIANO! L’abruzzese della Trek scalerà le gerarchie nella generale.

17.10 A 65 chilometri dall’arrivo è partito andando a sgretolare tutti il nostro straordinario Damiano. Seconda posizione per il dominatore di questa Vuelta: Primoz Roglic. Terzo un super Mas che ha tenuto il passo dello sloveno.

17.09 DAMIANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO CARUSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LA SECONDA MERAVIGLIA STAGIONALE!!!!!! DA FUORICLASSE IL SICILIANO!!!!!!

17.08 CINQUECENTO METRI!!!!!! CARUSO PUO’ GODERSELI ED ESULTARE SULL’ALTO DE VELEFIQUE!!

17.07 ULTIMO CHILOMETRO PER DAMIANO CARUSO!!!!!! AD UN PASSO DA UN NUMERO DI ALTISSIMA CLASSE!!!!!!

17.06 Non è un Bernal brillante quello che stiamo vedendo oggi: il colombiano si sta gestendo restando a venti secondi da Roglic, ma non sembra in palla a differenza invece del compagno di squadra Adam Yates.

17.04 Roglic per la prima volta ora dà un cambio a Mas.

17.03 VA DAMIANO CARUSO!!!! 2’15” SUL GRUPPO MAGLIA ROSSA!!! DUE CHILOMETRI ALL’ARRIVO!!! BISOGNA STRINGERE I DENTI!!

17.02 Bernal riesce a riaccodarsi a Jack Haig, Miguel Angel Lopez e Adam Yates.

17.01 Bernal con il suo passo sta tornando sotto al compagno Adam Yates, mentre è più avanti Roglic insieme a Mas.

17.00 Roglic non sta dando neanche un cambio ad Enric Mas in questa fase. Allo sloveno basta rimanere in questa posizione per avere una situazione estremamente favorevole in classifica generale.

16.59 FERMATO ADAM YATES! Bernal è rimasto indietro e il britannico viene bloccato per provare a riportare il giovane scalatore colombiano su Roglic.

16.58 Da sottolineare anche la grande prova di Enric Mas che è pimpante insieme a Primoz Roglic.

16.57 Se ne va da solo Adam Yates che sta saltando i protagonisti della fuga fra cui Bouchard e Majka.

16.56 Parte Adam Yates! Bernal subisce il cambio di ritmo del suo compagno, Roglic decide di incollarsi alla ruota del colombiano.

16.55 CINQUE CHILOMETRI ALL’ARRIVO! 3’30” per un Caruso che sta salendo in maniera estremamente costante.

16.54 Il gruppo dietro riesce a rientrare sul gruppetto di Roglic, Lopez e Bernal. C’è anche un Giulio Ciccone che sta correndo in maniera molto intelligente, senza fare fuorigiri.

16.53 CARAPAZZZZ!!!!!!!! L’ecuadoriano da dietro ci prova in contropiede!!

16.52 Si sta gestendo bene anche Grossschartner che non cede e rimane ad una ventina di secondi dal gruppo Roglic.

16.51 Che ritmo di Adam Yates! A ruota un pimpante Bernal che dopo aver sofferto il cambio di ritmo è tornato bene sotto con il suo passo.

16.50 Ha oltrepassato il tratto più duro della salita Damiano Caruso che adesso è a sette chilometri dal traguardo!

16.49 Bernal è andato in difficoltà su questa accelerazione. Rimane vicino ai migliori Giulio Ciccone, non c’è invece Fabio Aru.

16.47 ROGLICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!! LA BOTTA DELLA MAGLIA ROSSA!!!!!! La dimostrazione di superiorità dello sloveno.

16.46 3’45” adesso il vantaggio di Caruso nei confronti di Yates, Lopez e Kuss. Hanno recuperato tantissimo in pochi chilometri i big.

16.45 PARTE ADAM YATES DA LONTANO! Gli vanno dietro Miguel Angel Lopez e Sepp Kuss. Non risponde invece Primoz Roglic.

16.44 Senza dubbio Caruso rientrerà nei primi venti in classifica generale, ma chissà che stasera il ragusano non si possa issare addirittura in top 15.

16.43 PERDE LE RUOTE MIKEL LANDA! A questo punto arriva la conferma del fatto che Caruso sarà il capitano della sua formazione dalla giornata di domani: lo spagnolo non è in grado di reggere questa responsabilità sulle sue spalle.

16.41 Caruso stamattina partiva con un ritardo di 6’47” di Primoz Roglic e farà un grandissimo salto in classifica generale. Probabilmente diventerà il capitano della Bahrain Victorious dopo questa frazione.

16.40 DIECI CHILOMETRI ALL’ARRIVO!! ANCORA E’ LUNGA PER CARUSO! Ci sarà da soffrire su queste rampe.

16.39 Si rimettono davanti gli INEOS con Dylan Van Baarle e Pavel Sivakov. Si stacca invece Sam Oomen che ha terminato il lavoro per Roglic.

16.38 Salta la catena intanto per Romain Bardet a causa di una cambiata troppo brusca. Riparte senza difficoltà il francese che ritorna sul drappello inseguitore.

16.37 Deve fare una sorta di cronoscalata in solitaria Damiano Caruso: dall’alto della sua esperienza il siciliano può gestirsi nella maniera più adeguata possibile.

16.35 Prova ad accelerare Bouchard da dietro! Si stacca subito Amesqueta. Occhio al francese che è venuto fuori più tardi e potrebbe essere più fresco dei suoi compagni d’avventura.

16.33 Scivolano a 3’30” gli inseguitori, a 5’10” il gruppo maglia rossa. Caruso per non vincere dovrebbe completamente crollare!

16.32 Ci saranno delle punte al 15% proprio nella prima parte della salita.

16.31 Comincia ufficialmente l’ultima ascesa di giornata! 13,2 chilometri al 6,4% di pendenza media! Ancora c’è tanto da soffrire per Damiano Caruso!

16.29 Si tratterebbe del bis stagionale per Damiano Caruso dopo l’azione da lontano andata in porto sull’Alpe Motta nella penultima tappa del Giro d’Italia di quest’anno, concluso in seconda piazza.

16.27 15 CHILOMETRI ALLA CONCLUSIONE! Salita che ora dista meno di duemila metri!

16.26 Il gruppo maglia rossa, nonostante un ritmo tutt’altro che infernale, si è ridotto all’osso. Non sono rimasti in tanti fra i migliori.

16.24 Il plotone non ha forzato neanche in questa discesa e di conseguenza ha accusato ancora sia rispetto al drappello degli inseguitori che nei confronti della testa della corsa.

16.22 2’45” di ritardo da parte di Bouchard, Majka, Bardet e Amesqueta, 4’55” da parte del gruppo maglia roja nei confronti di uno straordinario Caruso quando mancano solo cinque chilometri all’inizio della salita finale.

16.20 20 CHILOMETRI ALLA CONCLUSIONE!! FORZA DAMIANO, FIRMIAMO QUESTA MERAVIGLIOSA IMPRESA!!

16.19 Si avvicina sempre di più l’ultima asperità di giornata, quella più impegnativa: l’Alto de Velefique, hors catégorie.

16.17 Questa invece la classifica provvisoria dei gpm. Sempre più in quota Damiano Caruso:

16.02 Continua il passo molto controllato da parte della Jumbo-Visma che non sta forzando più di tanto. Buon per Caruso che sta proseguendo ad incrementare il suo margine di vantaggio che potrebbe essere rassicurante ai piedi della salita finale.

16.00 La situazione si fa assai interessante per Damiano Caruso: il ragusano ha un vantaggio di 2’10” sugli inseguitori e addirittura di 3’45” sul gruppo maglia rossa.

15.58 I corridori hanno ufficialmente cominciato la scalata all’Alto Castro de Filabres: 7,1 km al 3,9% di pendenza media, ma punte all’8/9%.

15.56 Nel frattempo il gruppetto della maglia verde, Fabio Jakobsen, è segnalato a sei minuti dalla testa della corsa.

15.54 Adesso è la Jumbo-Visma con Sam Oomen a prendere l’iniziativa nel plotone dopo il grandissimo lavoro della INEOS.

15.52 Perde le ruote in salita dagli inseguitori Martin Tusveld. Perde quindi il suo uomo di fiducia Romain Bardet.

15.50 Si sgancia dal gruppo Geoffrey Bouchard (Ag2r Citroen Team). Il francese prova a riportarsi sul quartetto di coloro che inseguono Caruso.

15.49 Sono appena usciti i tempi ufficiali della discesa dall’Alto Collado Venta Luisa: 12:53 per Caruso, 13:19 per il gruppo. Questo significa che il siciliano, essendosi preso dei rischi, ha guadagnato la bellezza di 26 secondi.

15.47 Breve segmento all’insù per l’italiano della Bahrain Victorious che poi affronterà una piccola discesa per involarsi sul penultimo gran premio della montagna di giornata.

15.45 Sale a 1’53” il vantaggio di Caruso sul drappello degli inseguitori, 2’25” sul gruppo di Roglic.

15.43 45 chilometri al termine: fra poco terminerà il tratto di discesa e si risalirà leggermente verso il gran premio della montagna di terza categoria dell’Alto Castro de Filabres, su cui è piazzato anche il traguardo volante.

15.41 Amezqueta, Bardet, Tusveld e Majka pagano 1’50” da Caruso che ha un ottimo tesoretto anche sui più immediati inseguitori.

15.39 Sta incrementando in discesa Damiano Caruso che adesso ha un vantaggio di 2’15” nei confronti del gruppo. Sta facendo una gran cosa il corridore siciliano.

15.33 Ancora piena, decisa la pedalata di Caruso. L’azzurro è stato bravo a partire in un punto a sorpresa e adesso cerca la gloria.

15.31 E Damiano Caruso scollina in cima all’Alto Collado Venta Luisa. Il siciliano punta alla tappa senza troppi fronzoli e intanto si prende già questa soddisfazione.

15.28 Due chilometri allo scollinamento per Caruso.

15.25 Il vantaggio di Caruso raggiunge i due minuti. Il ragusano va veramente forte.

15.23 Ora Sivakov passa in testa a tirare. Il tratto duro della salita dovrebbe essere finito.

15.21 Il ritmo della Ineos sembra fare male a molti, ma non ai corridori della Jumbo-Visma. In gruppo dovrebbe esserci anche Gesink, il quale, però, non è coi compagni a ruota dei componenti del sodalizio britannico.

15.18 Ancora 1’50” per Caruso sul gruppo maglia rossa. Louis Meintjes, che è andato molto bene sul Balcon de Alicante, intanto, è in coda.

15.15 Roglic ha al suo fianco tre compagni: Kuss, Kruijswijk e Oomen.

15.13 Perde contatto anche Narvaez, a Bernal e Yates sono rimasti sono van Baarle, Carapaz e Sivakov.

15.08 La Ineos ha rallentato un filo e Caruso porta il suo vantaggio a 1’50”.

15.05 Caruso ha 1’45” sul gruppo tirato da van Baarle.

15.02 Mancano 12 chilometri alla vetta della salita. Inizia il tratto duro.

14.58 Pidcock sta tirando fortissimo, ma ora siamo in un tratto molto semplice. A breve, però, inizierà il tratto duro. Intanto Caruso stacca gli altri fuggitivi.

14.55 Il vntaggio dei fuggitivi è sceso addirittura a 1’35”.

14.53 Ora inizia a lavorare la Ineos, mancano 73 chilometri al traguardo.

14.51 La Jumbo-Visma non sta lasciando troppo spazio, che Roglic voglia vincere la tappa?

14.48 A breve inizierà il tratto duro del Collado Venta Luisa. Quest’erta infinita, per molti chilometri, è assai semplice, ma il pezzo centrale ha pendenze sovente in doppia cifra.

14.44 Sale a 3’36” il vantaggio dei battistrada.

14.39 2’57” il vantaggio dei fuggitivi ora.

14.35 E’ iniziata la scalata del Collado Venta Luisa.

14.31 Questi i nomi dei fuggitivi di giornata: Lilian Calmejane (AG2R-Citroën Team), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Angel Madrazo (Burgos-BH), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Olivier Le Gac, Rudy Molard (Groupama-FDJ), Robert Stannard (Team BikeExchange), Romain Bardet, Martijn Tusveld (Team DSM), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) e Rafal Majka (UAE Team Emirates).

14.25 Situazione che rimane stabile per il momento.

14.22 Vantaggio dei fuggitivi di 2’30”.

14.20 90 chilometri al traguardo.

14.17 Gli attaccanti con i relativi distacchi in classifica generale:

1 12 CALMEJANE Lilian 6:24 2 43 CARUSO Damiano 6:47 3 65 MADRAZO Ángel 33:09 4 73 AMEZQUETA Julen 37:40 5 124 LE GAC Olivier 37:38 6 126 MOLARD Rudy 5:09 7 187 STANNARD Robert 47:38 8 191 BARDET Romain 28:16 9 198 TUSVELD Martijn 12:54 10 213 ELISSONDE Kenny 19:35 11 224 MAJKA Rafał 14:12

14.14 Alla fine sembra essere andata via la fuga giusta: 11 attaccanti.

14.11 45.2km/h la media impressionante delle prime due ore.

14.09 Da dietro rilanciano anche Lilian Calmejane (AG2R-Citroën Team), Angel Madrazo (Burgos-BH), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) e Martijn Tusveld (Team DSM).

14.07 Rientrano davanti anche Robert Stannard (Team BikeExchange), Romain Bardet (Team DSM), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) e Rafal Majka (UAE Team Emirates).

14.05 Attacca Damiano Caruso! Il siciliano raggiunge i francesi davanti.

14.03 Attacca la Groupama FDJ con Molard e Le Gac, ripresi i tre attaccanti.

14.01 Si muovono Bouchard, Schultz e Majka, ma il vantaggio è contenuto.

13.58 Nel frattempo arriva la notizia del ritiro di Johan Jacobs (Movistar Team).

13.56 I risultati sul GPM:

RNK. RIDER POINTS 1 POELS Wout 5 2 BARDET Romain 3 3 CEPEDA Jefferson Alveiro 1

13.52 Non si ferma il gruppo, proseguono gli attacchi, si muove anche Romain Bardet (Team DSM).

13.48 Poels prosegue il suo attacco in solitaria.

13.44 Il gruppo si sta spezzando in più tronconi: circa 40 uomini davanti.

13.40 Accelerazione di Wout Poels (Bahrain Victorious).

13.37 Il gruppo in ogni caso rimane attaccato ai primi.

13.33 Sulle prime rampe provano a muoversi 5 uomini.

13.29 Da sottolineare che il gruppo è ancora compatto nonostante abbia percorso già quasi 70 chilometri.

13.25 Inizia l’Alto de Cuatro Vientos di 10,5 km al 3,8% di media.

13.21 Ora in solitaria attacca Dani Navarro, esperto iberico della Burgos-BH.

13.18 Velocità pazzesca per il gruppo, siamo a 130 chilometri all’arrivo.

13.15 Prova a muoversi addirittura Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

13.11 Probabile ormai che la fuga vada via sul primo GPM: Alto de Cuatro Vientos.

13.06 50,1 km/h la media della prima ora.

13.03 140 chilometri all’arrivo.

13.00 Non si placa l’andatura e non va via la fuga. Inizio di tappa spettacolare.

12.57 È la UAE Emirates a chiudere il gap.

12.53 Come preannunciato, la media della prima ora sarà superiore ai 50km/h.

12.50 Ora si muovono altri 8 uomini.

12.45 Prova a scattare Sylvain Moniquet (Lotto Soudal).

12.42 Foratura per Sepp Kuss.

12.37 Gruppo compatto nuovamente.

12.34 Al comando è rimasto solamente Soto.

12.32 Si sta praticamente ricompattando la situazione.

12.30 Si era mosso anche Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe), ma il gruppo non lascia spazio.

12.27 Continuano gli scatti, 170 chilometri all’arrivo.

12.24 30” di margine per il terzetto ma il gruppo rimane attivo.

12.21 Tentativo di Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Florian Vermeersch (Lotto Soudal) e Nick Schultz (Team BikeExchange).

12.19 Ora ci provano tre uomini, il gruppo non lascia spazio.

12.17 Velocità altissima, 180 chilometri all’arrivo.

12.15 Il primo ad attaccare è Robert Stannard (Team BikeExchange).

12.13 Nella giornata odierna potremo assistere ad un vero e proprio scontro diretto tra i big. Parte la caccia a Primoz Roglic.

12.11 Oggi ci sarà gran battaglia sin dall’inizio per cercare la fuga giusta, aspettiamoci velocità altissime nella prima ora di gara.

12.08 SI COMINCIA! SCATTA LA NONA TAPPA!

12.05 I corridori sono già scattati dalla linea di partenza e stanno percorrendo il tratto di trasferimento: alle 12.08 il via ufficiale.

12.02 Oggi in programma la frazione da Puerto Lumbreras ad Alto de Velefique di 188 chilometri. Si fa sul serio prima del giorno di riposo: quattro GPM da affrontare con l’arrivo in vetta durissimo.

11.59 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della nona tappa della Vuelta a España 2021.

Dopo la prima parte di tappa abbastanza mossa il gruppo affronterà il GPM di seconda categoria l’Alto de Cuatro Vientos di 10,5 km al 3,8% di media. Dopo una breve discesa si risale verso l’Alto Collado Venta Luisa un’ascesa estremamente impegnativa, lunga 29km al 4,4% di media.

Un GPM di prima categoria che potrebbe creare una grande selezione nonostante allo scollinamento manchino 58 km. Il gruppo potrà rifiatare per qualche chilometro prima di affrontare l’ascesa che porta all’Alto Castro de Filabres una salita di 7,1 km al 3,9% pendenza media che aprirà la strada all’ultima difficoltà altimetrica di giornata l’Alto de Velefique 13,2 km al 6,4% di pendenza media con punte al 15%.

L’attesa è tutta per la sfida tra i big della classifica generale che non potrà sicuramente mancare. Chi lancerà l’attacco alla Maglia Rossa? Primoz Roglic (Jumbo-Visma) al momento sembra essere in pura gestione e, anzi, potrebbe sfruttare l’occasione per guadagnare ancora. Occhio ai rivali più agguerriti: l’iberico Enric Mas (Movistar) ed il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers). L’Italia spera in una ripresa da parte di Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e punta anche su Fabio Aru.

Appuntamento alle 12.00 per non perdervi davvero nulla di questa spettacolare frazione.

Foto: Lapresse