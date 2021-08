Vuelta a España 2021, Giulio Ciccone: che reazione! 4 posizioni guadagnate, top5 non distante

L’Italia può gioire al termine della prima parte della Vuelta a España 2021. Oggi è andata in scena la nona tappa, con il durissimo arrivo in vetta all’Alto de Velefique, che ha visto trionfare uno spettacolare Damiano Caruso. Il siciliano ma non solo, per il Bel Paese eccellente prestazione anche per Giulio Ciccone, l’uomo di classifica su cui i tifosi azzurri puntano sin dalla partenza.

Dopo qualche giornata da dimenticare, nelle quali non era riuscito a performare al meglio, l’abruzzese oggi ha convinto. Non è riuscito a tenere il passo dei migliori (su tutti la Maglia Rossa di Primoz Roglic e l’iberico Enric Mas), ma è salito del proprio passo sull’ascesa conclusiva, rimontando a grandi velocità nella fase finale.

Ottava piazza a 2’10” dal vincitore, a circa 1′ da Roglic, ma soprattutto importante risalita in classifica generale: quattro posizioni guadagnate, ora è settimo a 2’39” dalla vetta e a poco più di un minuto dal podio. Arrivati al giorno di riposo non può che essere considerata positiva questa parte iniziale di Vuelta percorsa da capitano per il corridore della Trek-Segafredo.

La graduatoria è cortissima, c’è davvero molto spazio per far bene. Servirà trovare il passo dei giorni migliori per le prossime giornate di montagna (e non saranno poche, come di consueto nel grande giro iberico): Ciccone al top può sicuramente fare la differenza in salita, andare all’attacco e sognare, oltre che un successo di tappa, anche la top 5 finale a Santiago de Compostela. Servirà guadagnare qualcosa in vista della cronometro individuale conclusiva.

Foto: Lapresse