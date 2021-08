Enric Mas, dopo i primi nove giorni di Vuelta a España 2021, è emerso come il rivale principale dell’attuale maglia roja Primoz Roglic. Già al Tour de France, sull’ascesa di Luz Ardiden, ultimo arrivo in quota della gara, Mas aveva dato una bella dimostrazione di forza giocandosi il successo parziale con Pogacar, Vingegaard e Carapaz. Nel grande giro spagnolo, per ora, Mas ha confermato quanto di buono fatto in quell’occasione e si è dimostrato il più forte in salita insieme al fuoriclasse sloveno della Jumbo-Visma.

Sull’odierno Alto de Velefique, in particolare, Mas, con un attacco veramente notevole, si è addirittura levato di ruota corridori del rango di Adam Yates, Egan Bernal e del compagno Miguel Angel Lopez. Ovviamente battere Roglic sarà impresa tutt’altro che semplice, anche perché lo spagnolo ha il Tour nelle gambe. Tuttavia, se dovesse continuare così, potremmo dire che Enric Mas ha fatto un ulteriore passo avanti nel suo processo di crescita.

E’ vero che già tre anni fa fu secondo nel grande giro di casa, ma all’epoca non c’erano rivali dello spessore di Roglic e Bernal. E’ chiaro che se Mas riuscisse a competere con Roglic non solo in singola giornata di grazia, ma nell’arco di tre settimane, allora entrerebbe a tutti gli effetti in una nuova dimensione. Lo sloveno è uno dei due corridori più forti del momento, per quanto concerne le corse a tappe, e se qualcuno riesce a tenergli testa, significa che questi può seriamente ambire a vincere una manifestazione di tre settimane.

La Spagna, dopo l’ovvio periodo di transizione che ha seguito il tramonto della generazione d’oro di Contador, Valverde, Purito Rodriguez, Samuel Sanchez e Sastre, peraltro, può guardare al futuro con rinnovata fiducia. Al fianco di questo Enric Mas ormai maturo, infatti, stanno sbocciando corridori di prima fascia come Juan Ayuso, quest’anno vincitore del Giro d’Italia U23, e Carlos Rodriguez Cano, che oggi ha confezionato una grande impresa al Tour de l’Avenir e ha anche sfiorato il successo finale nella versione U23 del Tour de France.

Foto: Lapresse