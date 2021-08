Enric Mas è stato assoluto protagonista della nona tappa della Vuelta a España 2021. Il ciclista della Movistar ha chiuso in terza piazza la frazione odierna mantenendo il secondo posto in classifica generale a soli 28” dal dominatore Primoz Roglic.

Il 26enne nativo di Artà e stato autore di una bella azione sull’ultima salita, seguito dal campione sloveno. I due hanno collaborato per cercare di staccare gli avversari. Alla fine la maglia rossa ha consolidato il suo primato e Mas è sempre più secondo nella generale.

Il ciclista spagnolo ha raccontato le sue emozioni e sensazioni nel post gara ai microfoni di Eurosport: “La squadra ha fatto un lavoro fantastico. Sono molto soddisfatto di essere rimasto al livello di Roglic. E’ normale che collaborassimo ed è normale che Primoz non spingesse quanto me per cercare di guadagnare tempo sugli avversari“.

Domani la prima giornata di riposo in questa Vuelta a España 2021, che sarà utile per tutti i ciclisti per rifiatare e recuperare le energie: “Miguel Angel Lopez e tutto il resto della squadra ha fatto un lavoro grandioso. Arrivo al giorno di riposo decisamente felice“.

Foto: LaPresse