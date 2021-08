LIVE Volley femminile, Europei 2021: Italia-Bielorussia 3-0, inizia bene il cammino delle azzurre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18:40 Inizia bene il cammino europeo della nostra nazionale, buona vittoria contro una squadra ampiamente alla nostra portata. Ottime le impressioni destate da Orro in regia, bene anche Pietrini e Fahr, per il resto abbiamo amministrato abbastanza bene la partita senza forzare troppo. L’appuntamento adesso è a domenica per la sfida contro l’Ungheria.

25-16 La chiude Pietrini!

24-16 Muro di Sakolchyk su Chirichella.

24-15 Palleggio di seconda intenzione di Lapato.

24-14 Bordata di Pietrini, che ci regala 10 match-point.

23-14 Ace di Sylla!

22-14 Egonu sblocca la situazione da seconda linea.

21-14 Non passa la giocata di seconda intenzione di Orro, abbiamo calato un po’ il ritmo visto il grande vantaggio.

21-13 Ace di Harelik su Sylla.

21-12 Risponde dal centro Valadzko.

21-11 Buon primo tempo di Chirichella.

20-11 Questa volta parte un aquilone in attacco a Paola.

20-10 Gran difesa di Pietrini, poi Egonu tira giù una parallela delle sue.

19-10 Scappa l’alzata di Orro, brava Sylla a sistemare una palla che sembrava già persa.

18-10 Si fa perdonare immediatamente Paola con una bordata in mezzo al muro.

17-10 Muro di Harelik su Sylla.

17-9 Non trova le mani del muro Egonu.

17-8 Finisce qui una gran serie al servizio di Pietrini.

17-7 Esce la pipe di Kastiuchyk.

16-7 Non passa l’attacco di Harelik, massimo vantaggio per le nostre.

15-7 Ancora un servizio vincente di Elena, mamma mia che varietà di colpi!

14-7 Ace di Pietrini, stiamo forzando l’inverosimile dai nove metri!

13-7 Sette imprendibile di Fahr.

12-7 Finisce qui la serie al servizio di Alessia.

12-6 Fallo di formazione per le bielorusse.

11-6 Apertura perfetta di Orro, la palla per Egonu ha la giusta energia!

10-6 Ace di Orro!

9-6 Pietrini pianta un chiodo sui quattro metri.

8-6 Parallela da seconda linea di Harelik, abbiamo provato a forzare tanto il gioco, ma alla fine ad avere la meglio sono state le bielorusse.

8-5 Pipe di Harelik.

8-4 Torna a farsi vedere in attacco Pietrini.

7-4 In rete la battuta di Sylla.

7-3 Bellissima fast di Chirichella.

6-3 Finisce qui una grande serie al servizio di Paola.

6-2 Paola Egonu is on fire! Terzo ace del set e quarto della partita per lei!

5-2 Murone di Chirichella su Harelik, grande inizio di set per le nostre.

4-2 Ancora un servizio vincente di Paola!

3-2 Ace di Egonu!

2-2 Gran copertura di Pietrini, poi ci pensa Egonu con il pallonetto.

1-2 Esce il servizio di Fahr.

1-1 Diagonale stretta imprendibile di Egonu.

0-1 Si riparte con un primo tempo di Vladyka.

25-18 Si fa perdonare immediatamente Paola, voliamo sul 2-0!

24-18 Non chiude Egonu, scappa il suo attacco.

24-17 Bellissima chiusura di polso di Chirichella.

23-17 Buona difesa di Fahr, si spegne però in rete l’attacco di Sylla.

23-16 Ace di Fahr!

22-16 Diagonale profonda di Sylla da posto quattro.

21-16 Buona diagonale di Kastiuchyk.

21-15 Stampatona di Sylla su Klimets.

20-15 Questa volta il muro è di Fahr su Klimets! Entra Gennari.

19-15 Ancora un muro di Klimets su Pietrini.

19-14 Pietrini si prende un muro, poco attenta in copertura Egonu.

19-13 Esce il pallonetto di Klimets, massimo vantaggio per le nostre.

18-13 Ottima battuta di Orro, Pietrini mette giù una palla a filo rete. Per la Bielorussia entra Sakolchyk.

17-13 Forza la giocata Orro, non delude Fahr.

16-13 Buona sette di Vladyka.

16-12 BRAVE! Bellissima difesa di Orro, Egonu alza in sospensione e Pietrini trova un ottimo mani-out.

15-12 Vinciamo lo scambio più lungo del match.

14-12 Primo tempo affettato di Stoliar.

14-11 Bravissima Sylla a sistemare una palla che veniva dai nove metri.

13-11 Invasione in attacco di Chirichella, che non è riuscita a sistemare una palla un filo attaccata di Orro.

13-10 Esce il servizio di Klimets.

12-10 Sbaglia in attacco anche Egonu.

12-9 Brutto errore di Sylla, c’era tanto spazio.

12-8 Mani-out di Egonu da posto due, aggiungiamo un break di vantaggio al nostro bottino.

11-8 Bellissima sette di Fahr, Orro sta facendo una partita esclamativa.

10-8 Finisce qui la serie al servizio di Pietrini.

10-7 Scappa l’attacco di Klimets.

9-7 Sylla sfonda sul muro avversario.

8-7 Secondo pallonetto consecutivo di Egonu.

7-7 Ancora un mani-out, questa volta di Klimets.

7-6 Ancora una buona sovrapposizione con Fahr, Pietrini bene in attacco.

6-6 Markevich gioca sul muro di Orro.

6-5 Pallonetto millimetrico di Egonu.

5-5 Approfitta del muro ad uno Markevich.

5-4 Invasione aerea di Lapato.

4-4 Sfonda sulle mani del muro Sylla.

3-4 Fallo di formazione per l’Italia.

3-3 Mani-out di Kastiuchyk.

3-2 Ottima spallata in diagonale di Sylla.

2-2 Non passa il servizio di Sarah.

2-1 Primo tempo bellissimo di Fahr, questa ragazza ha una velocità di spalla pazzesca.

1-1 Mani-out di Klimets, peccato perchè avevamo avuto due palle del +2.

1-0 Si riparte con un attacco assurdo di Egonu.

25-20 Murone di Sylla su Klimets, buon primo set per le nostre.

24-20 Gran pipe di Pietrini, quattro set-point per l’Italia.

23-19 Bordata di Paola, l’energia della palla di Orro è perfetta.

22-19 Rara imprecisione di De Gennaro in difesa.

22-18 Brava Orro a lasciare Pietrini senza muro, Elena pianta un chiodo!

21-18 Scappa la ricezione di Sylla, ne approfitta Markevich, non un grande inizio per il nostro capitano.

21-17 Mani-out di Markevich da posto quattro.

21-16 ANDIAMO! Chirichella fa i numeri in difesa, alzata in bagher eccezionale di Orro e poi ci pensa in attacco Pietrini, percentuali folli per Elena.

20-16 Pipe enorme di Paola!

19-16 Non passa il servizio di Sylla.

19-15 Fast stupenda di Chirichella, ottima apertura di Orro.

18-15 Pipe di Davyskiba, col braccino Egonu in precedenza.

18-14 Esce questa volta la battuta del nostro opposto.

18-13 Ottima variazione corta di Egonu, ace per lei!

17-13 Bilanciere di Sylla, azione spettacolare del nostro capitano.

16-13 Scappa l’attacco di Sylla.

16-12 Davyskiba sblocca la situazione per la Bielorussia.

16-11 Invasione aerea di Klimets, bene Fahr in difesa.

15-11 BRAVE! Funziona alla perfezione il nostro sistema muro-difesa, poi Orro serve una bellissima pipe a Pietrini.

14-11 Davyskiba non trova le mani del muro, massimo vantaggio per le nostre.

13-11 Bordata di Egonu da posto due.

12-11 Si ferma sul nastro la battuta di Pietrini.

12-10 Pallonetto millimetrico di Egonu.

11-10 Klimets passa in parallela da posto quattro.

11-9 Spettacolo: difesa di De Gennaro, palla spinta di Orro e attacco profondo di Pietrini!

10-9 Ancora Pietrini, che pianta un chiodo in posto sei!

9-9 Si fa perdonare Elena con un buon mani-out.

8-9 Muro di Klimets su Pietrini, stiamo faticando in ricezione.

8-8 Muro di Markevich su Egonu.

8-7 Si insacca il pallonetto di Klimets, peccato perchè avevamo avuto la palla del +3.

8-6 Bellissima sovrapposizione di Fahr, poi ci pensa Pietrini in attacco, bene Orro.

7-6 Scappa l’attacco di Klimets, ma grande difesa in precedenza di Sylla.

6-6 Bella sassata in diagonale di Pietrini.

5-6 Scappa la ricezione di Sylla, non può fare molto Orro.

5-5 Buona la sette di Stoliar.

5-4 Ottimo mani-out di Sylla.

4-4 Muro di Markevich sulla fast di Chirichella.

4-3 Scappa la battuta di Paola.

4-2 Subito una bordata nei due metri di Egonu, inizio convincente delle nostre.

3-2 Finisce qui la serie al servizio del nostro centrale.

3-1 Ace di Fahr!

2-1 Invasione di Lapato che, essendo in seconda linea, non può mandare la palla nel nostro campo saltando.

1-1 Risponde al centro Fahr, attacco pauroso!

0-1 Si parte con un primo tempo di Stoliar.

17:15 L’Italia risponde con: Orro, Egonu, Chirichella, Fahr, Sylla, Pietrini e De Gennaro!

17:13 Questo il sestetto della Bielorussia: Klimets, Davyskiba, Stoliar, Markevich, Lapato, Vladyka e Panasenka.

17:11 E’ il momento degli inni nazionali!

17:08 Ci siamo, le squadre hanno ultimato la fase di riscaldamento.

17:05 Sarà importante concludere il girone al primo posto, perchè la pool C si incrocerà agli ottavi con la pool A di Serbia, Belgio e Russia.

17:02 L’Italia è stata inserita in un girone abbordabile, è la netta favorita per concludere la Pool C in testa, la squadra più quadrata è sulla carta la Croazia, ma questa sera l’attenzione va tutta sulla Bielorussia, non sono permessi passi falsi.

16:59 La formula del torneo prevede una fase a gironi, con 6 squadre per Pool, le prime quattro passano agli ottavi di finale, da qui in poi scontri ad eliminazione diretta fino alle finali.

16:56 L’Italia difende la medaglia di bronzo conquistata nel 2019, quando Egonu e compagne si sono arrese in semifinale alla Serbia, per poi battere nella “finalina” la Polonia.

16:53 E’ arrivato il momento del debutto europeo anche per le azzurre di Mazzanti che, dopo la deludente Olimpiade, puntano senza mezzi termini al podio.

16:50 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bielorussia, match valido per la prima giornata della fase a gironi degli Europei di volley femminile 2021.

Amiche ed amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bielorussia, match valido per la prima giornata degli Europei di volley femminile 2021. Finalmente ci siamo, la rassegna continentale prende il via anche per le nostre azzurre, le ragazze di Davide Mazzanti avranno tanta voglia di rifarsi, dopo la deludente Olimpiade conclusa “solo” al sesto posto l’obiettivo è senza mezzi termini il podio.

L’Italia è stata inserita in un girone con squadre ampiamente alla portata, l’unico scoglio potrebbe essere rappresentato dalla Croazia di Santarelli, formazione quadrata e con buone individualità. Sylla e compagne non dovranno guardare in faccia nessuno, l’obiettivo della fase preliminare è quello di ritrovare il ritmo gara, concludendo preferibilmente la Pool al primo posto per evitare poi accoppiamenti ostici negli scontri diretti. La formazione di Davide Mazzanti è leggermente diversa rispetto a quella vista a Tokyo poche settimane fa: purtroppo pesa l’assenza di Caterina Bosetti, alle prese con l’ennesimo infortunio della carriera, non saranno della partita neanche Folie e Sorokaite (scelte prese di comune accordo con il CT ad inizio estate), Parrocchiale, Bonifacio, Gennari, Nwakalor e D’Odorico saranno invece i 5 nuovi innesti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Bielorussia, match valido per la prima giornata degli Europei di volley femminile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:15!

