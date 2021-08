Esordio vincente dell’Italia agli Europei di volley femminile. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno disputato una prova in crescendo contro la Bielorussia imponendosi 25-20 25-18 25-16 in un match mai in discussione. Una vittoria che può ridare morale e fiducia alle azzurre dopo la delusione di Tokyo.

Mazzanti ai microfoni di Rai2 si è detto soddisfatto della prova della sua squadra che ha saputo affrontare con il piglio giusto il primo match della massima competizione continentale: “Sono molto soddisfatto della prova delle ragazze. Abbiamo fatto una partita in crescendo e abbiamo portato a casa un ottimo risultato”.

L’allenatore della azzurre ha dato massima fiducia a Miriam Sylla che ha ricambiato con una prestazione di ottimo profilo sia in ricezione che in attacco: “Come un po’ all’Europeo di due anni tutti erano convinti che la nostra linea di ricezione non funzionasse ma è stata la migliore del terzetto che è arrivato sul podio. Molto spesso se una ragazza va in difficoltà sembra che quella atleta non sia in grado o noi abbiamo problemi in ricezione ma è solo un caso. Io ho molta fiducia in Miriam e se ci sono problemi in ricezione le cose vanno affrontate e non etichettate”.

A proposito delle discussioni e delle critiche sulla fase di ricezione piovute addosso all’Italia anche dopo le Olimpiadi, Mazzanti ha le idee molto chiare: “I nostri numeri non sono male in ricezione. Anche a Tokyo la nostra linea di ricezione ha funzionato. Quando oggi abbiamo avuto problemi li abbiamo risolto in ricezione. Il nostro cambio palla secondo me così funziona. Se abbiamo qualche palla in più sulla rete è meglio ma i nostri numeri sono ottimi“.

Per le azzurre era questa la prima partita dopo la cocente delusione di Tokyo. Nonostante il risultato non proprio entusiasmante ottenuto nella rassegna a cinque cerchi il tecnico italiano non ha stravolto le cose: “Non mi sento diverso rispetto a Tokyo. Abbiamo solo messo due o tre aspetti come cardine del gioco e lo abbiamo fatto bene. Ho solo chiarito un paio di dettagli“.

Infine Mazzanti si è soffermato sulla giocatrice più forte della squadra azzurra, e probabilmente al mondo, ovvero Paola Egonu: “Paola ha fatto una buona partita. E’ cresciuta anche nei colpi. Sicuramente negli anticipi ha fatto qualcosa di importante perchè ha avuto altezza e forza in tutto quello che ha fatto. Ha avuto un’ottima serie anche nell’ultimo set al servizio“.

Foto: FIVB