Italia-Bielorussia 3-0, pagelle Europei volley femminile: Pietrini e Fahr devastanti in attacco. Egonu scalda i motori

ALESSIA ORRO 7 Qualche titubanza in avvio di gara, poi inizia a far girare la squadra come da programma di Mazzanti. Il test non era fra i più probanti ma, anche con ricezione non precisa, si sforza a mettere nelle condizioni le sue attaccanti di avere buone soluzioni. La scelta è fatta e lei dimostra che vale la pena crederci fino in fondo.

PAOLA EGONU 7.5 In avvio arriva qualche errore di troppo ma con la sua grande classe e potenza scaccia via in fretta i fantasmi con una prova di sostanza. Venti punti, servizio efficace (4 ace), 62% in attacco, qualcosa da rivedere a muro ma la prova è incoraggiante.

MIRIAM SYLLA 6.5 Non ha giocato tante partite da titolare da aprile a oggi e quindi aspettarsi subito i fuochi d’artificio sarebbe troppo. Si mette in moto, con qualche colpo perso qua e là ma alla fine riesce a trovare l’equilibrio giusto in attacco e in ricezione. Le sfide del girone le devono servire proprio a questo.

CRISTINA CHIRICHELLA 5.5 Non è ancora Chirichella che fa la differenza e l’impressione è che il percorso sia ancora lungo. Non sempre efficace in attacco (chiude con il 40%) e poco attenta a muro (un solo vincente e qualche palla sporcata qua e là). Da rivedere l’intesa con Orro sulla fast. Si riparte da qui e si deve migliorare.

SARAH FAHR 8 Basta un numero a fotografare la prova della centrale azzurra, l’83% in attacco che era 100% nei primi due set. Altra marcia rispetto alla versione appannata di Tokyo. Discreta a muro, dove può sicuramente migliorare, bene al servizio con due ace che fanno svanire le ultime speranze di rimonta della Bielorussia.

ELENA PIETRINI 8 I numeri sono tutti dalla sua parte, 63% in attacco con 19 punti complessivi in tre set e 56% di positività in ricezione. E’ questa Pietrini che aveva lanciato chiari segnali a Tokyo e che serve alla Nazionale azzurra. Se il buongiorno si vede dal mattino…

MONICA DE GENNARO 7.5: Mai in affanno, attenta in ricezione e in difesa e spesso presente da protagonista nelle rigiocate azzurre.

Foto: CEV