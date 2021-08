CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutte le combinazioni necessarie per l’oro azzurro nei Nacra 17 – Le dichiarazioni di Tita e Banti alla vigilia della Medal

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Medal Race dei Nacra 17 ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Comunque vada questa sarà una giornata storica per la vela olimpica italiana, che torna sul podio a 13 anni di distanza dall’ultima volta grazie al fantastico equipaggio misto composto da Ruggero Tita e Caterina Banti, tuttavia l’appetito vien mangiando e l’obiettivo odierno non può che essere la medaglia più pregiata.

Tita-Banti si presentano al via della regata decisiva con un solido vantaggio di 12 punti sui britannici John Gimson e Anna Burnet e di 24 punti sull’imbarcazione tedesca, che di fatto non può più scavalcare aritmeticamente in classifica generale gli azzurri. La coppia nostrana è già certa almeno dell’argento, ma sarà sufficiente concludere la Medal Race nelle prime 6 posizioni per ottenere un meritatissimo titolo a cinque cerchi.

In generale l’Italia può permettersi di arrivare al traguardo con al massimo 5 posizioni di ritardo (va bene anche un 7° posto con gli inglesi 2° e così via) da Team GB, mentre in caso di squalifica dovrebbe sperare in un piazzamento al di fuori della top5 per Gimson-Burnet. In ogni caso Tita-Banti scriveranno un pezzo di storia, in qualità di prima medaglia azzurra in un evento misto (almeno un uomo e almeno una donna) alle Olimpiadi estive.

Appuntamento fissato non prima delle ore 8.30 italiane (15.30 locali) per la Medal Race dei Nacra 17 ai Giochi Olimpici di Tokyo, con l’Italia a caccia della quinta medaglia d’oro in Giappone. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

