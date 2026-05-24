Ruggero Tita: “Stamattina è scattato qualcosa, tutto il team ha fatto un lavoro incredibile”

Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di Cagliari, valevoli come primo atto del lungo percorso di avvicinamento verso la 38ma Coppa America in programma nel 2027 a Napoli. Nelle acque del Golfo degli Angeli l’equipaggio principale del Challenger italiano, con al timone Ruggero Tita e Peter Burling, si è imposto nel match race decisivo contro gli storici rivali di Emirates Team New Zealand al termine di una settimana vissuta in crescendo dopo un avvio abbastanza difficile.

Seppur a bordo di un AC40 che non vedremo in azione tra un anno in occasione della vera America’s Cup, questo weekend ha segnato la prima apparizione ufficiale in gara della nuova coppia stellare composta dal due volte campione olimpico Nacra 17 Ruggero Tita e dal fuoriclasse neozelandese vincitore delle ultime tre edizioni della Coppa America (con New Zealand) Peter Burling.

“È stato assolutamente grandioso. Penso che tutto il team abbia fatto un lavoro incredibile. Stamattina sentivamo come se fosse scattato qualcosa e sicuramente abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo spinto forte sin dalla partenza della prima regata di oggi e poi tutto è andato per il verso giusto“, le prime parole a caldo del timoniere trentino dopo il successo in finale.

“È pazzesco essere qui e vincere il primo evento a Cagliari. Poi è bellissimo avere i nostri amici e tanti fan a supportarci qui oggi, quindi grazie a tutti“, ha aggiunto Tita ringraziando il tanto pubblico presente in loco.