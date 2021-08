LIVE Scherma, Paralimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bebe Vio va a caccia del bis d’oro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

07.52 Problemi al fioretto per Michal Nalewajek che si trova a -1: Betti deve reagire al momento positivo del polacco.

07.49 Matteo Betti è sul 13-11: tre stoccate di fila del polacco. Ultime stoccate di un match che vale la semifinale!

07.46 Richard Osvath sfiderà il russo Nikita Nagaev che ai quarti di finale ha vinto contro il francese Damien Tokatlian per 15-3.

07.43 Matteo Betti conduce intanto 10-7: è lui l’ultima speranza per l’Italia. In caso di vittoria sfiderà il cinese Sun che ha demolito per 15-5 l’ucraino Demchuk.

07.41 NOOOOOO!!!!!! LAMBERTINI PERDE ALLA STOCCATA FINALE SUL 14-14!!!! ALTRA BEFFA DOPO LA SCIABOLA!!!!

07.38 SORPASSO OSVATH! L’ungherese è a +1 sul 13-12: Betti invece subisce il rientro del polacco ma conduce 7-4.

07.35 Richard Osvath accorcia! L’ungherese è sul 9-11: Lambertini prova a chiudere la pratica! Betti avanti 4-0 contro Michal Nalewajek.

07.32 Betti avanti 3-0 in un avvio perfetto. Lambertini conduce 10-6 in un quarto di finale al cardiopalma: in palio la semifinale del fioretto maschile!

07.29 Risale l’ungherese che da 1-6 sotto adesso ha trovato un parziale di 3-1 negli ultimi 4 punti. Inizio con stoccata vincente per Betti.

07.26 Avvio perfetto di Emanuele Lambertini contro Richard Osvath: 6-1 per l’azzurro. Matteo Betti invece ancora deve cominciare sulla pedana Green 2.

07.23 Fase preliminare perfetta per la campionessa olimpica di Rio 2016 che dopo aver battuto 5-0 la georgiana Irma Khetsuriani e la nipponica Chisato Abe ha rifilato lo stesso trattamento anche alla russa Ludmila Vasileva.

07.20 Tra poco tocca agli azzurri Matteo Betti ed Emanuele Lambertini, entrambi della categoria A e che nei quarti di finale di fioretto sfideranno rispettivamente il polacco Michal Nalewajek e l’ungherese Richard Osvath.

07.17 La georgiana Irma Khetsuriani è giunta sin qui grazie alla vittoria agli ottavi di finale contro la brasiliana Monica Santos per 15-7.

07.14 FUORI LOREDANA TRIGILIA! L’azzurra esce di scena per 15-7 contro la russa Evgeniya Sycheva che approda ai quarti di finale contro la cinese Haiyan Gu nella categoria A.

07.11 Definita anche la sfidante di Bebe Vio per un posto in semifinale: sarà la georgiana Irma Khetsuriani dominata per 5-0 nella fase preliminare.

07.08 Andreea Ionela Mogos la spunta per 15-11 sull’ucraina Nataliia Mandryk e approda ai quarti di finale! Grande prova dell’azzurra che ha dominato la sfida nel finale. Al prossimo turno sfiderà un’altra ucraina, ovvero Natalia Morkvych.

07.05 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di fioretto femminile alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Si inizia alle ore 07.30 con i quarti di finale di Bebe Vio ma intanto seguiremo le altre gare degli italiani!

La cronaca della fase preliminare di Bebe Vio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di fioretto femminile alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Oggi è il grande giorno di Bebe Vio, portabandiera dell’Italia e uno dei volti simbolo dello sport internazionale. La veneta si è presentata in Giappone da Campionessa Paralimpica di Rio 2016 e va a caccia di una spettacolare doppietta d’oro con l’arma dolce. L’azzurra è indubbiamente la grande favorita della vigilia e ha tutte le carte in regola per andare a caccia della medaglia del metallo più pregiato.

Bebe Vio si è qualificata per i quarti di finale, dove affronterà la georgiana Irma Khetsuriani, avversaria sicuramente ostica ma ampiamente alla portata della nostra portacolori. In caso di successo ci sarà la semifinale contro la vincente del derby russo tra Vasileva e Mishurova. Dall’altra parte del tabellone fanno paura le cinesi Xiao e Zhou, attese rispettivamente dalla bielorussa Makrytskaya e dall’ungherese Mezo. Bebe Vio si presenta da imbattuta alla fase a eliminazione diretta dopo aver sconfitto, nella fase a gironi, proprio Khetsuriani (5-0), la brasiliana Monica Santos (5-1), la cinese Rong Xiao (5-1), Yuen Ping Chung da Hong Kong (5-2), la giapponese Chisato Abe (5-0) e la russa Ludmila Vasileva (5-0)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di fioretto femminile alle Paralimpiadi di Tokyo con Bebe Vio in pedana: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stoccata dopo stoccata, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 07.30 con i quarti di finale. Buon divertimento a tutti.

Foto: Bizzi per Federscherma