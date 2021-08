Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020: classifica ori, argenti e bronzi

Le Paralimpiadi di Tokyo 2020 si disputano da mercoledì 25 agosto a domenica 5 settembre. Oltre 4500 atleti provenienti da 167 Paesi di tutto il mondo si daranno battaglia per la conquista delle medaglie in 539 eventi. Si preannuncia grande spettacolo per i Giochi riservati ai diversamente abili, pronti a mettersi in gioco in ben 22 sport differenti. L’Italia punta a essere grande protagonista in questa rassegna a cinque cerchi, rappresentata da 115 azzurri che cercheranno di conquistare il maggior numero possibile di medaglie: nuoto, ciclismo, atletica e scherma rappresentano i nostri grandi fortini.

Il Bel Paese punta a chiudere nella top-10 del medagliere come era già riuscita a fare a Rio 2016, quando si concluse al nono posto. L’obiettivo è quello di migliorare i 10 titoli e 39 podi complessivi di cinque anni fa, grazie a una vera e propria corazzata, soprattutto in alcune discipline. USA, Cina, Ucraina, Giappone, Gran Bretagna sono particolarmente accreditate e dovrebbero stazionare nelle posizioni più prestigiose, attenzione anche a Germania, Australia e Olanda. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, la classifica dettagliata e la suddivisione di ori, argenti, bronzi Nazione per Nazione.