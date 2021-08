Scherma, Bebe Vio scatenata alle Paralimpiadi: demolisce tutte ed è ai quarti di finale

Beatrice Maria Vio, conosciuta da tutti come ‘Bebe’, incomincia nel migliore dei modi il cammino verso la riconferma del titolo individuale di fioretto femminile, categoria B, alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra ha dato letteralmente spettacolo nel corso della fase a gironi, travolgendo qualsiasi avversaria gli si sia parata davanti e staccando il pass per i quarti di finale.

Nel primo assalto della Pool 1, la veneta non ha lasciato scampo alla georgiana Irma Khetsuriani, non concedendole neppure una stoccata: 5-0. Successivamente l’italiana ha ‘lasciato’ il primo punto di queste Paralimpiadi, imponendosi comunque senza problemi per 5-1 sulla brasiliana Monica Santos.

Il rullo compressore non si è di certo arrestato. Bebe Vio ha poi prevalso con un secco 5-1 anche sulla quotata cinese Rong Xiao, mentre ha fatto solo un pizzico di fatica in più contro la hongkonghese Yuen Ping Chung, battuta per 5-2. In chiusura altri due 5-0 senza discussioni alla giapponese Chisato Abe ed alla russa Ludmila Vasileva.

Testa di serie n.1 del tabellone, la portacolori del Bel Paese attende ai quarti di finale la vincente dell’assalto tra Khetsuriani e Santos, entrambe già sconfitte agevolmente nella fase a gironi. In semifinale l’ostacolo sarà russo, ovvero una tra Ludmila Vasileva ed Irina Mishurova.

L’obiettivo di Bebe Vio in questa Paralimpiade non solo è quello di confermare il titolo di Rio 2016, ma anche di migliorare il bronzo ottenuto 5 anni fa nella prova a squadre. Ricordiamo che l’azzurra avrebbe dovuto prendere parte anche alla gara di sciabola, salvo dare forfait dell’ultimo minuto. “Spero di darvi delle spiegazioni al termine delle competizioni“, aveva commentato l’azzurra attraverso i canali social.

