LIVE Moto3, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Fenati padrone del warm-up. Alle 12.20 la gara

10.29 Grazie per averci seguito in questa sessione. Appuntamento alle 12.20 per il dodicesimo atto della Moto3 2021. Un saluto a tutti.

10.26 Romano Fenati è l’uomo da battere oggi. Vedremo se il nostro connazionale riuscirà a confermarsi dopo aver siglato la pole, il record della pista ed il best lap in tutte le prestazioni.

10.23 La classifica aggiornata:

1 55 R. FENATI 2:11.779 2 27 K. TOBA +0.717 3 37 P. ACOSTA +0.843 4 99 C. TATAY +1.015 5 23 N. ANTONELLI +1.077 6 28 I. GUEVARA +1.079 7 7 D. FOGGIA +1.103 8 31 A. FERNANDEZ +1.156 9 52 J. ALCOBA +1.312 10 54 R. ROSSI +1.367

10.21 Quinto posto per Antonelli che sta soffrendo dei dolori alla mano sinistra. Attenzione all’alfiere di Esponsorama, mentre termina dodicesimo Garcia.

10.20 Bandiera a scacchi! Nessuno sembra in grado di beffare Fenati.

10.18 Acosta strappa il secondo tempo davanti a Toba e Tatay. Il leader del Mondiale dovrà recuperare dal fondo dello schieramento.

10.16 Nona posizione per Pedro Acosta, leader del Mondiale che oggi scatterà dal fondo dello schieramento.

10.14 Sembra impossibile impensierire Fenati! Nuovo giro veloce in 2.11.779. Seconda piazza per Guevara davanti a Foggia.

10.12 Fenati in solitaria! 2.12.309! Che passo per il centauro di Max Racing.

10.10 Inizia subito forte Romano Fenati! 2.12.795 è il primo riferimento della giornata

10.07 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici, mentre Kunii dovrà scontare un long lap penalty in gara per un incidente provocato ieri nella FP1.

10.05 Non scende subito in pista Niccolò Antonelli (Esponsorama) che si sta riprendendo dopo un infortunio rimediato in Austria.

10.03 I piloti si preparano a scendere in pista, mentre l’argentino Gabriel Rodrigo sarà in pista con il team SAG in Moto2 nel 2022.

10.00 Green Flag! Inizia il warm-up del GP di Gran Bretagna!

9.58 Non piove a Silverstone. Il pubblico si sta posizionando sulle gradinate!

9.55 I piloti sono pronti a partire. Tutto è pronto per un giorno di azione nella ‘casa del motorsport britannico’.

9.52 L’uomo da battere è Romano Fenati, assoluto protagonista per l’intero fine settimana con il miglior crono in tutte le sessioni.

9.49 La classifica della Q2 di ieri:

1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 231.2 2’11.325

2 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 232.2 2’11.368 0.043 / 0.043

3 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 233.2 2’11.522 0.197 / 0.154

4 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 233.2 2’11.590 0.265 / 0.068

5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 233.7 2’11.715 0.390 / 0.125

6 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 231.7 2’11.803 0.478 / 0.088

7 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 232.7 2’11.850 0.525 / 0.047

8 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 234.7 2’11.885 0.560 / 0.035

9 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 231.2 2’12.391 1.066 / 0.506

10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 234.7 2’12.512 1.187 / 0.121

11 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 231.7 2’12.535 1.210 / 0.023

12 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 235.2 2’12.591 1.266 / 0.056

13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 234.2 2’12.705 1.380 / 0.114

14 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 232.7 2’12.927 1.602 / 0.222

15 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 231.7 2’13.074 1.749 / 0.147

16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 233.2 2’13.643 2.318 / 0.569

17 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 234.2 2’14.265 2.940 / 0.622

20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda

9.46 La classifica del Mondiale alla vigilia del round britannico:

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 196

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 155

3 Romano FENATI Husqvarna ITA 107

4 Dennis FOGGIA Honda ITA 102

5 Jaume MASIA KTM SPA 95

6 Darryn BINDER Honda RSA 86

7 Ayumu SASAKI KTM JPN 68

8 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 67

9 Kaito TOBA KTM JPN 62

10 Jeremy ALCOBA Honda SPA 60

11 Gabriel RODRIGO Honda ARG 59

12 Andrea MIGNO Honda ITA 58

13 John MCPHEE Honda GBR 49

14 Izan GUEVARA GASGAS SPA 46

15 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 45

16 Filip SALAC KTM CZE 44

17 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 43

18 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 37

19 Xavier ARTIGAS Honda SPA 30

20 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

21 Stefano NEPA KTM ITA 22

22 Riccardo ROSSI KTM ITA 16

23 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 16

24 Yuki KUNII Honda JPN 15

25 Carlos TATAY KTM SPA 14

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10

27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7

28 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 3

29 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

30 Lorenzo FELLON Honda FRA

31 Joel KELSO KTM AUS

32 Takuma MATSUYAMA Honda JPN

33 Alberto SURRA Honda ITA

34 David SALVADOR Honda SPA

9.43 Tutto è pronto da Silverstone per una prova da non perdere. La difficile pista inglese torna nel Mondiale dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo atto del Motomondiale 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Silverstone saranno in palio 25 pesantissimi punti a livello di corsa al titolo iridato, in una categoria che continua a non lesinare in fatto di sorprese e emozioni.

La giornata odierna prenderà il via come sempre con il warm-up che scatterà alle ore 10.00 italiane, che andrà a dare l’ultima occasione a team e piloti per intervenire sulle rispettive moto e, soprattutto, per effettuare la scelta definitiva a livello di gomme. Alle ore 12.20 (e non alla solite 11.00) toccherà alla gara, che rappresenterà il piatto forte della giornata.

Davanti a tutti prenderà il via lo scatenato Romano Fenati che ieri ha centrato la pole position, davanti a Gabriel Rodrigo e Riccardo Rossi. Quarto Andrea Migno, davanti a Niccolò Antonelli e Filip Salac. Settimo Jeremy Alcoba, quindi ottavo Dennis Foggia. Ma, a questo punto, i due contendenti per il titolo, dove sono? Molto indietro. Pedro Acosta sarà 22°, mentre Sergio Garcia addirittura 24°. Una situazione del tutto inattesa, che potrebbe aprire scenari davvero interessanti.

Il Gran Premio di Gran Bretagna di Moto3, prenderà il via alle ore 12.20- OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera a Silverstone.

