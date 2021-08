Moto3, risultati FP1 GP Gran Bretagna 2021: Romano Fenati fa il vuoto a Silverstone, distacchi abissali per tutti

Uno straordinario Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) ha dominato, senza mezzi termini, la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Silverstone, con temperature autunnali ma ancora senza pioggia, il pilota ascolano è sceso in pista e ha inanellato una serie di giri di livello assoluto e, soprattutto, impossibili da pareggiare per tutti i rivali.

La progressione del pilota ascolano lo ha portato, proprio sotto la bandiera a scacchi, al 2:12.196 con ben 660 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Jeremy Alcoba (Honda Gresini) che, facendo gioco di squadra a suon di scie, porta in alto anche l’argentino Gabriel Rodrigo al terzo posto a 718 millesimi. Quarto tempo per il nipponico Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) a 822 millesimi, mentre è quinto il leader della classifica generale, lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) a 882 e già a suo agio sulla pista di Silverstone che, ovviamente, non aveva mai conosciuto.

Dal sesto tempo, del ceco Filip Salac (KTM Pruestel), i distacchi valicano il secondo, esattamente 1.140, quindi settimo lo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) a 1.268, ottavo Riccardo Rossi (KTM BOE) a 1.464 davanti a Dennis Foggia (Honda Leopard) nono a 1.494. Decima posizione per Andrea Migno (Honda Snipers) con un distacco di 1.645, mentre lo spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas Aspar) al momento chiude la top 14 con 1.871 di ritardo. Si ferma in sedicesima posizione il rientrante Niccolò Antonelli (KTM Avintia VR46) a 2.225 dalla vetta, davanti a Stefano Nepa (KTM BOE) a 2.387, infine diciannovesimo Alberto Surra (Honda Snipers) a 2.596.

A questo punto la classe più leggera si concentra sulla seconda sessione di prove libere, in programma alle ore 14.15 italiane, che permetterà di capire in maniera più chiara i valori in pista e, di conseguenza, quali piloti si porteranno nella top 14 in vista delle qualifiche di domani.

C LASSIFICA FP1 GP GRAN BRETAGNA 2021 – MOTO3

1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 231.7 2’12.196

2 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 230.2 2’12.856 0.660 / 0.660

3 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 232.7 2’12.914 0.718 / 0.058

4 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 233.2 2’13.018 0.822 / 0.104

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 233.2 2’13.078 0.882 / 0.060

6 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 230.2 2’13.336 1.140 / 0.258

7 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 232.2 2’13.464 1.268 / 0.128

8 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 229.2 2’13.660 1.464 / 0.196

9 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 233.7 2’13.690 1.494 / 0.030

10 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 227.3 2’13.841 1.645 / 0.151

11 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 225.4 2’13.904 1.708 / 0.063

12 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 234.7 2’13.908 1.712 / 0.004

13 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 230.2 2’14.020 1.824 / 0.112

14 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 230.2 2’14.067 1.871 / 0.047

15 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 229.2 2’14.299 2.103 / 0.232

16 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 231.7 2’14.421 2.225 / 0.122

17 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 231.2 2’14.583 2.387 / 0.162

18 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 234.2 2’14.616 2.420 / 0.033

19 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 229.2 2’14.792 2.596 / 0.176

20 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 230.7 2’14.890 2.694 / 0.098

21 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.7 2’15.001 2.805 / 0.111

22 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 228.8 2’15.115 2.919 / 0.114

23 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 228.3 2’15.180 2.984 / 0.065

24 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 225.9 2’15.272 3.076 / 0.092

25 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 232.7 2’15.462 3.266 / 0.190

26 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 230.7 2’15.714 3.518 / 0.252

27 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 228.3 2’16.737 4.541 / 1.023

Credit: MotoGP.com Press