LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Silverstone entreremo nel vivo del fine settimana, con la terza sessione di prove libere e, soprattutto, il piatto forte delle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani che, giova ricordarlo, scatterà alle ore 12.20 italiane, anzichè alle canoniche ore 11.00.

La giornata odierna, invece, prenderà il via con la terza sessione di prove libere delle ore 10.00, che andrà a decidere la top14, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 13.35 con la Q1. Per quanto visto nel venerdì di Silverstone il nostro Romano Fenati appare il più in forma grazie al suo 2:11.334, davanti ad Ayumu Sasaki staccato di 139 millesimi, quindi un terzetto di italiani composto da Niccolò Antonelli, Riccardo Rossi e Dennis Foggia. Nono posto per Pedro Acosta, mentre Sergio Garcia, al momento, è solamente 17° e, quindi, fuori dalla top14.

Il sabato del Gran Premio di Gran Bretagna di Moto3, prenderà il via con la FP3 delle ore 10.00, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 13.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera a Silverstone.

Credit: MotoGP. com Press