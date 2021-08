LIVE Italia-Ungheria pallanuoto, Olimpiadi in DIRETTA: il Settebello si gioca il primato nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria partita di pallanuoto maschile delle Olimpiadi Tokyo, Settebello contro la forte nazionale ungherese per giocarsi il primo posto nel girone.

Dopo la bella vittoria contro gli Usa in rimonta e il dominio contro il Giappone, il Settebello trova nel suo cammino l’Ungheria per il primo posto nel girone in un match tutto da seguire.

Ricordiamo anche la vittoria all’esordio contro il Sud Africa e il pareggio contro la Grecia per 6-6.

Ecco i convocati del Settebello: Matteo Aicardi (Esercito / Pro Recco), Michael Bodegas (Club Natació Atlètic Barceloneta), Marco Del Lungo (Esercito /AN Brescia), Francesco Di Fulvio (Esercito / Pro Recco), Vincenzo Dolce (AN Brescia), Gonzalo Oscar Echenique (Pro Recco), Niccolò Figari (Pro Recco), Pietro Figlioli (Pro Recco), Stefano Luongo (Pro Recco), Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo), Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco), Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE Italia-Ungheria match di pallanuoto maschile delle Olimpiadi Tokyo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 03:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.