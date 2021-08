Pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: Italia-Ungheria 5-5. Settebello primo o secondo nel Girone A

La quarta ed ultima giornata del Girone A della pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo regala un pari all’Italia, che fa 5-5 con la Grecia: dopo il 2-4 per i magiari di metà gara arriva l’1-1 nel terzo periodo che sembra indirizzare la sfida, ma il Settebello poi trova il 2-0 nell’ultimo quarto e strappa un pari importante. Per sapere se gli azzurri saranno primi o secondi bisognerà attendere l’esito della sfida tra Grecia ed USA.

Prima parte di studio tra le due formazioni: vantaggio magiaro di Jansik dopo 2’47”, pari dopo 3’38” in superiorità di Echenique. I magiari però sono più cinici nelle fasi calde del parziale e trovano il gol di Varga dopo 5’22” che regala il nuovo vantaggio all’Ungheria.

Nel secondo periodo la musica cambia, con Aicardi che porta in parità i ragazzi di Campagna dopo 1’11”, sempre in superiorità, ma Varga in contrattacco fa subito 3-2 e poi appena prima del riposo lungo fa addirittura 4-2 in superiorità. Finiscono 2-4 i primi 16′.

Il terzo tempo è quello che pare suonare la carica per gli azzurri, con Figlioli che accorcia su rigore dopo 3’01”. Il Settebello disinnesca l’attacco magiaro, ma non riesce a pareggiare e così, a soli 2″ dal termine, Angyal in superiorità sigla la rete del 5-3.

Nell’ultimo quarto gli azzurri si scuotono: sale in cattedra Figlioli, che suona la carica e dopo appena 32″ firma il -1. Del Lungo tiene a galla il Settebello, poi Di Fulvio a 1’13” dalla sirena firma il pareggio. Gli azzurri al 26″ dal termine giocano anche la superiorità della vittoria, ma non passano. Finisce 5-5.

TABELLINO

Ungheria-Italia 5-5

Ungheria: Nagy, Angyal 1, Manhercz, Zalanky, Vamos, Hosnyanszky, Pasztor, Jansik 1, Edrdelyi, Varga 3, Mezei, Harai. All.: Tamas Marcz.

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Luongo, Figlioli 2 (1 rig), Presciutti, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique 1, Figari, Bodegas, Aicardi 1, Dolce. All.: Alessandro Campagna.

Arbitri: Buch (Esp) e Voevodin (Rus).

Note – Parziali 2-1, 2-1, 1-1, 0-2. Usciti per limite di falli Figari (Italia) nel secondo, Harai (Ungheria) nel quarto tempo.

Foto: LaPresse