LIVE Italia-Ungheria 5-5 pallanuoto, Olimpiadi in DIRETTA: il Settebello reagisce nel finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

04.07 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

04.05 Italia che deve tifare Stati Uniti contro la Grecia per ottenere il primo posto nel girone. In caso di pareggio o vittoria degli ellenici, invece, sarà seconda.

Finisce Italia-Ungheria 5-5, rimonta azzurra nel finale.

0.06′ Bodegas spreca all’ultimo secondo il pallone della vittoria.

1.10′ Goooooooooooooooooooooooooooool, Di Fulvio pareggia i conti, Italia-Ungheria 5-5.

2′ Time out Italia.

3′ Traversa di Di Fulvio, sfortunato l’azzurro.

4.27 Time out Ungheria.

5.18′ Tiro fuori di Di Fulvio.

6.20′ Traversa di Figlioli.

7′ Goooooooooooooool, Figlioli con un gran tiro, Italia-Ungheria 4-5.

8′ Inizia l’ultimo quarto tra Italia-Ungheria 3-5.

Finisce il terzo quarto, Italia-Ungheria 3-5.

0.03′ Rete di Angyal che approfitta dell’uomo in più, Italia-Ungheria 3-5.

1′ Ancora Del Lungo salva su un tentativo ungherese.

2.05 Del Lungo salva ancora il Settebello.

3.54 Respinge Del Lungo un tiro da fuori.

4.57′ Reteeeeeeeeee su rigore di Figlioli, Italia-Ungheria 3-4.

5′ Partita complicata per il Settebello.

6′ Time out Italia.

7′ Palo di Di Fulvio, Italia che non sfrutta l’uomo in più.

8′ Inizia il terzo quarto!

Finisce il secondo periodo, Italia-Ungheria 2-4.

1.30′ Tripletta di Varga che approfitta della superiorità numerica, Italia-Ungheria 2-4.

2′ Time out Ungheria.

3′ Ungheria che riesce a difendere su un doppio tentativo italiano.

4.30 Traversa di Luongo.

5.53′ Ancora Varga mette in rete con un tiro secco, Italia-Ungheria 2-3.

7′ Gooooooooooooool di Aicardiiiiiiii schiacciata dentro che non da scampo al portiere, Italia-Ungheria 2-2.

8′ Inizia il secondo quarto!

Finisce il primo quarto, Italia-Ungheria 1-2.

1.38 Gol di Varga con un tiro da fuori, Italia-Ungheria 1-2.

2′ Tiro fuori di Di Fulvio, Settebello che non sfrutta l’uomo in più.

2’40 Superiorità numerica non sfruttata dall’Ungheria.

3′ Del Lungo manda in angolo una botta secca da fuori.

4’31 Echenique con un gran gol pareggia subito i conti, Italia-Ungheria 1-1.

5′ Rete di Jansik per l’Ungheria, Italia-Ungheria 0-1.

5.35 Grande parata di Del Lungo.

6.46 Conclusione alta di Velotto.

7′ Italia che inizia con un pressing molto alto.

8′ Inizia la partita!

02.55 Inni nazionali in corso, tra poco si parte!

02.50 Mancano solo dieci minuti all’inizio della partita!

02.45 Nella scorsa partita contro il Giappone, l’Italia ha dovuto affrontare un pressing asfissiante dei nipponici che comunque non hanno mai impensierito veramente il Settebello.

02.40 Match molto importante che potrebbe valere la testa del girone.

02.35 Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Ungheria di pallanuoto maschile.

Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria partita di pallanuoto maschile delle Olimpiadi Tokyo, Settebello contro la forte nazionale ungherese per giocarsi il primo posto nel girone.

Dopo la bella vittoria contro gli Usa in rimonta e il dominio contro il Giappone, il Settebello trova nel suo cammino l’Ungheria per il primo posto nel girone in un match tutto da seguire.

Ricordiamo anche la vittoria all’esordio contro il Sud Africa e il pareggio contro la Grecia per 6-6.

Ecco i convocati del Settebello: Matteo Aicardi (Esercito / Pro Recco), Michael Bodegas (Club Natació Atlètic Barceloneta), Marco Del Lungo (Esercito /AN Brescia), Francesco Di Fulvio (Esercito / Pro Recco), Vincenzo Dolce (AN Brescia), Gonzalo Oscar Echenique (Pro Recco), Niccolò Figari (Pro Recco), Pietro Figlioli (Pro Recco), Stefano Luongo (Pro Recco), Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo), Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco), Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE Italia-Ungheria match di pallanuoto maschile delle Olimpiadi Tokyo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 03:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.