LIVE Italia-Argentina 2-3, Olimpiadi volley in DIRETTA: gli azzurri escono di scena ai quarti

12.44: Grazie per averci seguito e buona giornata

12.40: Per l’Italia 22 punti di Juantorena, 21 Michieletto, in una sorta di passaggio di testimone virtuale, 12 per Galassi e 10 punti per Vettori, salito in corsa. Per l’Argentina Conte 19, Palacios 18, Lima 14

12.37: Era da Barcellona 1992 che l’italia non usciva ai quarti di finale dei Giochi Olimpici, così fa malissimo perchè l’Argentina è una squadra abbordabile ma sta comunque giocando un torneo meraviglioso

12.35: C’è grande rammarico. L’Argentina ha giocato una buona partita ma l’Italia ha commesso troppi errori e ancora una volta gli azzurri hanno dovuto fare a meno nei momenti decisivi del suo giocatore chiave, Ivan Zaytsev

12-15 La pipe di Conte e l’Argentina è in semifinale: 3-2 per la formazione sudamericana

12-14 Diagonale di Vettori vincente

11-14 Pipe vincente di Conte

11-13 Miracolo di Lima vincente da seconda linea

11-12 La pipe di Juantorena

10-12 Ace Lima

10-11 Lima vincente da seconda linea a chiudere un’azione lunghissima

10-10 Ace di Lima

10-9 Errore al servizio Galassi

10-8 Vincente Vettori da zona 2

9-8 Diagonale stretta di Conte da zona 4

9-7 Primo tempo Galassi

8-7 Primo tempo Solè

8-6 Juantorenaaaaaaaaaa vincente da zona 4

7-6 Vincente Poglajen da zona 4

7-5 MUROOOOOOOOOOOOOOOOO GALASSIIIIIIIIIIIIIIIIII

6-5 Mano out Juantorena da zona 4

5-5 Primo tempo Piano

4-5 Primo tempo Loser

4-4 errore al servizio Argentina

3-4 Errore al servizio Italia

3-3 MUROOOOOOOOOOOOO GIANNELLIIIIIIIIIII

2-3 Primo tempo Piano

1-3 In rete il contrattacco disperato di Giannelli

1-2 Mano out Galassi in primo tempo

0-2 Mano out di Conte da zona 4

0-1 Diagonale stretta di Conte

25-14 Out l’attacco di Lima da seconda linea. Si chiude il quarto set con la netta vittoria degli azzurri: 2-2

24-14 La parallela di Poglajen da zona 4

24-13 Pipe di Michieletto

23-13 Parallela vincente di Poglajen da zona 4

23-12 Giannelli di seconda intenzione

22-12 Pipe Conte

22-11 Pallonetto di Poglajen da zona 4

22-10 Free ball Michieletto

21-10 Primo tempo Piano

20-10 Vincente Pereira

20-9 Muroooooooooooooo Vettoriiiiiiiiiiiii

19-9 Errore al servizio Argentina

18-9 Errore al servizio Italia

18-8 La pipe di Michieletto!!!

17-8 Mano out di Conte da zona 4

17-7 Murooooooooooooo Juantorenaaaaaaaaaa

16-7 Primo tempo Galassi!!!

14-7 Mano out Juantorena da zona 4

13-7 Solè primo tempo

13-6 diagonale stretta di Juantorena da zona 4

12-6 Errore al servizio Argentina

11-6 Il pallonetto di Palacios da zona 4

11-5 ACEEEEEEEEEEEEEE MICHIELETTOOOOOOOOOOOOOOOOO

10-5 Attacco vincente di Michieletto da zona 4

9-5 Muro Argentina su Vettori

9-4 Errore al servizio Italia

9-3 Michieletto vincente da zona 4 sulle mani del muro

8-3 Vettoriiiiiiiiii da seconda linea

7-3 MUROOOOOOOOOO MICHIELETTOOOOOOOOOOOOOOOO

6-3 La diagonale stretta di Vettori da zona 2

5-3 La free ball di Solè

5-2 Errore al servizio Italia

5-1 La parallela di Vettori da zona 2

4-1 Pipe Juantorena

3-1 Lima vincente da 4 metri

3-0 Out Conte

2-0 Che fatica per l’Italia a mettere a terra il pallone. Ci riesce Michieletto da zona 4

1-0 Muro Vettori su Conte

Ancora Piano e Vettori in campo nel quarto set

22-25 Invasione Juantorena e l’Argentina è avanti 1-2. I sudamericani stanno giocando benissimo

22-24 Errore al servizio Argentina

21-24 Errore al servizio Italia

21-23 Diagonale stretta di Michieletto da zona 4

20-23 Primo tempo Solè

20-22 Primo tempo Piano

19-22 Argentina perfetta in difesa, attacco vincente Palacios

19-21 Muro Argentina su Michieletto

19-20 Pipe senza muro di Palacios

19-19 Juantorena vincente da zona 2

18-19 Primo tempo Sollè

18-18 Juantorena sulle mani alte del muro da zona 4

17-18 Errore al servizio Italia

17-17 Errore al servizio Argentina

16-17 Errore al servizio Italia

16-16 JUANTORENAAAAAAAAA VINCENTE IL TOCCO SUL MURO

15-16 Vincente Vettori da zona 2

14-16 Mano out Lima da zona 2

14-15 Vettori vincente sulle mani alte del muro

13-15 Primo tempo Solè

13-14 Mano out Michielettooooooooo da zona 4

12-14 Muroooooooooooooo Michielettooooooooooo

14-11 Errore al servizio Argentina

10-14 Conte vincente da zona 2

10-13 Murooooooooooooooo Pianooooooooooooo

9-13 Michieletto vincente da zona 2

8-13 Vincente Conte da zona 4

8-12 Errore di Conte

7-12 Errore Giannelli

7-11 Contrasto vincente De Cecco

7-10 Primo tempo Galassi

6-10 Muro di Conte su Zaytsev

6-9 Vincente Palacios da zona 4

6-8 Vincente Michieletto

5-8 muro Loser su Galassi

5-7 Errore al servizio Italia

5-6 Primo tempo Galassi

4-6 Mano out Palacios da zona 4

4-5 Muroooooooooooooo Michielettooooooooo

3-5 Primo tempo Solè

3-4 Il contrattacco vincente in diagonale stretta da zona 4

2-4 Errore al servizio Argentina

1-4 In rete il pallonetto di Zaytsev. Troppi errori

1-3 Ace Conte

1-2 Muro di Conte su Juantorena

1-1 vincente Conte fra muro e rete da zona 4

1-0 Vincente Zaytsev da seconda linea

23-25 Palacios da zona 4 sulle mani alte del muro e l’Argentina pareggia il conto: 23-25

23-24 Diagonale stretto di Zaytsev da zona 2

22-24 Conte vincente da seconda linea

22-23 Errore al servizio Italia

22-22 LO ZAAAAAAAAAAAAAAAAR!!! SULLE MANI ALTE DEL MURO DA ZONA 2

21-22 La palla spinta di Michieletto da zona 4

20-22 Primo tempo Solè

20-21 Mano out di Juanrtorena da zona 2

19-21 Diagonale stretta di Palacios da zona 4

Si rialza Palacios

19-20 Punto di Palacios che si infortuna alla caviglia per uno scontro con Osmany

19-19 Errore Anzani in primo tempo

19-18 Diagonale stretta di Conte da zona 2

19-17 Juantorenaaaaaaa diagonale da zona 4

18-17 Mano out Conte da zona 4

18-16 Mano out di Juantorenaaaaaaaa

17-16 Errore al servizio Michieletto

17-15 Errore al servizio Argentina

16-15 Pallonetto vincente di Palacios

16-14 MUROOOOOOOOOOOOOOOO A UNO MICHIELETTOOOOOOOOOOO

15-14 Tocco vincente di Michieletto da zona 4

14-14 Errore al servizio Argentina

13-14 Errore al servizio Italia

13-13 Michieletto in diagonale da zona 4

12-13 Ancora Palacios da zona 4

12-12 Vincente Palacios da zona 4

12-11 Mano out di Juantorena da zona 2

11-11 Errore di Michieletto in pipe

11-10 Errore al servizio Italia

11-9 Mano out Anzani in primo tempo

10-9 Errore al servizio Italia

10-8 Vincente Juantorena da zona 4

9-8 Errore al servizio Italia

9-7 errore al servizio Argentina

8-7 Lima vincente da seconda linea

8-6 ace Palacios

8-5 Errore al servizio Italia

8-4 Errore al servizio Argentina

7-4 Mano out Palacios da zona 4

7-3 Errore al servizio Argentina

6-3 Vincente Palacios da zona 4

6-2 INCREDIBILE DIFESA ITALIAAAAAAAAA!!! Errore Argentina

5-2 Errore al servizio Argentina

4-2 Diagonale Conte da zona 2

4-1 Out la pipe di Palacios

3-1 La free ball di Anzani a chiudere una lunga azione

2-1 Mano out di Juantorena da zona 4

1-1 Mano out di Lima da seconda linea

1-0 Pipe di Michieletto

25-21 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEE MICHIELETTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! L’Italia vince il primo set: 1-0

24-21 Galassiiiiiiiiiiii primo tempo vincente

23-21 Mano out di Lima da zona 2

23-20 Michielettoooooooooo vincente contro il muro a tre

22-20 Il muro di Palacios su Zaytsev

22-19 Sole in primo tempo chiude una lunga azione

22-18 Out l’attacco di Lima

21-18 Errore al servizio Argentina

20-18 Errore al servizio Italia

20-17 Primo tempo Anzani

19-17 La pipe di Palacios

19-16 – Zaytsev vincente da zona 2

18-16 Errore al servizio Italia

18-15 Murooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiii

17-15 Aceeeeeeeeeeee Galassiiiiiiiiiiiiiiii

16-15 Juantorena vincente da zona 4

15-15 La diagonale di Lima da seconda linea

15-14 Invasione Argentina

14-14 Errore al servizio Italia

14-13 Primo tempo Galassi

13.-13 Vincente Lima

13-12 Errore al servizio Argentina

12-12 La free ball di Lima

12-11 Mano out Lima da zona 4

12-10 Murooooooooooooooo Zaytseeeeeeeev

11-10 La parallela di Juantorena da zona 2

10-10 Vincente Conte da zona 2

10-9 Zaytseeeeeeeeeeeev da zona 2

9-9 Primo tempo Anzani

8-9 Lima vincente

8-8 Aceeeeeeeeeeeeeee Galassiiiiiiiiiiiiii

7-8 Mano out di Juantorena

6-8 Tocco vincente di seconda intenzione di De Cecco

6-7 Ace Palacios

6-6 Vincente Palacios

6-5 Errore Loser

5-5 Primo tempo Loser

5-4 Primo tempo Galassi

4-4 In rete l’attacco di Michieletto

4-3 Errore al servizio Italia

4-2 Mano out Zaytsev

3-2 Errore al servizio Italia

3-1 Aceeeeeeeeeee Juantorenaaaaaaaa

2-1 Pipe di Michieletto

1-1 Pipe di Conte

1-0 Juantorena da zona

10.00: Formazione annunciata per l’Argentina

9.59: La formazione iniziale dell’Italia sarà Giannelli-Zaytsev, Michieletto-Juantorena, Piano-Galassi, Colaci libero

9.57: Inni nazionali

9.54: Va ritrovata la diagonale: Giannelli non è al meglio dopo l’infortunio che lo ha bloccato alla vigilia della sfida con la Polonia e Zaytsev è rimasto a riposo nella partita con il Venezuela per recuperare dal piccolo infortunio alla mano subito contro l’Iran.

9.51: L‘Argentina arriva galvanizzata a questa sfida per essere riuscita ad eliminare gli Stati Uniti ed essere entrata tra le prime quattro nel girone, cosa tutt’altro che scontata alla vigilia.

9.48: Gli azzurri finora hanno perso solo con la Polonia e ottenuto quattro vittorie

9.46: La Nazionale di Gianlorenzo Blengini finora ha convinto a sprazzi e ha la possibilità di centrare l’obiettivo della vigilia: le semifinali.

9.40: Buongiono agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Argentina-Italia valida per i quarti di finale del torneo di volley

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, quarto di finale del torneo di volley delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una sfida classica del volley mondiale, con tanti precedenti che vale un posto in semifinale. La Nazionale di Gianlorenzo Blengini finora ha convinto a sprazzi e ha la possibilità di centrare l’obiettivo della vigilia: le semifinali.

Gli azzurri finora hanno perso solo contro la Polonia, ottenendo quattro successi che hanno fruttato il secondo posto nel girone. Va ritrovata la diagonale: Giannelli non è al meglio dopo l’infortunio che lo ha bloccato alla vigilia della sfida con la Polonia e Zaytsev è rimasto a riposo nella partita con il Venezuela per recuperare dal piccolo infortunio alla mano subito contro l’Iran. Blengini si affiderà alla formazione titolare in una partita da dentro-fuori che nasconde tante insidie.

L’Argentina arriva galvanizzata a questa sfida per essere riuscita ad eliminare gli Stati Uniti ed essere entrata tra le prime quattro nel girone, cosa tutt’altro che scontata alla vigilia. Il direttore d’orchestra, neanche a dirlo, è una conoscenza degli appassionati italiani e risponde al nome di Luciano De Cecco che sta giocando un torneo olimpico di altissimo spessore. La rivelazione in attacco si chiama Bruno Lima, l’opposto argentino che è in testa a tutte le classifiche di rendimento del torneo olimpico.

Al centro un altro giocatore che in Italia è molto conosciuto e di grande sostanza come il centrale di Civitanova Sebastian Solé, che sta disputando un buon torneo, ma la vera rivelazione è il centrale Augustìn Loser, 24 anni, punto fermo del Tourcoing. In banda un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano, Facundo Conte, figlio d’arte di quell’Hugo che fu attore protagonista dell’ultima grande Argentina del volley, che gioca in Brasile nel Sada, ed Ezequiel Palacios, che gioca nell’Isola di Formosa. Arriva dal campionato italiano anche il libero, Santiago Danani, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia di Padova

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, quarto di finale del torneo di volley delle Olimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 10.

Foto: FIVB