Volley, tabellone Olimpiadi Tokyo: orari, programma, date, tv, accoppiamenti dai quarti alla finale. C’è Italia-Argentina!

Si è delineato il tabellone delle Olimpiadi di Tokyo 2021 per quanto riguarda il volley maschile. L’Italia affronterà l’Argentina in uno scontro che si preannuncia davvero molto ostico e da non sottovalutare. Le azzurre partiranno con i favori del pronostico, ma non potranno sottovalutare l’Albiceleste. Ivan Zaytsev e compagni puntano a superare l’ostacolo sudamericano in modo poi da affrontare la vincente di Polonia-Francia in una semifinale epica e cruciale passaggio verso le medaglie.

Dall’altra parte del tabellone, invece, il Brasile incrocerà il Giappone e la Russia sfiderà il Canada: si preannuncia una semifinale tra i Campioni Olimpici e la corazzata europea. Di seguito il il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari dei quarti di finale di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

TABELLONE VOLLEY MASCHILE OLIMPIADI

Polonia vs Francia

Italia vs Argentina

Giappone vs Brasile

Canada vs Russia

CALENDARIO VOLLEY MASCHILE OLIMPIADI

QUARTI DI FINALE:

MARTEDÌ 3 AGOSTO:

02.00 Canada-Russia

06.00 Giappone-Brasile

10.00 Italia-Argentina

14.30 Polonia-Francia

SEMIFINALI: 5 agosto. Orari da definire. Le fasce: 10.00, 14.00

FINALI: 7 agosto. 06.30 per il bronzo, 14.15 per l’oro

Foto: Lapresse