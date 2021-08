CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

WTA Montreal 2021: Camila Giorgi supera anche Petra Kvitova e vola ai quarti di finale –

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Coco Gauff, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare femminile WTA di Montreal 2021 in Canada: secondo confronto dopo la prima vittoria dell’americana di qualche mese fa. A Parma infatti la statunitense si è imposta per 6-2 6-3 in una settimana da incorniciare: chi vince quest’oggi sfiderà in semifinale una tra l’americana Jessica Pegula e la tunisina Ons Jabeur.

L’azzurra torna in campo dopo aver battuto nei primi due turni di Montreal la belga Elise Mertens e l’argentina Nadia Podoroska, ma soprattutto l’ex #1 al mondo Petra Kvitova con un doppio 6-4, bissando il successo di tre anni fa ottenuto a Sydney. Momento d’oro per la marchigiana dopo i quarti di finale ottenuti a Tokyo: Camila Giorgi vuole continuare a scalare il ranking e sin qui ha guadagnato 17 posizioni dalla 71^ posizione e in caso di vittoria si avvicinerebbe ai margini della top50.

La testa di serie #15 Cori Gauff spera di tornare a giocare più game in una sfida dopo il 5-0 e ritiro contro la russa Potapova e la vittoria a tavolino contro la britannica Johanna Konta. L’americana ha vinto all’esordio contro la lettone Sevastova per 6-1 6-4 e vuole continuare la propria avanzata, soprattutto nel ranking dove in caso di vittoria quest’oggi sfiorerebbe la top20 scavalcando il suo idolo Serena Williams con 3005 punti.

Il match è in programma come terzo match di giornata ma non prima dell'1 di notte italiana sul Campo Centrale, ovvero le 19 locali. La sfida sarà disponibile sarà trasmessa su Supertennis (canale 64 del digitale e 212 di Sky), oltre che in diretta streaming sul sito di Supertennis o sull'app Supertennix.

