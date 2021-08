Camila Giorgi-Jessica Pegula, Semifinale WTA Montreal: orario, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 14 agosto, il torneo National Bank Open 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Montreal, vedrà disputarsi le semifinali del tabellone principale di singolare e di doppio, con il match tra l’italiana Camila Giorgi e la statunitense Jessica Pegula.

Tra i quattro incontri previsti (si giocheranno anche due incontri di doppio), è in programma anche quello tra l’azzurra Camila Giorgi e la statunitense Jessica Pegula, che sarà il terzo a partire dalle ore 19.00 italiane sul Campo Centrale e si giocherà comunque non prima delle ore 00.00 italiane di domenica 15 agosto.

Sarà possibile seguire l’incontro Giorgi-Pegula in diretta tv in chiaro su SupertennisTV, ed in diretta streaming gratuita su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Camila Giorgi e la statunitense Jessica Pegula.

PROGRAMMA GIORGI-PEGULA WTA MONTREAL 2021

Sabato 14 agosto

Campo Centrale, a partire dalle ore 19.00 italiane

Aryna SABALENKA (BLR) [1] vs Karolina PLISKOVA (CZE) [4]

Darija JURAK (CRO) [6] / Andreja KLEPAC (SLO) vs Magda LINETTE (POL) / Bernarda PERA (USA)

Non prima delle ore 00.00 italiane di domenica 15 agosto

Camila GIORGI (ITA) vs Jessica PEGULA (USA)

Gabriela DABROWSKI (CAN) [5] / Luisa STEFANI (BRA) vs Veronika KUDERMETOVA (RUS) / Elena RYBAKINA (KAZ)

Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

