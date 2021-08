WTA Montreal 2021: Camila Giorgi supera anche Petra Kvitova e vola ai quarti di finale

Camila Giorgi non smette di stupire nel WTA Montreal 2021 e, negli ottavi di finale, si sbarazza della ceca Petra Kvitova, numero 7 del tabellone (e 12 dal ranking mondiale). Il torneo sul cemento canadese sta mettendo in mostra una Giorgi davvero in stato di grazia, tanto da raggiungere a vele spiegate i quarti di finale, dove affronterà la statunitense Cori “Coco” Gauff, che ha sfruttato il ritiro della britannica Johanna Konta.

Un match quasi perfetto per la marchigiana, che ha alternato potenza ad ottima difesa, variazioni a scelte sempre azzeccate, al cospetto di una rivale ben più quotata. 1:37 minuti di gioco per un doppio 6-4, nel quale ha messo in mostra un tennis celestiale. Oltre a ben 4 aces, infatti, Giorgi centra 5 palle break su 11, e ne difende 6/9.

Il primo set vede una Camila Giorgi sontuosa, quasi inarrestabile al servizio, mentre Kvitova cede la battuta nel corso del quarto gioco. Passaggio a vuoto per l’italiana nel nono game, andando a servire per il set, ma di nuovo break nel game successivo e primo parziale che va alla marchigiana dopo 42 minuti.

Stesso scenario anche nel corso del secondo set, almeno fino al settimo gioco, al quale si presenta addirittura avanti 4-2, dopo aver tolto il servizio ben due volte alla rivale. Kvitova non desiste e piazza il contro-break alla azzurra e si rimette in carreggiata. Il game numero otto diventa una vera e propria battaglia. La ceca soffre, ma salva due palle break e, in qualche modo, si porta sul 4-4. Una solidissima Giorgi tiene la battuta con facilità e sale 5-4, mettendo tutta la pressione sulle spalle della ceca. Missione compiuta. L’azzurra si mette a sciorinare grande tennis e conquista ben tre set points, con Kvitova in evidente difficoltà. La nostra portacolori chiude con uno splendido rovescio incrociato rispondendo alla battuta della rivale e vince il secondo parziale con il punteggio di 6-4 in 55 minuti.

