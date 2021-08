Il terzo turno del torneo WTA Montreal 2021 di tennis ha visto il successo di Camila Giorgi, che nella serata italiana di ieri ha battuto la ceca Petra Kvitova e nella prossima notte italiana sfiderà per un posto in semifinale la statunitense Cori Gauff. L’azzurra e la ceca hanno parlato al termine del match al sito ubitennis.com.

Così Camila Giorgi: “Nonostante il vento sono stata piuttosto regolare oggi e riuscire a giocare tante partite in sequenza senza problemi mi aiuta a trovare la consistenza, ed è quello che spesso mi è mancato. In questo torneo anche le due partite precedenti sono state difficili, due avversarie che non avevo mai battuto, quindi sono molto contenta del gioco che ho espresso“.

Sulla sconfitta nell’unico precedente contro Gauff: “Durante quella partita mi ricordo di aver fatto davvero troppi errori, senza tuttavia imporre il mio gioco. Sono stata molto offensiva, anche tentando di chiudere il punto quando non era il caso. Di conseguenza credo che dovrò giocare di più come ho fatto in questi giorni, cercando la consistenza“.

Così la ceca Petra Kvitova: “Magari non ho giocato benissimo, ma non credo nemmeno di aver giocato male. C’era molto vento, e in alcuni punti la palla volava davvero ovunque. Non credo di aver avuto problemi al servizio, ma lei ha risposto benissimo“.

Foto: LaPresse