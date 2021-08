LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Derwael vince le parallele, Andrade il volteggio. Dramma Carey

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito durante questa giornata. Appuntamento a domani con altre Finali di Specialità: l’Italia si stringe attorno a Vanessa Ferrari al corpo libero, vi aspettiamo alle 10.57.

13.18 La belga Nina Derwael ha conquistato la medaglia d’oro alle parallele asimmetriche con 15.200. Primo titolo olimpico per la due volte Campionessa del Mondo, alle sue spalle si sono piazzate la russa Anastasiia Iliankova e la statunitense Sunisa Lee.

13.16 Lu Yufei insidia il podio: quarta con 14.400.

13.14 Angelina Melnikova cade: 13.066.

13.10 Yilin Fan è sottotono: 13.900 con 6.5, quinta piazza.

13.05 La russa Anastasiia Iliankova si inserisce al secondo posto con 14.833.

13.00 LA STOCCATA DI NINA DERWAEL! 15.200 con 6.7 di D Score, medaglia d’oro ipotecata.

12.55 Melanie si conferma a 14.033, ora gustiamoci Nina Derwael.

12.52 Grossa sbavatura di Sunisa Lee! La statunitense porta un D Score di 6.2, ma non è impeccabile in esecuzione: 14.500. Nina Derwael ora è chiaramente favorita.

12.50 Sta per iniziare l’atto conclusivo alle parallele asimmetriche, cresce l’attesa per la sfida tra Lee (Campionessa Olimpica all-around) e Nina Derwael (Campionessa del Mondo alle parallele). Attenzione alle cinesi.

12.45 Questa la rotazione alle parallele asimmetriche: la statunitense Sunisa Lee, la francese Melanie De Jesus Dos Santos, la belga Nina Derwael, le russe Anastasiia Iliankova e Angelina Melnikova, le cinesi Yilin Fan e Yufei Lu, la tedesca Elisabeth Seitz.

12.30 Stanno consegnando le medaglie agli atleti.

12.27 Ora la premiazione, poi a seguire l’ultima finale di giornata: le parallele asimmetriche.

12.25 Il britannico Max Whithlock si laurea Campione Olimpico al cavallo con maniglie. Il 28enne si conferma dopo l’apoteosi di Rio 2016, quando vinse anche al corpo libero. Esercizio da brividi valutato 15.583 (7.0 il D Score). Alle sue spalle il taiwanese Chih Kai Lee (15.400) e il giapponese Kazuma Kaya (14.900).

12.24 Kameyama si ferma a 14.600.

12.22 L’irlandese non va oltre a 13.100, vediamo se il giapponese Kameyama riesce a fare saltare il banco.

12.18 NOOO! Incredibile caduta di McClenaghan, tra i favoriti della vigilia per il podio!

12.16 Kazuma Kaya terzo con 14.900!

12.13 Chih Kai Lee ha messo paura a Whitlock! Superbo 15.400, è secondo dietro al 15.583 di Whitlock.

12.10 David Belyavskiy si inserisce in seconda posizione con 14.833.

12.05 Per Sun 13.066, ora il russo David Belyavskiy.

12.02 Lo statunitense Alec Yoder si ferma a 14.566, poi il cinese Wei Sun cade e dice addio ai sogni di gloria.

11.48 PAZZESCO! 15.583 con 7.0 di D Score, oro già in tasca?

11.56 Magistrale esordio di Max Whithlock! Un esercizio spaziale! Il Campione di Rio 2016 ha già ipotecato l’oro.

11.52 Questo l’ordine di rotazione: il britannico Max Whilock, lo statunitense Alec Yoder, il cinese Wei Sun, il russo David Belyavskiy, il taiwanese Chih Kai Lee, il giapponese Kazuma Kaya, l’irlandese Rhys McClenaghan, il giapponese Kohei Kameyama.

11.50 I favoriti della vigilia: Whitlock, Lee, McClenaghan, Kameyama.

11.50 Si è conclusa la cerimonia di premiazione, tra poco la finale al cavallo con maniglie maschile.

11.40 Le ginnaste sono sul podio, stanno per essere consegnate le medaglie

11.34 Ora la premiazione, poi a seguire la finale al cavallo con maniglie.

11.32 La brasiliana Rebeca Andrade è la Campionessa Olimpica al volteggio! Dopo l’argento all-around, la verdeoro si inventa la magia alla tavola e trionfa con 15.083. La sudamericana ha avuto la meglio sulla statunitense MyKayla Skinner (14.916) e sulla sudcoreana Seojeong Yeo (14.733), sul podio a cinque cerchi come fece il papà nel passato. Finale caratterizzata dal dramma di Jade Carey, che sbaglia completamente la rincorsa e non riesce a ottenere il Cheng, poi va in lacrime ed esegue l’Amanar come secondo salto (ottava, 12.416).

11.30 Liliia Akhaimova chiude con la media di 14.666, sesto posto.

11.28 Akhaimova opta per un Chusovitina ma non è impeccabile: 14.666.

11.27 Media di 14.683 e quinto posto per Melnikova. Sempre Rebeca Andrade in testa davanti a MyKayla Skinner e Seoyeong Yeo. Vediamo se Liliia Akhaimova riesce a scombussolare il podio.

11.26 Melnikova sceglie un Cheng, ma il passo in avanti è troppo scarso. Medaglia impossibile.

11.25 Doppio avvitamento da 14.666 per Melnikova.

11.23 Olsen resta giù dal podio virtuale: quinta con 14.550. Mancano due atlete: le russe Angelina Melnikova e Liliia Akhaimova.

11.23 Buon doppio avvitamento per Olsen come secondo salto, ma probabilmente non le basterà per salire sul podio virtuale.

11.21 Olsen esegue il Cheng, ma l’esecuzione in aria è sporcata e l’arrivo è scarso. Ottiene 14.700.

11.20 La sudcoreana Seojeong Yeo si inserisce in terza posizione con 14.733 dietro ad Andrade e Skinner! Vediamo se la canadese Shallon Olsen avrà il passo per provarci.

11.19 Enorme passo indietro di Yeo in uscita. A questo punto non dovrebbe andare al comando.

11.18 Pazzesco 15.133! Ma ora ha soltanto un doppio avvitamento…

11.17 COSA ABBIAMO VISTOOOOOOOOO! Attacco frontale alla tavola e due avvitamenti, un sontuoso 6.2 di D Score. Un po’ troppo basso l’arrivo.

11.16 Quante lacrime per Jade Carey. Vediamo se Seojeong Yeo saprà inserirsi nella lotta per il podio, suo papà ha vinto una medaglia olimpica!

11.15 Jade Carey esegue un ottimo Amanar in uno stato psico-fisico tutt’altro che ottimale. Brava. Simone Biles la applaude sugli spalti.

11.14 La pressione si è fatta sentire? Gli USA hanno chiaramente dei problemi. 11.933 per il primo salto, ovviamente non conta il punteggio. La ragazza è in piedi ma ha le lacrime agli occhi e deve eseguire il secondo salto…

11.13 NOOOOOOOOOO! Jade Carey sbaglia totalmente la rincorsaaaaaaaa! Errore all’imbeccata dell’attrezzo. Voleva eseguire il Cheng, ma non ha potuto farlo. Si è salvata con uno Yurchenko raccolto. Ma salvata nel senso che non si è fatta male! Pazzesco… Addio sogni di medaglia, è in lacrime…

11.12 ANDRADE AL COMANDO! Media di 15.083, Skinner si deve inchinare per 0.167! Ora vediamo se Jade Carey avrà la forza per ribaltare tutto.

11.11 Andrade tenta tutto: esegue l’Amanar, ma commette un saltello in avanti in atterraggio. Potrebbe costarle caro.

11.10 Andrade ottiene comunque un superlativo 15.166 e ora prova ad attaccare Skinner!

11.08 Cheng un po’ storto per Andrade, con uscita sulla destra dalle righe di riferimento. Skinner era stata decisamente più impressionante.

11.07 Moreno ottiene la media di 14.716 ed è seconda. Ora la brasiliana Rebeca Andrade, seconda nell’all-around.

11.05 Anche il doppio avvitamento è valido, ma difficilmente batterà Skinner. Potrebbe però restare in lizza per le medaglie.

11.04 Veramente ben eseguito il Chusovitina di Moreno, ottiene 14.766.

11.02 Sontuoso Amanar come secondo salto! Prova spettacolare di Skinner, ottiene 14.800 e chiude con la media di 14.916. Punteggio da medaglia. Vediamo cosa farà ora Alexa Moreno.

11.00 Skinner apre con un Cheng ben eseguito e ottiene 15.033.

10.55 Ad aprire è subito la statunitense MyKayla Skinner, una delle favorite della vigilia. A seguire la messicana Alexa Moreno, poi toccherà alla brasiliana Rebeca Andrade e alla statunitense Jade Carey. Attenzione alla sudcoreana Seojeong Yeo, poi la canadese Shallon Olsen e le russe Angelina Melnikova e Liliia Akhaimova.

10.50 Conclusa la cerimonia di premiazione, ci prepariamo per la Finale al volteggio femminile.

10.45 Stanno consegnando le medaglie. Lacrime sul podio per Zapata.

10.42 C’è grande attesa per il confronto tra le statunitensi Jade Carey e MyKayla Skinner contro la brasiliana Rebeca Andrade.

10.37 Prima della Finale al volteggio femminile ci sarà la premiazione del corpo libero maschile.

10.34 Tra poco la finale al volteggio femminile.

10.31 L’israeliano Artem Dolgopyat ha vinto la medaglia d’oro al corpo libero (14.933) davanti allo spagnolo Rayderley Zapata (14.933). I due ginnasti hanno lo stesso punteggio complessivo, dunque per sciogliere la parità si va a vedere la nota E: identica anche quella per entrambi! Allora si guarda il D Score, Dolgopyat ha un decimo in più e vince! Bronzo per il cinese Ruoteng Xiao (14.766). Il russo Nikita Nagornny era il favorito ma è solo settimo (13.066).

10.30 Niente da fare per Karimi: 14.133, sesto.

10.28 Il cinese Xiao Ruoteng non ha un punteggio di partenza elevatissimo, ma esegue bene i vari elementi e si inserisce in terza posizione con 14.766! Manca soltanto il kazako Milad Karimi.

10.25 Dolgopyat sempre in testa con 14.933, Zapata secondo con 14.933. Ora tocca al cinese Xiao Ruoteng.

10.23 Ryhu è strepitoso con l’acrobatica (7.0 il D Score!), ma soffre in una parte a terra ed esce di pedana con entrambi i piedi, lasciando sul tavolo tre decimi. Si inserisce in terza posizione con 14.933.

10.17 Erroraccio al suolo del sudcoreano Kim, non sarà un fattore per le medaglie. Ora tocca al suo connazionale Ryu, tra i favoriti in virtù di un D Score altissimo.

10.15 INCREDIBILEEEEEE! Dolgopyat esegue un ottimo esercizio ma esce di pedana e prende un decimo di penalità. Ottiene così 14.933, proprio come Zapata. Hanno la stessa nota E (8.433), decide la nota D che è più alta di un decimo per l’israeliano (6.6 contro 6.5).

10.12 Moldauer ha commesso una sbavatura nella parte a terra e non va oltre 13.533, terza posizione. Ora l’israeliano Dolgopyat, tra i favoriti della vigilia.

10.09 Strepitoso esercizio di Nagornyy, acrobatica spaziale: 14.933! Ora lo statunitense Moldauer.

10.07 Caduta di Nagornyy! 13.066, addio sogni di gloria! Ora lo spagnolo Zapata.

10.05 Nikita Nagornyy si presenta al corpo libero. Inizia la gara.

09.58 I ragazzi si stanno presentando alle giurie, poi a seguire i minuti di riscaldamento e al termine inizierà la gara.

09.55 Questo l’ordine di rotazione al corpo libero: il russo Nikita Nagornyy, lo spagnolo Rayderley Zapata, lo statunitense Yul Moldauer, l’israeliano Artem Dolgopyat, i sudcoreani Hansol Kim e Sunghyun Ryu, il cinese Ruoteng Xiao, il kazako Milad Karimi.

09.50 Tra dieci minuti si incomincia.

09.48 Oggi avremo comunque nuove Campionesse Olimpiche: Simone Biles e Aliya Mustafina non sono in pedana per difendere i titoli tra tavola e staggi.

09.46 Alle parallele possono fare saltare il banco anche Angelina Melnikova, Vladislava Urazova, Fan Yilin. Al volteggio sembra più complicato fare saltare gli equilibri tra le prime tre.

09.44 Al cavallo con maniglie ci sarà davvero da divertirsi: il britannico Max Whithlock contro l’irlandese Rhys McClenaghan e il taiwanese Chih Kai Lee, senza dimenticarsi del giapponese Kohei Kameyama.

09.42 Il russo Nikita Nagornyy potrebbe essere il favorito al corpo libero, ma dovrà essere perfetto. Atteso un duello rovente col cinese Xiao Ruoteng. Molto ambiziosi lo spagnolo Rayderley Zapata e l’israeliano Artem Dolgopyat, primo in qualifica.

09.40 Ricordiamo che Simone Biles ha rinunciato a queste finali a causa delle sue difficoltà psico-motorie, proprio come aveva fatto con l’all-around. Ha già comunicato che non ci sarà nemmeno domani al corpo libero.

09.38 Oggi non ci sono italiani in pedana, l’attesa è tutta per Vanessa Ferrari impegnata domani nella finale al corpo libero. Appuntamento alle ore 10.57.

09.36 C’è grande attesa per la sfida campale tra la belga Nina Derwael e la statunitense Sunisa Lee sugli staggi. Al volteggio dovremmo assistere a una sfida tra le statunitensi Jade Carey e MyKayla Skinner contro la brasiliana Rebeca Andrade.

09.34 Si inizierà alle ore 10.00, ad aprire le danze sarà il corpo libero maschile, al termine spazio al volteggio per le donne, poi il cavallo e infine le parallele asimmetriche.

09.32 Si inizia alle ore 10.00. Oggi si assegnano quattro titoli: volteggio e parallele asimmetriche per le donne, corpo libero e cavallo con maniglie per gli uomini.

09.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime Finali di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La ginnastica artistica torna protagonista all’Ariake Gymnastics Centre, oggi (domenica 1° agosto) si assegnano le prime medaglie sui singoli attrezzi. In palio ben quattro titoli: le donne si daranno battaglia tra volteggio e parallele asimmetriche; gli uomini si cimenteranno tra corpo libero e cavallo con maniglie. Si preannuncia grande spettacolo e ne vedremo davvero delle belle, vista l’elevata caratura tecnica di tutti i partecipanti. Ricordiamo che sarà assente Simone Biles, chiamatasi fuori a causa degli ormai noti problemi psico-motori.

Alle parallele sembra tutto pronto per un rovente duello tra la belga Nina Derwael (due volte Campionessa del Mondo) e la statunitense Sunisa Lee (fresca Campionessa Olimpica all-around), ma attenzione alla russa Angelina Melnikova e alla cinese Fan Yilin. Al volteggio sono favorite la statunitense Jade Carey e la brasiliana Rebeca Andrade, ma da non sottovalutare l’altra americana MyKayla Skinner e il potenziale inserimento di altre outsider.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prime Finali di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 13.00 circa. Buon divertimento a tutti.

