Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: Nina Derwael, imperiale sigillo alle parallele. Salta il duello con Sunisa Lee

Nina Derwael conferma il pronostico della vigilia e vince la medaglia d’oro alle parallele asimmetriche alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La belga non tradisce le aspettative sugli amati staggi, esibisce un ottimo esercizio da 6.7 di D Score e chiude i conti con uno stupendo 15.200. Il tanto atteso duello con Sunisa Lee non è andato in scena: la statunitense, fresca Campionessa Olimpica all-around, ha commesso diverse sbavature e si è dovuta accontentare di 14.500, concedendo così ampio spazio alla sua rivale, la quale non ha tremato e ha messo le mani sul primo oro a cinque cerchi della carriera.

Nel complesso non è stato un atto conclusivo di elevatissima qualità come invece si poteva aspettare, ci sono stati diversi errori da parte delle partecipanti. Derwael ha fatto quello a cui ha abituato con una sfilza di collegamenti, la russa Anastasiia Iliankova ha fatto centro in maniera solida (argento con 14.833), poi il bronzo per Sunisa Lee che regola la cinese Yufei Lu e la tedesca Ellie Seitz per un solo decimo (14.400). Da segnalare i tanti errori della cinese Yilin Fan (due volte Campionessa del Mondo) e della russa Angelina Melnikova (13.066).

