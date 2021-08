CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Un saluto dalla redazione di OA Sport, appuntamento ai prossimi match.

Una vittoria di testa più che di fisico quella di questo match.

Matteo ha concluso con 25 ace, servizio che ha funzionato molto stasera, mentre la risposta è migliorata dal secondo set, trovando il modo per scambiare meglio. Il romano ha raccolto l’84% dei punti con la prima di servizio e il 52% con la seconda.

E C’E’ LA VITTORIA!!!! Matteo Berrettini la spunta, nonostante l’inattività e una condizione tennistica ancora tutta da fare. 6-7 (5) 6-3 7-5 per l’azzurro che conclude con la palla corta. L’azzurro incontrerà dunque negli ottavi di finale il vincente tra Khachanov e Auger-Aliassime.

C’E’ IL BREAK! Il nastro dice no a Ramos e quindi Berrettini avanti 6-5 andrà a servire per il match.

15-40 Due palle break per Berrettini.

15-30 Fuori il rovescio incrociato di Berrettini.

0-30 Out il rovescio di Ramos che soffre la traiettoria alta di Berrettini.

0-15 Sbaglia il dritto Ramos in manovra.

E con il 24° ace Berrettini agguanta il 5-5 in questo 3° set e lo spagnolo al servizio.

Ramos tiene il servizio e sale 5-4. Berrettini dovrà servire per rimanere nel match.

40-15 Sparacchia il rovescio Berrettini.

30-15 Non trova il campo con il dritto Berrettini.

15-15 Servizio-dritto di Ramos.

0-15 Bravo Berrettini con lo slice che gli apre il campo e poi il passante di dritto.

Si salva Matteo Berrettini in questo ottavo game, dovendo rimontare da 0-30. 4-4 nel 3° set e Ramos al servizio.

4-3 per Ramos nel 3° set, errori davvero evitabili di Berrettini che ha sprecato un’occasione. L’azzurro andrà a servire.

30-15 Palla corta in rete di Berrettini.

15-15 Fuori di un nulla il dritto di Berrettini.

0-15 Out il dritto in manovra di Ramos.

Palla corta vincente di Berrettini e 3-3 nel 3° set. Ramos in battuta.

40-0 Out il dritto di Ramos, nel tentativo di passante.

30-0 Lungo il rovescio in risposta di Ramos.

15-0 Dritto lungolinea vincente di Berrettini.

Lo spagnolo tiene il servizio a zero e guida 3-2, Berrettini andrà in battuta.

Tiene il servizio Berrettini 2-2 e Ramos in battuta.

30-15 Nastro fortunato per Ramos, con la palla che muore nel campo di Berrettini.

30-0 Rovescio in back out di Ramos.

15-0 Scappa il dritto a Ramos in manovra.

Ramos tiene il servizio e va 2-1 nel 3° set, con Berrettini che spreca due palle break. L’azzurro in battuta.

40-40 Out il dritto di Berrettini in manovra.

Vantaggio Berrettini, dritto sul nastro di Ramos.

40-40 Ace centrale di Ramos.

30-40 Aggredisce Berrettini in risposta e palla break.

30-30 Out il dritto di Ramos.

30-15 Altro tentativo di palla corta di Berrettini e ancora la rete a dirgli di no.

15-15 Doppio fallo.

15-0 Palla corta che muore in rete quella di Berrettini.

1-1 nel 3° set, con Ramos che non trova il campo con il rovescio. Lo spagnolo in battuta.

40-0 21°ace di Berrettini.

30-0 20° ace di Berrettini.

15-0 Ottima palla corta di Berrettini.

Tiene il servizio Ramos con ottimi colpi da fondo, Berrettini non ha potuto fare molto vista la profondità di palla. L’azzurro in battuta

15-15 Out il dritto difensivo di Berrettini.

0-15 Grandissimo scambio e recupero di Berrettini con il dritto lungolinea, una prodezza.

Si ricomincia con Ramos al servizio.

Molto bravo Berrettini, annullando ben tre palle break, si porta a casa il set sul 6-3, concludendo con un ace centrale, il 19° della sua partita.

Con due dritti sulla riga Ramos conquista il game, Berrettini va a servire per il 2° set avanti 5-3.

40-40 Il nastro ferma il dritto di Ramos.

40-30 Gran dritto all’incrocio delle righe di Ramos.

30-30 Servizio-dritto di Ramos.

15-30 Lunga la risposta di Berrettini.

0-30 Dritto molto poderoso di Berrettini.

0-15 Lungo il dritto di Ramos.

E a suon di ace Berrettini chiude il settimo gioco e guida 5-2 nel 2° set, Ramos servirà per rimanere nel parziale.

ECCOLO IL BREAK! Buon turno in risposta finalmente di Matteo e con lo slice ha messo in difficoltà lo spagnolo. 4-2 l’azzurro che andrà a servire nel 2° set.

15-15 Ancora risposta bloccata out di Berrettini.

0-15 Doppio fallo di Ramos.

Con l’orgoglio Berrettini tiene il servizio, 3-2 nel 2° set. Ramos in battuta.

40-40 Ace esterno di Berrettini.

30-40 Rovescio in rete di Berrettini, lentissimo a spostarsi lateralmente.

30-30 Prima palla al centro di Berrettini.

15-30 Affossa il rovescio Berrettini, in difficoltà.

15-15 In corridoio il dritto di Berrettini.

15-0 Lungo il dritto di Ramos in risposta.

E ancora a zero Ramos tiene il servizio, Berrettini continua a rispondere malissimo. L’azzurro va in battuta.

40-0 Ottima palla corta di Ramos e a rete chiude.

30-0 Out il pallonetto difensivo di Berrettini.

15-0 Ancora rovescio sbagliato di Berrettini.

Tiene il servizio Berrettini con sicurezza e 2-1 nel 2° set. Ramos alla battuta.

1-1 Ramos che tiene il servizio a zero. Berrettini andrà alla battuta in questo 2° set.

40-0 Continua il calvario di Berrettini in risposta.

30-0 Rovescio sul nastro di Berrettini.

15-0 Dritto mancino a sventaglio di Ramos.

Sfoga con il dritto tutta la sua rabbia Berrettini e 1-0 nel 2° set. Ramos al servizio.

30-15 Dritto all’incrocio delle righe di Berrettini.

15-15 Servizio esterno di Berrettini.

0-15 Doppio fallo di Berrettini.

5-7 Ramos incassa il primo set, sfruttando un Berrettini molto deficitario in termini di condizioni fisica. Sotto di un parziale l’azzurro.

5-5 Servizio vincente di Berrettini, trovando la riga esterna.

4-5 A segno con il dritto Ramos e Matteo si muove davvero male lateralmente. Il romano lontano dalla miglior condizione.

4-4 Dritto a sventaglio di Berrettini.

3-4 Dritto in contropiede di Berrettini, ma Ramos ha il mini-break di vantaggio.

2-4 Ottima prima di servizio al centro di Berrettini.

1-4 Ancora il rovescio in rete di Berrettini, malissimo in risposta.

1-3 Servizio-dritto di Ramos.

1-2 Subisce il mini-break ora l’azzurro, davvero troppo falloso.

1-1 Errore clamoroso di Berrettini che lascia una palla che invece va sulla riga.

1-0 Errore di Ramos con il dritto e mini-break per Berrettini.

Si va al tie-break dunque.

40-0 Ace (11°) di Berrettini.

30-0 Servizio-dritto di Berrettini.

15-0 Ace (decimo) di Berrettini.

Ancora a zero tiene il servizio Ramos, avanti 6-5. Berrettini dovrà servire per andare al tie-break.

30-0 Troppi errori di Berrettini in manovra, stavolta con il dritto.

15-0 Ancora out il rovescio di Berrettini.

Palla corta di Berrettini che porta al 5-5 in questo 1° set. Ramos al servizio.

40-0 Botta centrale con il servizio di Berrettini e niente da fare per Ramos.

30-0 Dritto potente di Berrettini e in rete la risposta di Ramos.

15-0 Servizio al corpo di Berrettini.

Altro rovescio affossato in rete da Berrettini che continua a far tanta fatica in risposta. 5-4 per Ramos e l’azzurro servirà per rimanere nel 1° set.

40-15 Ancora in difficoltà in risposta Berrettini.

30-15 Rovescio lungo di Berrettini, troppo falloso.

15-15 Scappa lo slice di rovescio a Ramos.

15-0 Ancora rovescio in rete di Berrettini.

Prima molto pesante di Berrettini e risposta di Ramos out. 4-4 nel 1° set e l’iberico in battuta.

40-0 Dritto in rete di Ramos.

30-0 Ancora ace esterno di Berrettini.

15-0 Ace con effetto slice di Berrettini.

Ancora a zero lo spagnolo tiene il servizio, grandi problemi per Berrettini alla risposta. 4-3 per Ramos nel 1° set, Matteo alla battuta.

30-0 Ottima volée di Ramos a difesa della rete.

15-0 Servizio e dritto di Ramos ancora micidiale.

Splendida palla corta di Berrettini e 3-3 nel 1° set. Ramos alla battuta

40-15 Ancora Ace di Berrettini.

30-15 Ace con effetto a uscire di Berrettini.

15-15 Palla corta in rete di Berrettini.

15-0 Ottima prima al centro di Berrettini.

Servizio-dritto di Ramos e ancora a zero tiene la battuta. 3-2 nel 1° set e Berrettini in battuta.

40-0 Altro errore da fondo di Berrettini che non si muove molto bene lateralmente.

30-0 Servizio vincente al centro di Ramos.

15-0 In rete con il dritto in manovra Berrettini.

Sfonda con il dritto Berrettini e 2-2 nel 1° set. Ramos in battuta

30-15 Servizio-dritto di Matteo in contropiede.

15-15 Scappa questo dritto anomalo a Berrettini.

15-0 Ace esterno di Berrettini.

A zero Ramos tiene il servizio, insistendo sempre sul rovescio di Berrettini. L’azzurro andrà alla battuta.

40-0 Altro rovescio non centrato bene da Berrettini.

30-0 Deficitario Berrettini dal lato del rovescio in risposta.

Terzo ace del gioco di Berrettini e 1-1 nel 1° set. Ramos alla battuta.

40-15 Ace esterno di Berrettini.

30-15 Sbaglia con il dritto Berrettini da una posizione molto vantaggiosa.

30-0 Servizio vincente di Berrettini al centro.

15-0 Ace centrale di Berrettini.

Ottimo servizio slice mancino di Ramos da sinistra e 1-0 per l’iberico. Berrettini al servizio.

40-30 Doppio fallo di Ramos.

40-15 Il nastro respinge il dritto di Berrettini.

30-15 Dritto lungolinea di Berrettini.

30-0 Due ottimi servizi slice di Ramos con sul rovescio di Berrettini che vuol dire punto.

SI COMINCIA!

01.55: Sarà Ramos a battere per primo.

01.52: L’azzurro dovrà avere il pallino del gioco in mano per disinnescare il suo avversario. Importante, come al solito, sarà la combinazione servizio-dritto nel gioco di Berrettini, specie sul cemento americano. Sarà interessante anche capire in che condizioni il nostro portacolori sarà, dopo lo stop descritto.

01.48: Si parla di un giocatore mancino che quindi può esasperare non poco lo slice e quindi rischiare di “buttare” fuori dal campo Matteo con alcune soluzioni.

01.44: Non sarà un esordio tra i più semplici. L’iberico Ramos è giocatore molto solido e dotato di un tennis molto rognoso. Lo spagnolo, infatti, è in grado di imprimere delle rotazioni importanti, sfruttando la propria manualità.

01.40: Il romano torna in campo, reduce da un fastidioso infortunio muscolare che l’ha costretto a saltare le Olimpiadi, per riassaporare il sapore dell’agonismo dopo la Finale di Wimbledon.

01.34: Gauff si aggiudica il successo contro Hsieh sullo score di 6-1 6-2 e dunque tra poco vedremo in campo Berrettini.

01.08: Coco Gauff ha vinto il primo set sullo score di 6-1 contro la coreana Hsieh.

01.05: Dopo una lunga attesa si torna in campo per fortuna.

00.15: Arrivano notizie che a Cincinnati l’opera di asciugatura dei campi è iniziata. Giove Pluvio avrà concesso una tregua?

This is not a drill…. Drying has commenced!#CincyTennis pic.twitter.com/3jnNjyigsG — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 17, 2021

23.50: Nuovi aggiornamenti arrivano da Cincinnati e l’attesa è stata portata alle 18.30 locali, ovvero le 00.30 italiane di mercoledì 18 agosto. Situazione davvero complicata…

23.07: Non ci sono novità, niente match prima delle 17.45 locali, ovvero le 23.45 italiane.

Not the news we want either…. No play before 5:45 p.m.#CincyTennis pic.twitter.com/sfqMIM6Pbq — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 17, 2021

22.46: Non si giocherà almeno fino alle 17 locali, ovvero le 23 italiane.

No play before 5 p.m.#CincyTennis — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 17, 2021

21.01: Si ferma ancora il programma per il ritorno della pioggia: Gauff in vantaggio 5-0 contro Hsieh nel 1° set, tarderà quindi ancora il match di Berrettini contro Ramos.

20.22: Halep conquista il terzo set sul 6-1 contro Linette e vola al 2° turno. A breve prenderà il via il confronto tra Hsieh e Gauff

19.45: I match sono ripresi per fortuna e Linette si è aggiudicata la seconda frazione contro Halep per 6-3. Si va dunque al terzo set nel 1° match sul Centrale. Ricordiamo che Berrettini-Ramos sarà la terza partita del programma, preceduta da Hsieh-Gauff.

18.30: Nel caso specifico, la partita tra Berrettini e Ramos è preceduta sul Centrale dal match tra Halep e Linette e tra Hsieh e Gauff. La pioggia ha interrotto il confronto tra la rumena e la polacca sullo score di 6-4 per Halep (1° set) e 4-2 per Linette (2° set). Bisognerà attendere almeno un’ora prima che tutto possa riprendere e pertanto il match di Berrettini potrebbe slittare nella seconda serata italiana.

18.29: Non arrivano buone notizie sul fronte meteo dagli States visto che la pioggia, come ieri, ha ripreso a far visita e quindi ci saranno dei ritardi inevitabili sul programma.

18.26: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il 2° turno del Masters1000 di Cincinnati tra Matteo Berrettini e Albert Ramos

Come seguire Berrettini-Ramos in tv – Il riepilogo dei risultati (16 agosto) – Il tabellone del Masters1000 Cincinnati

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il 2° turno del Masters1000 di Cincinnati tra Matteo Berrettini e Albert Ramos. Il romano torna in campo, reduce da un fastidioso infortunio muscolare che l’ha costretto a saltare le Olimpiadi, per riassaporare il sapore dell’agonismo dopo la Finale di Wimbledon.

Non sarà un esordio tra i più semplici. L’iberico Ramos è giocatore molto solido e dotato di un tennis molto rognoso. Lo spagnolo, infatti, è in grado di imprimere delle rotazioni importanti, sfruttando la propria manualità. Si parla di un giocatore mancino che quindi può esasperare non poco lo slice e quindi rischiare di “buttare” fuori dal campo Matteo con alcune soluzioni.

L’azzurro dovrà avere il pallino del gioco in mano per disinnescare il suo avversario. Importante, come al solito, sarà la combinazione servizio-dritto nel gioco di Berrettini, specie sul cemento americano. Sarà interessante anche capire in che condizioni il nostro portacolori sarà, dopo lo stop descritto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il 2° turno del Masters1000 di Cincinnati tra Matteo Berrettini e Albert Ramos: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida sarà la terza sul Centrale, il cui programma inizierà alle ore 17.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse