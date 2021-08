Seconda giornata del Masters1000 di Cincinnati che va in archivio. Il Western&Southern Open nel day-2 ha sorriso ai colori azzurri con i successi di Jannik Sinner e di Fabio Fognini.

L’altoatesino ha festeggiato al meglio il suo 20° compleanno battendo per 6-2 7-5 l’argentino Federico Delbonis (n.48 del ranking). Una prestazione convincente di Sinner per un set e mezzo, poi qualche pasticcio al servizio e una gestione non ottimale. Il n.15 del ranking ha saputo comunque trovare la via per chiudere il tutto in due parziali e guadagnarsi l’accesso al 2° turno dove incontrerà il vincente della partita tra l’americano John Isner e il britannico Cameron Norrie. Ottime notizie sono arrivate anche da Fognini: il ligure si è imposto in due frazioni per 7-6 (3) 6-3 il sempre insidioso georgiano Nikoloz Basilashvili (n.40 del mondo). Un Fabio che ha saputo esprimere un ottimo tennis, meritandosi la vittoria e dovendo affrontare nel secondo round Guido Pella che a sorpresa ha sconfitto il belga David Goffin.

Per quanto riguarda il resto degli incontri, da segnalare il successo dello spagnolo Albert Ramos (n.49 ATP) che l’ha spuntata in tre set contro l’americano Taylor Fritz (n.42 del ranking) per 4-6 6-4 6-4. Un match molto equilibrato nel quale la maggior regolarità e preparazione fisica dell’iberico sono venute fuori sulla distanza. Sarà Ramos quindi il prossimo avversario di Matteo Berrettini, al ritorno nel circuito internazionale dopo l’infortunio patito posteriormente alla Finale di Wimbledon. Missione compiuta anche per Diego Schwartzman: l’argentino, come Sinner, ha festeggiato con una vittoria il suo compleanno, superando per 6-2 4-6 6-3 il britannico Daniel Evans (n.28 del ranking). Il sudamericano (n.14 ATP) affronterà nel prossimo incontro il vincente della partita tra il francese Ugo Humbert e l’americano Frances Tiafoe (wild card).

Vittorie anche per il canadese Felix Auger-Aliassime e l’ex n.1 del mondo Andy Murray. Il nordamericano ha battuto per 7-6 (0) 6-3 l’ungherese Marton Fucsovics (n.37 del mondo) e nel secondo turno giocherà contro il russo Karen Khachanov (n.30 del ranking), a segno per 6-2 6-4 contro il sudafricano Kevin Anderson (n.76 ATP). Murray si è imposto, invece, contro il francese Richard Gasquet (n.53 ATP) per 6-4 6-4 in una sfida dal sapore vintage vista la storia dei due nel circuito. Lo scozzese incontrerà nel prossimo match il vincente del confronto tra il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.9) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Foto: LaPresse