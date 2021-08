Masters1000 Cincinnati 2021, il tabellone. Berrettini al secondo turno, Sinner comincia con Delbonis. Musetti affronta Anderson nelle quali

Il tennis sta accelerando in vista degli US Open. Con il torneo di Toronto in dirittura d’arrivo, c’è già da pensare al secondo Masters1000 consecutivo in quel di Cincinnati. Per la terza volta in stagione non sarà presente nessuno dei big three: Novak Djokovic aveva annunciato un periodo di riposo dopo il ko in semifinale dei Giochi Olimpici contro Alexander Zverev, Rafa Nadal non è riuscito a scendere in campo in Canada mentre Roger Federer aveva già confermato il suo forfait nelle prime settimane di luglio, subito dopo Wimbledon.

La prima testa di serie del tabellone sarà dunque Daniil Medvedev, così come a Toronto. Il russo beneficerà di un bye, privilegio per i primi otto del seeding, nell’ordine Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Denis Shapovalov, Pablo Carreno Busta e Casper Ruud. Per il tennista romano, al ritorno alle competizioni dopo la finale di Wimbledon, il secondo turno gli regalerà uno tra Taylor Fritz ed Albert Ramos-Vinolas.

Altri tre gli italiani presenti in tabellone. Jannik Sinner, testa di serie numero 11, scenderà in campo contro l’argentino Federico Delbonis, uno che se è in giornata al servizio può far male; ancor più ostico l’eventuale secondo turno con John Isner. Buon sorteggio sulla carta per Lorenzo Sonego, che debutterà con un qualificato e in caso di vittoria potrebbe incrociare Cristian Garin, che sul cemento non rende come su terra, mentre per Fabio Fognini il primo impegno sarà con Nikoloz Basilashvili.

Tre italiani impegnati anche nel tabellone di qualificazione. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 7, non se la passerà affatto bene con Kevin Anderson, con il sudafricano che sta piano piano cercando di tornare quel giocatore temibile visto fino a tre anni fa. Andreas Seppi debutterà contro il tedesco Dominik Koepfer, mentre Gianluca Mager affronterà il lituano Ricardas Berankis.

Foto: LaPresse