Berrettini-Ramos oggi, Masters1000 Cincinnati: orario, tv, programma, streaming

Oggi, martedì 17 agosto, sarà il giorno del ritorno di Matteo Berrettini. L’azzurro farà il proprio esordio dal 2° turno del Masters1000 di Cincinnati, dopo essere rimasto fermo per un infortunio muscolare.

Berrettini, infatti, ha dovuto fare i conti con questo problema posteriormente alla Finale di Wimbledon persa contro Novak Djokovic. Un fastidio che già aveva accusato in semifinale e che lo sforzo dell’atto conclusivo ha aggravato. Un inconveniente che ha costretto Matteo a rinunciare alle Olimpiadi, decisione tutt’altro che gradita.

Si ricomincia il percorso quindi contro Alberto Ramos nel terzo match sul Centrale (inizio programma dalle 17.00 italiane): lo spagnolo è reduce dalla vittoria al primo turno contro Taylor Fritz ed è giocatore insidioso. Il suo tennis mancino, sempre alla ricerca degli angoli, può mettere in difficoltà chiunque. L’azzurro dovrà far valere la sua maggior potenza specialmente con il dritto per imporsi.

Sarà possibile seguire l’incontro Berrettini-Ramos in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Arena (204) o Sky Sport Tennis (205), in streaming in abbonamento su Sky Go e Now, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Berrettini e Ramos.

PROGRAMMA BERRETTINI-RAMOS

Martedì 17 agosto

Campo Centrale (programma a partire dalle ore 17.00 italiane)

Linette vs Halep

Hsieh vs Gauff

Berrettini vs Ramos

Samsonova vs Azarenka

Harris vs Zverev

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Arena (204) o Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse