Tennis, tutti gli italiani in finale nei tornei dello Slam. Matteo Berrettini succede a Panatta dopo 45 anni!

Matteo Berrettini oggi ha scritto la storia del tennis, diventando il primo giocatore italiano a raggiungere la finale nel singolare maschile a Wimbledon. In passato, sui prati londinesi, il solo Nicola Pietrangeli aveva saputo issarsi alla semifinale, ma nel 1960 si dovette inchinare all’australiano Rod Laver al termine di una battaglia durata cinque set. Nella giornata odierna, invece, il venticinquenne romano ha saputo spingersi oltre, raggiungendo l’atto conclusivo del torneo più prestigioso del mondo.

Quanto accaduto quest’oggi a Wimbledon rappresenta davvero una novità assoluta, poiché si tratta della prima finale di sempre di un azzurro nel singolare maschile lontana dalla terra rossa del Roland Garros, dove per cinque volte un tennista del Bel Paese è arrivato sino al match per il titolo.

Il primo di essi fu, nel 1932, Giorgio De Stefani, che sfruttò a meraviglia l’occasione rappresentata dalle eliminazioni di Sidney Wood per mano di un anziano René Lacoste (poi a sua volta sconfitto da Harry Lee) e di Fred Perry, battuto dal tedesco Roderich Menzel. De Stefani, giunto in finale come numero 6 del seeding, si inchinò al numero 1 del tabellone, il francese Henri Cochet con il punteggio di 6-0, 6-4, 4-6, 6-3.

Passarono 27 anni prima di rivedere un italiano in finale in uno Slam. Il merito fu di Nicola Pietrangeli, che nel 1959 arrivò all’atto conclusivo superando in semifinale l’australiano Neale Fraser, completando poi l’opera sconfiggendo 3-6, 6-3, 6-4, 6-1 il sudafricano Ian Vermaak. L’oggi ottantasettenne nativo di Tunisi, ma trapiantato a Roma, divenne il primo azzurro in grado di vincere uno Slam.

Pietrangeli si ripetè nel 1960, quando le partite più significative furono la vittoria in quattro set nei quarti di finale contro lo spagnolo Andrès Gimeno, nonché la dura finale in cui fu opposto al cileno Luis Ayala, alfine superato 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-3. Dunque un back-to-back parigino per l’iconico giocatore azzurro, che andò addirittura vicino al tris.

Pietrangeli, infatti, raggiunse la terza finale consecutiva nel 1961, quando era addirittura testa di serie numero 1, ma stavolta dovette arrendersi allo spagnolo Manuel Santana dopo cinque set (4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2).

L’epopea di Pietrangeli si concluse nel 1964 con quello che può essere considerato il suo canto del cigno. Ormai ultratrentenne, in un’epoca in cui l’età media dei tennisti era ben diversa da quella attuale, si prese il lusso di travolgere il numero 1 del seeding Roy Emerson nei quarti. In finale fu però costretto ad alzare bandiera bianca sempre contro il già citato Santana, stavolta in quattro parziali (6-3, 6-1, 4-6, 7-5).

Infine venne Adriano Panatta, che nel 1976 realizzò l’impresa più grande della sua carriera. Dopo aver annullato un match point contro il ceco Pavel Hutka al primo turno, vinto 12-10 al quinto, cominciò un’esaltante cavalcata. Nei quarti di finale il romano sconfisse il favoritissimo Björn Borg 6-3, 6-3, 2-6, 7-6. Il successo lo lanciò verso la finale contro lo statunitense Harold Solomon, che nei quarti aveva eliminato a sorpresa l’argentino Guillermo Vilas. Panatta trionfò in quattro set (6-1, 6-4, 4-6, 7-6), diventando il secondo tennista italiano a vincere uno Slam, ma l’unico a riuscirci ell’era professionistica.

Anzi, fino a poche ore fa, Panatta era il solo giocatore del Bel Paese ad aver raggiunto una finale Slam nel singolare maschile nell’Era Open. Ora, più di 45 anni dopo quel giorno, Matteo Berrettini ha saputo aggiungere il suo nome a fianco di quello dei più grandi della storia azzurra, riuscendo peraltro dove nessuno era ancora riuscito. Non solo si è issato alla partita decisiva di uno Slam diverso dal Roland Garros, ma addirittura alla finale di Wimbledon.

FINALI SLAM DEGLI ITALIANI NEL SINGOLARE MASCHILE

1932 – Roland Garros

Henri Cochet b. Giorgio De Stefani 6-0, 6-4, 4-6, 6-3

1959 – Roland Garros

Nicola Pietrangeli b. Ian Vermaak 3-6, 6-3, 6-4, 6-1

1960 – Roland Garros

Nicola Pietrangeli b. Luis Ayala 3-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-3

1961 – Roland Garros

Manuel Santana b. Nicola Pietrangeli 4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2

1964 – Roland Garros

Manuel Santana b. Nicola Pietrangeli 6-3, 6-1, 4-6, 7-5

1976 – Roland Garros

Adriano Panatta b. Henri Solomon 6-1, 4-6, 4-6, 7-6

2021 – Wimbledon

Matteo Berrettini vs ?

